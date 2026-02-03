横浜ポルタにて初開催決定！期間限定ショップ「よーじやふらっと」

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、2026年2月15日(日)～2月23日(月・祝)の期間、横浜ポルタにて期間限定ショップ「よーじやふらっと」を開催いたします。本イベントでは、期間限定「あおゆらら」シリーズや新商品などを幅広くご用意。さらに、購入条件に応じたプレゼントキャンペーンなども実施し、スペシャルな内容となっております。約１週間のイベントなので、この機会をお見逃しなく。

横浜ポルタにて期間限定ショップ「よーじやふらっと」開催

よーじやは、5代目代表取締役が就任後より「脱・観光依存」を掲げ、観光の方だけでなく地域のみなさまにとっても身近なブランドになるよう、さまざまな取り組みを実施いたしました。そのひとつが販路の拡大で、全国各地でイベントを開催し、京都以外でもよーじやの商品を手に取っていただける機会を増やしました。開催地域にお住まいの方々からご好評をいただいており、京都のおみやげとしての価値だけではなく、商品自体に魅力を感じていただいた“よーじやファン”の獲得につながっています。

そして、よーじやは2025年3月にグループ全体のリブランディングを実施し、60年前に誕生したブランドロゴを刷新いたしました。今後は“あぶらとり紙のよーじや”にとどまらず、京都発のライフスタイルブランドとして全国各地のみなさまにとって「おなじみの店」を目指し、商品やサービスを展開、それらを提供する販路拡大に向けて取り組んでまいります。

そしてこのたび、横浜ポルタにて期間限定ショップ「よーじやふらっと」の初開催が決定いたしました。本イベントでは、定番商品のほか期間限定「あおゆらら」シリーズなどの販売や、限定ノベルティのキャンペーンなども実施いたします。約1週間限定のイベントなので、この機会にぜひお立ち寄りくださいませ。

キャンペーン概要

１.よーじや公式アプリをインストール&仮登録するだけ！「よじこ」デザインのタオルコースターをプレゼント

会期中、イベント会場にて「よーじや公式アプリ」をインストール&仮登録いただいたお客さまに、「よじこ」をあしらったキュートなコースターを1つプレゼント！

吸水性も抜群なタオル生地で繰り返しご使用いただけます。

※2種からランダムでお渡しいたします。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※アプリをインストールのうえ、登録画面をスタッフにご提示ください。

※既にアプリをお持ちのお客さまも対象となります。

２. 5,000円(税込)以上ご購入でオリジナルヘアバンドをプレゼント

会期中、イベント会場にて5,000円(税込)以上のご購入で、よーじやオリジナルヘアバンドをプレゼント！

日々のスキンケア時にふわふわ素材でシンプルデザインのヘアバンドをぜひご使用ください。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※1会計につき1点までのお渡しとなります。(レシートの合算は不可)

取扱商品例

イベント概要

期間限定「あおゆらら」シリーズ「よじこ」グッズ

【開催期間】2026年2月15日(日)～2月23日(月・祝)

【場所】

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島２丁目16番 地下1階 横浜ポルタ 中央催事場

【営業時間】10:00~21:00

※最終日2月23日(月・祝)は20:00閉場