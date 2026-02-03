【神奈川県 BAK YAK × AUBA】今年度共創支援17の合同成果発表会『 Kanagawa Innovators Day Meetup Fes 2026 』開催決定！会場参加者・視聴参加者を募集

株式会社eiicon

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」は、2026年3月17日（火）18日（水）の二日間の日程で、神奈川県の3つのベンチャー支援事業において今年度採択され事業化に向け支援をしている17件の合同成果発表会『 Kanagawa Innovators Day Meetup Fes 2026』の横浜・みなとみらいとオンラインのハイブリッド開催が決定。

本日より、本イベントの会場参加者・視聴参加者の募集を開始したことをお知らせします。

詳細・申込ページ https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/demoday.html

eiiconは、神奈川県が主催し、県の大企業とベンチャー企業との事業連携プロジェクト創出を目指す協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（略称：BAK：バク、以下BAK）」運用業務を令和3年度以降5期連続にて受託。ならびに本年度より始動した、県庁や県内市町村とベンチャー企業によるオープンイノベーションによる行政課題解決のための「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（略称：YAK：ヤク、以下 YAK）」運用業務の受託を通じ、企業や自治体とベンチャー企業との共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化に向け、企画・設計・運用からPR戦略まで、本プログラムの運営全般を強力にサポートしております。

【神奈川県 BAK YAK × AUBA】今年度共創支援17の合同成果発表会『 Kanagawa Innovators Day Meetup Fes 2026 』2026年3月17日18日 横浜・みなとみらい/オンライン

■『 Kanagawa Innovators DayMeetup Fes 2026』

□イベントコンセプト

ベンチャー企業の成長を通じた新規事業・サービス創出による社会課題解決の在り方を神奈川県から発信

神奈川県ではベンチャー企業の創出と成長に向け、成長のステージに合わせたベンチャー支援「HATSU-SHINかながわモデル」に取り組んでいます。

『Kanagawa Innovators Day Meetup Fes 2026（以下、本イベント）』 は、

神奈川県のベンチャー支援事業

「かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）」

および

「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」

「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）」

の2025年度の活動成果を発表します。

KSAP 全10社の登壇、BAK・YAK 全17プロジェクトの紹介を通じて新しい事業・サービスを発信し、未来を描く場とします。

共創（オープンイノベーション）、社会課題解決のご担当者様、ご興味のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。

□イベント概要

『 Kanagawa Innovators DayMeetup Fes 2026』

・主催 神奈川県 ・運営 株式会社eiicon、GOB株式会社

・日時：2026年3月17日（火）13:00～18:50／18日（水）13:00～18:30

・会場：ハイブリッド開催 ※要事前申込

オフライン １.京セラ株式会社みなとみらいリサーチセンター（横浜市西区みなとみらい）

オンライン ２.Zoomウェビナー

・参加対象：

神奈川県内のスタートアップと繋がりたい事業会社

スタートアップとの共創を希望する大手企業新規事業担当者

スタートアップとの共創を希望する自治体担当者

イノベーション創出・新規事業開発を検討している企業

KSAP、BAK・YAKに関心のある企業 など

・参加費：無料

・参加申込：以下ページよりお申し込みください

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/demoday.html(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/kid2026/demoday.html)

