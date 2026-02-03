RoomClip住文化研究所、2026年2月27日よりエステーから新発売の“浮かせる”トイレ用消臭芳香剤「消臭力 DeoPita トイレ用」を監修

ルームクリップ株式会社

ルームクリップ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高重正彦、以下ルームクリップ）が運営する「RoomClip住文化研究所」は、エステー株式会社（本社：東京都新宿区、代表執行役社長：上月洋、以下 エステー）が2026年2月27日より発売開始する“浮かせる”トイレ用消臭芳香剤「消臭力 DeoPita トイレ用」の監修を行いました。本取り組みにおいて、RoomClip住文化研究所は、600万枚以上の膨大な投稿データからトイレ空間のトレンドを分析。生活者の潜在ニーズをデータで裏付け、コンセプト立案のための支援を全面的に行いました。ルームクリップは「人と人、人と企業が繋がる住生活の新しい産業と文化を築く」というビジョンの実現に向け、RoomClipに蓄積したデータや生活者のインサイトを活用した、住生活領域の企業様の商品開発やマーケティング支援を幅広く行なって参ります。

【商品開発の背景：トイレ空間における価値観の変化】

RoomClipに投稿された600万枚以上の実例写真とデータを分析すると、近年のトイレ空間において「清潔さ」だけでなく「居心地」を求める大きな意識変化が起きていることがわかりました。RoomClip住文化研究所は、この生活者の新しいニーズを踏まえたデータを基にコンセプト提案・監修を行いました。

1. 「清潔であればよい場所」から「居心地のよい空間」へ

かつてトイレは機能重視の場所でしたが、「居心地のよい空間」としての価値が高まっています。RoomClip内のデータでは、トイレに関する投稿で「心地よさ」を含むコメント率（2016年比で約22.0倍※）や、「生活感をなくしたい」を含むコメント率（2016年比で約2.25倍※）が増加傾向にあり、好みのインテリアや照明、香りはもちろん、置かれる小物にまで統一感や配置の工夫を求める傾向が広がっています。

2. 掃除しやすく美しい「浮かせる収納」の定着

掃除のしやすさと見た目のすっきりさを両立させる「浮かせる収納」は、2010年代後半から水回り全般で定着した一大トレンドです。トイレ空間における「浮かせる収納」を含む検索率は、2016年と比較して2025年には約7381倍（※1）に急伸しており、床に物を置かないスタイルがスタンダードになりつつあります。

(※1データ出典：RoomClip住文化研究所調べ 2025年8月時点)

【消臭力 DeoPita トイレ用の主な特徴：生活者ニーズの具現化】

RoomClip住文化研究所が提供した上記のトレンドデータを基に、「消臭力 DeoPita トイレ用」には以下の特徴が反映されています。

１. 「居心地の良い」トイレに馴染むデザイン

■データからの示唆

トイレが「居心地のよい空間」へと変化し、ユーザーがインテリアの統一感を重視するようになったことで、従来の「生活感が出るため隠したい消臭芳香剤」への不満が顕在化していました。

■商品の特徴

「消臭力 DeoPita トイレ用」は、トイレ空間への溶け込みやすさを重視したミニマルなデザインを採用。空間のノイズにならず、こだわりのトイレ空間に自然に溶け込みます。

２. 「浮かせる収納」トレンドに対応した設置方法

■データからの示唆

「床に物を置きたくない」「掃除を楽にしたい」という「浮かせる収納」へのニーズが急増している一方で、対応する消臭芳香剤の選択肢は限られていました。

■ 商品の特徴

専用フック付きで、トイレタンクの横や便器の横などに設置できる機能を搭載し、「浮かせる」スタイルを実現。床掃除の際に持ち上げる手間をなくし、見た目もすっきりさせたいという現代の生活者ニーズを機能面で具現化しました。

【監修担当者コメント】

ルームクリップ株式会社 RoomClip住文化研究所 主任研究員 水上 淳史

従来「清潔であればよい場所」として捉えられてきたトイレ空間は近年「居心地のよい空間」としての価値が高まっています。インテリアや照明、香りはもちろん、置かれる小物にまで統一感や配置の工夫を求める傾向が広がっているのです。また、2010年代後半から、壁面に浮かせる収納方法が、掃除のしやすさを兼ね備えた収納方法として水回り全体で定着した新しいノウハウになっている点も見逃せません。

