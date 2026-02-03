【バレンタイン対応】米粉パンレシピの販売を開始｜米粉スイーツレシピ（ラムチョコミニパウンド）も公開

合同会社北新地商事

合同会社北新地商事（本社：大阪府大阪市、代表：佐々木俊明）の販売事業部である「理科研究所」は、オリジナル商品「みっちゃんのミックス米粉」を使用した米粉パンレシピの販売を開始しました。

本取り組みは、これまでミックス米粉購入時の付属レシピや、公式LINEの登録特典として提供してきた経験をもとに、販売用として新たに作成したレシピです。実際の失敗例やつまずきやすいポイントを踏まえ、「失敗しにくい作り方」をそのまま届ける内容としています。第一弾では、日常的に作りやすい米粉パンレシピに加え、バレンタインシーズンにも活用できる米粉スイーツレシピもあわせて公開します。

背景｜なぜレシピを販売するのか

近年、米粉パン用のミックス米粉は数多く販売されています。しかし理科研究所では、せっかくミックス米粉を購入しても、レシピが付いていない、レシピがあっても説明が簡略的で分かりにくい、手順通りに作ってもうまく焼けず失敗してしまう、といった声や実体験に多く触れてきました。

「粉は買ったのに、どう使えばいいのか分からない」

「レシピ通り作ったはずなのに、なぜかうまくいかない」

そうした経験を減らすため、材料の特性を踏まえたうえで、工程や分量を細かく整理したレシピそのものを商品として届けるという形を選びました。

レシピの特長

今回販売するレシピはすべて、

- 【みっちゃんのミックス米粉】を使う前提で作成- 工程を省略せず、迷いやすいポイントを丁寧に説明- 家庭でも再現しやすい分量・流れを重視

という共通方針でまとめています。

「なぜこの順番なのか」「どこまで混ぜればいいのか」など、初心者がつまずきやすい点を想定した内容になっています。

商品概要｜販売レシピ（全3種）

レシピ動画の切り抜きレシピ動画の切り抜き

すべて 動画＋PDFのセットで提供し、価格は各レシピ 1,430円（税込）です。

１. 米粉のチーズクッペ

２. 米粉のピザ＆カンツォーネ

３. 米粉のラムチョコミニパウンドケーキ

１. 米粉のチーズクッペ（米粉パンレシピ）

成形のしやすさと焼き上がりの安定感を重視した、日常的に作りやすいベーシックな米粉パンレシピ。

２. 米粉のピザ＆カンツォーネ（米粉パンレシピ）

同じ生地からアレンジできる内容で、食事パンとしての幅を広げたい方に向けたレシピ。

３. 米粉のラムチョコミニパウンドケーキ（米粉スイーツレシピ）

チョコレートのコクとラム酒の香りを活かした、バレンタインにも使いやすい大人向けの米粉スイーツレシピ。小麦粉を使わず、満足感のある焼き菓子に仕上がります。

今後の展開

理科研究所では、これまでのレシピ公開や商品展開の流れを踏まえ、今後も

- 米粉パンレシピ- 米粉スイーツレシピ- 季節や用途に合わせたレシピ

を順次追加していく予定です。

また、レシピ購入者には公式LINEを通じた情報提供やフォローも行い、米粉パン作りを継続して楽しめる環境づくりを進めていきます。

販売ページ

米粉レシピ販売ページ

https://ssk-holdingz.com/riceflour-recipe-shop/

会社概要

商号：合同会社北新地商事

代表社員：佐々木 俊明

所在地：大阪市北区梅田１丁目2番2号 大阪駅前第二ビル12-12

創業：2022年 / 設立：2024年

業務内容：北新地給食室（大阪市北区曽根崎新地1）を始め、『ピーチ香る進化系黒烏龍茶 大阪茶々茶』や『みっちゃんのミックス米粉』の販売、米粉商品、アパレルの企画・開発・販売など、“食べる・暮らす・ととのえる”をテーマに事業を展開しています。

URL： https://ssk-holdingz.com/

【本件に関するお問い合わせ】

合同会社北新地商事 お客様お問い合わせ窓口：https://ssk-holdingz.com/contact/

合同会社北新地商事 理科研究所 公式LINE：https://lin.ee/gNdXJul