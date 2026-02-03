妊娠・出産の「今知りたい！」がここに。妊娠がわかったら読む、プレママ・プレパパのはじめ方情報サイト『ベビークルナビ』2月4日（水）オープン
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp）は、妊娠における不安や疑問に寄り添うプレママ・プレパパ向け情報提供サイト『ベビークルナビ』を、2026年2月4日（水）に公開いたします。2月4日「妊娠の日」に公開する本サイトでは、ママだけでなくパパにも必要な妊娠月数に合った情報や、医師監修・助産師が執筆した記事を掲載し、妊娠・出産期の情報収集をサポートします。
ベビークルナビ :
https://bit.ly/3LyzmiM
（2026年2月4日公開）
■背景と目的
妊娠がわかると赤ちゃんを迎える喜びがふくらむ一方で、不安や疑問でいっぱいになり、「これって普通？」「今、準備しておくべきことって何？」「誰に聞けばいいの？」と今の自分に必要な情報はどれなのか、そもそも何を調べればよいのか戸惑うプレママ・プレパパも少なくありません。
少子化が進む一方、妊娠・出産に関する情報はインターネットやSNS上にあふれています。膨大な情報の中から探すのではなく、自分の妊娠月数やこの先の見通しを立てるために知っておきたいこと、そして読むべき情報に素早くリーチできることを目指し、『ベビークルナビ』を開設しました。
プレママ・プレパパの迷いや悩みに寄り添って、今知りたい情報にまっすぐたどり着ける環境を提供します。
■『ベビークルナビ』とは
妊娠すると、からだも気持ちも少しずつ変わっていきます。
「これって普通？」「今、準備しておくべきことって何？」--ママやパパの迷いや悩みに寄り添って、今の時期に知っておきたいことを、妊娠月数に合わせて読むことができます。
■主なメニュー●妊娠月数別に探す
妊娠月数とプレママ向け・プレパパ向けといった条件で絞り込むことで、「今必要な情報」を効率よく読むことができます。
●タグから記事を選ぶ
・「ママのからだ・ココロ」
・「パパの心得・パートナーシップ」
・「妊娠中のくらし」
・「医療と健康」
・「仕事・お金」
・「モノえらび（ママ）」
・「モノえらび（赤ちゃん）」
・「おでかけ・思い出・記念」
・「赤ちゃんを迎える」
カテゴリーごとに記事を一覧で表示することができます。
また、「あれもこれも悩ましい…」という時はタグから、関心のあるテーマを絞って記事を表示することができます。
本サイトでは、プレママ・プレパパそれぞれの視点から必要な情報にたどり着けるよう、情報を整理・構成しています。妊娠・出産の情報にアクセスしやすい構成とすることで、男女ともに子育てする「共育て」社会の実現を目指します。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
https://www.akachan.jp