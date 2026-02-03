ロンシャンのアトリエに眠っていた余り素材がカラーブロッキングなバッグに生まれ変わった「Re-Play（リプレイ）」コレクション新作が2026年2月3日（火）新登場

ロンシャン・ジャパン株式会社

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド ロンシャンは、ファッションとサステナビリティのクリエイティブな融合を目指すなかでメゾンのアトリエに眠っていた素材を最後まで使い切ることを目的とした「Re-Play（リプレイ）」コレクション新作を全世界でラインナップ、日本では公式オンラインストアと「ロンシャン ラ メゾン表参道」、「ロンシャン ラ メゾン銀座」、伊勢丹 新宿店、阪急うめだ本店限定で2026年2月3日（火）以降展開いたします。また4月には、伊勢丹 新宿店にてサンダーストーム＆ターコイズのカラーもラインナップいたします。

2022年に誕生した「リプレイ」は、メゾンの廃棄物と二酸化炭素排出量の削減を目指し、名のとおりアトリエに眠る余り素材を“再び”活用し、エナジーに満ち溢れるプレイフルなデザインによって“再び”価値を見出すコレクションです。ロンシャン2026年春夏コレクション「SLIDE IN STYLE」から、街を飛び出して眩い太陽の光と波しぶきを浴びる「CATCH THE PARISIAN WAVE」という物語にちなみ、「リプレイ」はサーフボードキャリーバッグに着想を得たビッグバッグへと装いを新たに登場いたします。耐久性に優れた端材によるツートーンのカラーブロッキングなボディと、アクセントカラーとなるストラップが生み出すユニークでリラクシーなフォルムのバッグは、ビーチや街へアクティブに繰り出す現代のパリジェンヌの気負わぬ相棒となります。

かつては使われず、アトリエに保管されたまま忘れ去られてしまいそうだった素材たちに吹き込まれた新たな命 - 「リプレイ」は、時代とともに内から変革を起こして“made to last（長持ちするように制作する）”の革新を支えるメゾンの職人たちへの深い敬意を示し、素材への感謝を心に、メゾンが掲げるゼロ・ウェイストの精神と創造性を讃えています。

「Re-Play」

サイズ、税込価格：

H37×W54cm（ショルダーバッグXL）\52,800

素材／カラー展開：

ポリアミド100％（一部カウハイド）／チェスナット＆テラ、ピンク＆グルナディーヌ、ブリティッシュグリーン＆テラ、サンダーストーム＆ターコイズ

※サンダーストーム＆ターコイズは、4月より伊勢丹 新宿店での展開予定です

※カラーは写真左から順に記載

展開店舗：

公式オンラインストア、ロンシャン ラ メゾン表参道、ロンシャン ラ メゾン銀座、伊勢丹 新宿店、阪急うめだ本店

※ブティックによって展開商品は異なります ※展開店舗が途中変更になる場合もございます

【ロンシャンについて】

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド。パイプにハンドステッチレザーを巻いた、世界初のラグジュアリー革巻きパイプからはじまったブランドは、70年以上に及ぶヘリテージを踏襲しながら、“joie de vivre（生きる歓び）”に満ちた現代のパリジェンヌを彷彿とさせるロンシャンウーマンのスタイルを発信し続けています。ロンシャンは、1993年に発表した、日本の折り紙からインスパイアされた「Le Pliage(R)（ル プリアージュ(R)）」やバンブーのトグルが印象的な「Le Roseau（ル ロゾ）」など、フランスのサヴォアフェールが宿るアイコニックかつタイムレスなバッグコレクションを世に送り出してきました。また“We produce, we care, we repair”をモットーにサステナビリティを推進、2019年から再生素材を採用した「ル プリアージュ(R)」の開発に取り組み、2022年末にはすべての「ル プリアージュ(R)」がリサイクルナイロンへと切り替わりました。現在は、クリエイティブ・ディレクター ソフィ・ドゥラフォンテーヌのもと、フレンチ・エレガンスを再解釈したプレタポルテや、レディース・メンズ向けのバッグ、アクセサリー、シューズ、アイウェア、トラベル用品を毎シーズン発表しています。4世代に渡って家族経営の伝統を守るロンシャンは、今もキャスグラン家が所有・経営、世界80か国に300を超える直営ブティックを所有しています。日本では、2019年7月に「ロンシャン ラ メゾン銀座」が誕生し、フラッグシップである表参道・銀座のラ メゾンを含む38ストアを擁します（2025年12月時点）。また、フランス セグレに構えるアトリエを拠点にクラフトマンシップを重んじるロンシャンは、2007年以降、フランス政府により無形文化財企業に認定されています。

