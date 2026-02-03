リコーブラックラムズ東京、新舘建設株式会社とオフィシャルパートナー新規契約のお知らせ

株式会社リコー

新舘建設株式会社とリコーブラックラムズ東京は、パートナーシップを通じて、ラグビーの価値の最大化、チームビジョンである「Be a Movement.」の実現に向けて、様々な活動を通じて一丸となり、多くの方々に感動と勇気を与えられるような取り組みを実施します。

新舘建設株式会社とリコーブラックラムズ東京はファミリーとしてNTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26に挑戦し、優勝を目指す仲間として邁進して参ります。

会社概要

新舘建設株式会社は、長年にわたり建設事業を通じて社会インフラを支えてきた企業です。官庁工事を中心とした土木工事や電力・インフラ関連工事を主軸に、安全と品質を最優先とした施工を積み重ね、発注者や地域社会からの信頼を築いてきました。 現場力を核とした確かな技術力と、人を育てることを重視した組織運営を強みとし、協力会社との自立共生の関係のもと、複雑化・高度化する建設ニーズに柔軟に対応しています。 また、施工管理体制の高度化や業務改善、人材育成への継続的な投資を通じて、持続可能で強い建設会社を目指しています。

【社名】新舘建設株式会社

【代表者】代表取締役社長 新舘 豊浩

【所在地】本社 東京都世田谷区鎌田2丁目12番地13号

【設立】昭和33年9月29日

【事業内容】土木工事業、地中線工事業、電気工事業、汚染土壌工事、設備工事業、通信工事業、上下水道工事業、舗装工事業、解体工事業、地下貯水槽工事業、産業廃棄物の収集運搬業（東京他関東全域）、産業廃棄物の保管積替業（東京）、不動産業

【URL】https://niidate.co.jp/

新舘建設株式会社 ご担当者様コメント

新舘建設株式会社は創業以来、東京、世田谷区を中心に事業を展開してきた「地域密着企業」です。同じく世田谷区を拠点とするブラックラムズ東京を応援することで、建設業として「街をつくる」、ラグビーを通じて「地域に活力を与える」ことで、地域社会への「還元」をブラックラムズ東京と共に実現していきたいと思います。

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official