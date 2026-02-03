福一漁業がMSC漁業認証の範囲を拡大　―カツオ・キハダマグロ・メバチマグロまき網漁業を追加―

一般社団法人MSCジャパン

メバチマグロ・キハダマグロ・ビンナガマグロはえ縄漁業でMSC漁業認証を取得している福一漁業株式会社（静岡県焼津市）が、新たにカツオ・キハダマグロ・メバチマグロまき網漁業を認証範囲に追加しました。

福一漁業が2024年3月に取得したMSC漁業認証の対象は、遠洋マグロはえ縄漁船2隻によるメバチマグロ・キハダマグロ・ビンナガマグロはえ縄漁業で、同年6月には3隻体制になりました。今回の認証範囲の拡大により、福一漁業等が所有し中西部太平洋で操業する海外まき網漁船4隻によるカツオ・キハダマグロ・メバチマグロまき網漁業が追加されました。これらのまき網船による2023年のカツオ・キハダマグロ・メバチマグロの漁獲量は合計22,300トンでした。これにより、日本でMSC漁業認証を取得している漁業は25件となります（注）。

この認証範囲拡大の審査は2024年9月に開始され、第三者審査機関であるControl Union社が実施しました。通常の審査と同様に、規定の審査プロセスに則り、ステークホルダーからのコメントや報告書の外部査読結果も踏まえて認証範囲の拡大が認められました。

世界ではマグロ・カツオ類を対象とする漁業のMSC漁業認証取得が加速しています。MSC認証のマグロ・カツオ類の総漁獲量は、2017年度は100万トン未満でしたが、2024年度には約300万トンにまで増加し、世界のマグロ・カツオ類総漁獲量の半分以上を占めるまでになりました。この背景には小売大手や水産大手企業が持続可能なマグロ・カツオ類の調達を積極的に進めていることがあります。

注：MSC漁業認証を取得した漁業数は、申請漁業ごとの魚種数（系群ごと）で数えています。

現在、日本国内でMSC漁業認証を取得しているのは以下の25件です（取得順）。

北海道漁連 ホタテガイ漁業

明豊漁業 カツオ・ビンナガマグロ一本釣り漁業

マルト水産 カキ漁

臼福本店 タイセイヨウクロマグロはえ縄漁業

尾鷲物産 ビンナガマグロ・キハダマグロ・メバチマグロはえ縄漁業

近海かつお一本釣り漁業国際認証取得準備協議会 カツオ・ビンナガマグロ一本釣り漁業

伊藤忠商事 カツオ・キハダマグロまき網漁業（1例目）*

かつお一本釣漁業 カツオ・ビンナガマグロ一本釣り漁業

伊藤忠商事 カツオ・キハダマグロまき網漁業（2例目）*

共和水産・明豊漁業 カツオ・キハダマグロまき網漁業

大洋エーアンドエフ カツオ・キハダマグロまき網漁業*

福一漁業 メバチマグロ・キハダマグロ・ビンナガマグロ（北太平洋資源・南太平洋資源）はえ縄漁業、カツオ・キハダマグロ・メバチマグロまき網漁業

* 外国船籍の船舶を含む

MSC（海洋管理協議会）について

将来の世代まで水産資源を残していくために、認証制度と水産エコラベルを通じて、持続可能で適切に管理された漁業の普及に努める国際的な非営利団体です。本部をロンドンとし1997年に設立され、現在は25カ国に事務所を置き世界中で活動しています。MSCジャパンは2007年に設立。MSC「海のエコラベル」の付いた製品は、2024年度には世界70カ国以上で約22,000品目、日本では660品目が販売されました。国内ではイオングループ、生協・コープ、イトーヨーカドー・ヨーク、西友、マクドナルド、ロイヤルホストなどで購入・注文できます。

持続可能で適切に管理された漁業のためのMSC漁業認証規格は世界で広く認知されており、最新の科学的根拠に基づき策定されたものです。FAO（国連食糧農業機関）とISEAL（国際社会環境認定表示連合）双方の要求事項を満たした世界で唯一の漁業認証プログラムでもあります。漁業がこの規格を満たすためには、（1）水産資源が持続可能なレベルにあり、（2）漁業による環境への負荷が最小限に抑えられており、（3）長期的な持続可能性を確実なものにする管理システムが機能していることを、第三者審査機関による審査を通じて実証することが求められます。

詳しくはMSCウェブサイトをご覧ください：https://www.msc.org/jp

MSC「海のエコラベル」について

MSCの厳格な認証規格に適合した持続可能な漁業で獲られた水産物にのみ認められる証、それがMSC「海のエコラベル」です。