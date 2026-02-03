ショーメから、「ビー ドゥ ショーメ」コレクション 新作発表

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

ショーメが誇るアイコニックなコレクション「ビー ドゥ ショーメ」が、より一層の輝きを纏い、新たな魅力を開花させます。

ヨーロッパに古くから伝わる、「ミツバチが幸せを見つけて運んできてくれる」というロマンティックな言い伝え。この幸福の象徴であるミツバチは、お守りとして、また愛の証として、多くの人々に大切にされてきました。ナチュラリストジュエラーとしての歴史を持つショーメのアーカイブには、ミツバチの精緻なドローイングが数多く保存されており、その深い絆を物語っています。

ミツバチの強い共同体意識は、メゾンの顧客であったナポレオン１世が自身の紋章に採用したことからも、その特別な意味合いがうかがえます。

メゾンに深く縁のあるミツバチのモチーフを、現代的かつタイムレスなスタイルへ昇華させた「ビー ドゥ ショーメ」コレクション。鏡面仕上げが施されたハニカムモチーフは、知的な美しさと愛らしい輝きを湛え、コレクションを象徴するデザインとして人気を博しています。

今回発売される新作には、繊細なハニカムモチーフが連なるリングや、耳元をエレガントに飾るイヤカフ、そしてシンプルで洗練されたペンダントなどが加わります。

ユニセックスで楽しむことのできるデザインは、大切な方への贈り物としても、ご自身へのご褒美としても最適です。まさにタリスマンジュエリー（お守りジュエリー）にふさわしいコレクションです。

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションの新作で、あなただけの特別な輝きを見つけてください。

「ビー ドゥ ショーメ」コレクション イヤリング ※左耳用（PG, ダイヤモンド）\3,289,000（税込） ※銀座本店のみ取り扱い「ビー ドゥ ショーメ」コレクション リング（PG, ダイヤモンド）\1,298,000（税込）※銀座本店のみ取り扱い「ビー ドゥ ショーメ」コレクション リング ※右手用（PG, ダイヤモンド）\4,510,000（税込）※銀座本店のみ取り扱い「ビー ドゥ ショーメ」コレクション イヤーカフ ※片耳販売（PG, ダイヤモンド）\358,600（税込）「ビー ドゥ ショーメ」コレクション ペンダント（PG, ダイヤモンド）\316,800（税込）「ビー ドゥ ショーメ」コレクション リング（PG）\641,300（税込）「ビー ドゥ ショーメ」コレクション リング（WG）\678,700（税込）「ビー ドゥ ショーメ」コレクション ブレスレット（WG, ダイヤモンド）\247,500（税込）「ビー ドゥ ショーメ」コレクション ハニカムブレスレット（PT）\1,009,800（税込）