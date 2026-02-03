【食いつき96%】偏食の愛犬が夢中で完食！獣医師と共同開発した“魔法の20秒ごはん”「そららのるるる」 クラウドファンディング開始12時間で目標達成

そららSORARA

兵庫県加古川市でペット関連事業を行う「そららSORARA」（代表：中川 博之）は、お湯を注ぐだけで手作りごはんの香りと栄養が蘇るフリーズドライ・ドッグフード「そららのるるる」を開発し、その先行販売をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始しました。公開からわずか12時間で目標金額を達成し、現在ネクストゴールに向けて挑戦を続けています。

プロジェクトページURL：https://camp-fire.jp/projects/918842/view(https://camp-fire.jp/projects/918842/view)

■ 「そららのるるる」開発の背景と概要

「愛犬がドライフードを食べてくれない」「手作りしてあげたいけど栄養バランスや手間が心配」

そんな多くの飼い主様の悩みに応えるため、本商品は誕生しました。開発のきっかけは、代表の愛犬（ポメラニアン）が入院での食欲不振で痩せてしまった経験です。「ママの手作りごはんなら食べるのに…」という悔しい思いから、「誰でも・いつでも・どこでも、手作りと同じ美味しさを再現できるごはん」を目指し、地元の獣医師および犬の管理栄養士と共同で構想から約1年9ヶ月をかけてレシピを開発しました。

本プロジェクトでは、この自信作を全国の愛犬家に届けるための資金を募るとともに、多くの飼い主様が抱える「愛犬の食の悩み」を解決するきっかけ作りを目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177166/table/2_1_5dc60e8769685b0090a5e325812e1966.jpg?v=202602031151 ]

1. お湯で20秒！「手作り」の香りが復活 独自のフリーズドライ製法により、お湯をかけるだけで作りたての香りと食感が戻ります。モニター調査では96%の愛犬が完食 。ドライフードが苦手な子も「これなら食べる」と評判です。

2. 獣医師×管理栄養士による「総合栄養食基準」設計 美味しいだけでなく、栄養バランスも完璧に計算。AAFCO（米国飼料検査官協会）の基準を満たすレシピを、獣医師・増田院長と犬の管理栄養士・望月先生との共同開発のもと実現しました 。

3. 「もしも」の備えに。災害時のペット防災食としても 常温で製造後1年半の長期保存が可能で、軽量な個包装タイプ。普段はトッピングとして楽しみながら、災害時には「いつもの味」として愛犬の心を守る備蓄食（ローリングストック）としても活用していただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5spsIMn4qOM ]

■ 商品ラインナップ

● チキンレシピ 国産鶏肉（モモ・ムネ）を主役に、野菜や海藻、きのこをバランスよく配合。 やさしい旨みと香りで、初めてのフリーズドライごはんにおすすめです。

● サーモンレシピ 国産サーモンの風味を活かしつつ、彩り野菜とスーパーフードを配合。 魚好きの子や、皮膚・被毛が気になる愛犬に。

■ 愛犬の「食べる楽しみ」を守りたい

加古川の小さな一室から始まったこのプロジェクトが、開始早々に多くのご支援をいただき驚いています。それだけ「愛犬がご飯を食べてくれない」と切実に悩む飼い主様が多いことの裏返しだと感じています。 私自身、愛犬・そらがご飯を食べずに衰弱していく姿を見て、本当に辛い思いをしました。この「そららのるるる」を通じて、愛犬との食事の時間を“悩み”から“幸せな時間”に変えていきたい。そして、万が一の災害時にも、愛犬にいつもの美味しいご飯を食べさせてあげられる安心感を届けたいと考えています。

開発者と愛犬 ポメラニアン そら君

■確かな栄養と安全を

共同開発：増田獣医師（ますだ動物クリニック 院長、写真右） コメント

総合栄養食基準をもとに設計している点がポイントが高いです。手作り食はビタミン類、ミネラル類が不足しやすいので、食材の栄養素が残りやすいフリーズドライ製法の良質なフードは、犬の健康維持におすすめです。また、食物アレルギーが増えているので単一動物性タンパク質のフードは嬉しいですね。



共同開発：望月紗貴(犬の管理栄養士、一般社団法人愛玩動物健康管理協会 理事長、写真左) コメント

総合栄養食基準に基づいて設計されており、毎日の主食としてもおすすめですが、手作り食を与えたい飼い主様のトッピングにもおすすめ。グレインフリー・グルテンフリーで消化にやさしく、人工添加物は一切不使用というのが推奨ポイントです。素材本来の美味しさが引き立ってます。短時間で水を加えるだけでスープ状にできるため、食欲が落ちやすい時や水分補給を意識したいシーンにも便利なのではないでしょうか。

■そららSORARA について

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BJLjgXdZZjQ ]

私たちは「愛犬の笑顔は、飼い主の笑顔から」をモットーに、兵庫県加古川市で活動するペット関連事業者です。代表自身の愛犬の入院や手作り料理の経験をもとに、飼い主様の「あったらいいな」を形にする商品開発を行っています。





【事業者概要】

屋号 そららSORARA

所在地 兵庫県加古川市加古川町粟津487-1

代表 中川 博之

事業内容 ペットフードの企画・販売、ペット関連グッズの制作

Instagram https://www.instagram.com/sorara.pets/(https://www.instagram.com/sorara.pets/)





＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

そららSORARA 広報担当：中川

TEL：090-7480-4944 MAIL：hiroyuki.nakagawa@sorarasorara.com

※商品サンプルのご提供や、開発秘話についてのインタビューも可能です。お気軽にお問い合わせください。