※メディアの皆様におかれましては、イベント当日の会場ご取材・撮影を承ります。

3月16日（月）正午までに問合せ先にご連絡ください。

□タイムテーブル ※当日までに変更の可能性があります。

【DAY1】3月17日（火）13:00～18:50

「脱炭素、DX、AI」などをテーマに、

KSAPより5社、BAK・YAKより9プロジェクトの紹介を実施します。

13:00-13:25 OPENNING／ご挨拶／神奈川県ベンチャー支援概要

13:25-14:25 KSAP部門 5社発表

・KSAP プログラム説明

・動物病院と飼い主間でのペットの正確かつ確実な健康医療情報の記録・共有による、

診察コミュニケーションのサポートサービス「ノコロク」（株式会社e-PON）

・経営課題を見える化と自動化で解決する宿泊事業者向け業務効率化AISaaS「Tripbox」

（株式会社トリップエックス）

・自宅でペット（犬猫）のお口の健康状態を手軽にチェックできる

「お口の健康チェックキット」

（株式会社Ani-lience）

・研究開発現場における分析業務を効率化する革新的レーザー分子分析装置の開発

（株式会社モレキュラーインサイト）

・写真を撮るだけで工事写真台帳を一瞬で自動作成するAI工事写真アプリ「Cheez」

（verbalanddialogue株式会社）

（14:25-15:15 交流タイム・休憩）

15:15-18:40 BAK・YAK部門 9プロジェクト発表（途中休憩あり）

・AIで省エネ行動を促し家庭用エアコンを賢く使うプロジェクト

（株式会社メンテル、株式会社ゼネラル）

・植物発電で日常を豊かにする、橋本エリアの未来のまちづくり

（株式会社グリーンディスプレイ、京王電鉄株式会社）

・微生物を用いたバイオ技術による、離島(猿島)における

トイレ浄化槽の汚泥減少プロジェクト

（株式会社水と古民家、横須賀市公園管理課）

・流木入りバイオマスサングラス製造による循環型社会・脱炭素社会への挑戦

（株式会社オケアノース、神奈川県資源循環推進課）

・農業残渣を活用したバイオプラスチック製品の開発と、

その活用による地域内資源循環モデルの確立

（株式会社ヘミセルロース、神奈川県資源循環推進課）

・プライベートネットワークと次世代クラウド通信による建設現場DX

（株式会社ユーリカ・ワイヤレス、戸田建設株式会社）

・熟練者の技能を定量化する、未知の事象を推計する確率モデルを用いた

AIによる建築材料の品質評価

（UNTRACKED株式会社、日揮グローバル株式会社）

・『宙（そら）の目』で守る地域の安全～衛星データで異常を即時検知～

（株式会社GLODAL、株式会社アイネット）

・都市空間の快適性評価技術・データ基盤を活用した”ウェルビーイングなまち”プロジェクト

（株式会社Safamii、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）

18:40-18:50 クロージング

18:50-19:40 ネットワーキング（現地参加のみ）

【DAY2】3月18日（水）13:00～19:30

「未病・ヘルスケア、コミュニティ、子育て」などをテーマに、

KSAPより5社、BAK・YAKより8プロジェクトの紹介を実施します。

13:00-13:25 OPENNING／ご挨拶／神奈川県ベンチャー支援概要

13:25-14:25 KSAP部門 5社発表

・KSAP プログラム説明

・産前産後の母親のいる家庭に対し、国際資格IBCLCを持つ専門家による

対面・オンライン授乳サポートを行うサービス「ラッコさん」

（AriaRika株式会社）

・訪日観光客向けプレミアムチャイルドコンシェルジュサービス「PARENT TIME」

（Synk株式会社）

・利用者と事業者を結ぶ、介護タクシー専用配車アプリ「ムーブ」

（日本ムーブ株式会社）

・地方自治体や企業の報道資料をデータベース化し、報道機関の取材活動と

自治体職員の政策立案のサポートにつなげる記者クラブDXシステム「Shireru」

（株式会社Shireru）

・特定技能ビザ申請期間を活用した外国人材への来日前日本語研修サービス「日本GO研修」

（日本語アカデミー株式会社）

（14:25-15:15 交流タイム・休憩）

15:15-18:30 BAK・YAK部門 8プロジェクト発表（途中休憩あり）

・アプリを活用した親子交流支援の官民連携モデルの構築

（GUGEN Software株式会社、横浜市こども家庭課）

・シニアを中心に孤独・孤立している人と地域サポーターをつなぐ地域共助の実現

（株式会社OTERA、神奈川県生活援護課）

・地域で“緩やかな繋がり”を育むコミュニティナース実装プロジェクト

（株式会社CNC、神奈川県生活援護課）

・地域の「やってほしい」と若者の「やってみたい」がつながる社会に向けた共創

（ためま株式会社、小田原市地域政策課）

・官民共創による介護業界の職場環境改善モデル構築プロジェクト

（とはなす株式会社、横須賀市介護保険課）

・フレイル予兆を早期に検知し、未病改善に向けた行動変容サービスの創出

（株式会社きづなろ、ては～とホールディングス株式会社）

・減塩常識を変える！海藻由来の成分でおいしい塩分オフセット食の開発

（トイメディカル株式会社、グリーンハウス株式会社）

・孤育の悩みをAI子育てコンシェルジュで解決～えのでん・えがおプロジェクト～

（トモイク株式会社、江ノ島電鉄株式会社）

18:20-18:30 クロージング

18:30-19:20 ネットワーキング（現地参加のみ）

■オープンイノベーションプログラム“ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）”

エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）

□「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」

神奈川県では、県内に拠点を持つ大企業・中堅企業等と、質の高いベンチャー企業による事業連携プロジェクトの創出と、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等に参画いただく協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を主催しています（参加企業1,188社：2025年12月時点）。BAKでは、企業が抱える課題や実現したいテーマに基づき、大企業等とベンチャー企業のマッチングを行い、事業化に向けた支援を行っています。

□「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）」

神奈川県や県内市町村とベンチャー企業の連携プロジェクトを創出するなど、自治体とベンチャー企業によるオープンイノベーションの実現を支援する取り組みとして2025（令和7）年度より新たにスタート。ベンチャー企業の成長促進と複雑・多様化する行政課題の解決を図るため、県内自治体とベンチャー企業とのマッチングを行うとともに、実証事業の支援など、連携プロジェクトの事業化に向けた総合的な支援を行います。

□eiiconによる「BAK」運用業務受託について

eiiconは、神奈川県「BAK」の運用業務を2021（令和3）年度より5期にわたり受託。これまで累計75件の共創プロジェクトを採択し、事業化に向けた伴走支援を継続しております。

5期目となる今年度は、これまでの経験・実績を活かすとともに、今月神奈川県内に開設したeiiconの新たな拠点（WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 内）とも連携。

新たにスタートしたYAKも含め、BAK・YAKの運営全般ならびにオープンイノベーションによる共創の実現、事業化を強力にサポートしてまいります。

神奈川県×eiiconによるこれまでの「BAK」（2021～2024年度）

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。