そのような背景のなか登場した本製品は、「仕方なく置くもの」とされがちだった消臭芳香剤のイメージを刷新しています。デザイン性や「浮かせる」という設置の工夫によってインテリアに自然に溶け込みつつ、機能する点が特徴です。トイレを単なる生活の場から、心地よいスペースへと変えたいというトレンドに合致した、魅力的な選択肢となるのではないでしょうか。

【消臭力 DeoPita トイレ用について：商品情報】

「消臭力 DeoPita トイレ用」は、置くだけでなく、トイレやタンク側面、壁などに取り付けることで、場所を取らずに“浮かせて”使えるトイレ用消臭芳香剤です。

“瞬間”と“継続”の2つの消臭パワーを凝縮したダブルの消臭アプローチで、用を足した直後の気になる便のニオイを瞬間的に防ぎ、トイレに漂う壁や床のしみつき臭まで継続的に消臭・防臭します（※2）。香りや効果は約8週間持続します（※3）。

本体容器(右画像)は、トイレ空間への溶け込みを重視したミニマルなデザイン。本体の側面の窓から液体が見え、交換時期が分かるように設計されており、空間に馴染むよう正面からは液色が見えない仕様にしています。

また、付属する保持力の高い粘着タブ付きの専用フックに掛けることで、トイレやタンク、壁などに簡単に取り付けることができ、見た目にもすっきり快適なトイレ空間を演出します。

香りは、〈リフレッシュサボン〉、〈グリーンフルーティー〉、〈シルキーブーケ〉の3種類で、それぞれ「つけかえ 2個セット」も同時にラインナップします。

製品名：消臭力 DeoPita トイレ用

価格：オープン価格／

店頭実勢価格 本体：税込 547円前後／つけかえ 2個セット：税込 877円前後

発売日：2026年 2月 27日

販売店：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

内容量：本体：1個／つけかえ：2個

成分：香料、溶剤

（※2）使用環境によっては効果を感じにくい場合があります （※3）季節や使用状況により異なります

商品の詳細は下記のURLよりご確認ください。

https://products.st-c.co.jp/detail/18654

【エステー株式会社について】

代表者：上月 洋

設立：1948年8月31日

本社所在地：東京都新宿区下落合1-4-10

URL：http://www.st-c.co.jp/

事業内容：製造業

【RoomClipについて】

家具や家電、雑貨などのインテリア写真の投稿、閲覧からアイテムの購入までできる、住生活の領域に特化した日本最大級のソーシャルプラットフォームです。スマートフォンアプリとインターネットのウェブサイトを展開しています。現在月間ユーザー数は600万人、写真枚数は600万枚を超えます。RoomClipは日本で最も「実際に人が生活している部屋の写真とデータ」が集まっているサービスです。雑誌やテレビなど年間に100以上の媒体でRoomClipユーザーが紹介されています。

【RoomClipの商品開発・マーケティング支援について】

ルームクリップ株式会社では、RoomClipに蓄積したデータや利用ユーザーへのインタビューなどを元に導き出したインサイトを活用し、住生活領域の企業様の商品開発やマーケティングの支援を幅広く行なっています。活用できる定量データはRoomClipに投稿された写真データのほか、タグやコメント、検索キーワード、写真に対するいいねや保存などのアクティビティなど多岐に渡ります。またユーザーのデプスインタビューや座談会などを通じて、定性インサイトを深掘りした分析レポートも提供しております。

【ルームクリップ株式会社について】https://corp.roomclip.jp/

代表者：高重正彦

設立：2011年11月24日

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-1

事業内容：「RoomClip（ルームクリップ）」の企画・開発・運営、「KANADEMONO（カナデモノ）」の企画・製造・販売、インテリアの仕入・販売、その他EC・D2Cに関する事業

RoomClip（https://roomclip.jp/）

RoomClipビジネス（https://biz.roomclip.jp/business）

RoomClip住文化研究所（https://lab.roomclip.jp/）

KANADEMONO（https://bydesign.co.jp/）