【株式会社イノーバ】Bizibl主催カンファレンス「BtoBマーケティング 七つの大罪」の「Day2：リード育成編」に登壇決定

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下 イノーバ）は、2026年3月4日(水)に開催されるオンラインカンファレンス「BtoBマーケティング 七つの大罪」の「Day2：リード育成編」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sejEjsVgBref/b5f02962-9a75-4933-ac61-97e9bc25b46e)（主催：株式会社Bizibl Technologies）に登壇することをお知らせいたします。

イベント概要

「BtoBマーケティング 七つの大罪」

本イベントは、BtoBマーケティングの各プロセス（リード獲得、育成、商談）において、担当者が無意識のうちに陥っている失敗や悪手を、古典的な「七つの大罪（傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、強欲、暴食、色欲）」になぞらえて解き明かすオンラインカンファレンスです。

各領域のプロフェッショナルたちが、その罪を浄化し、成果へと導くソリューションを提示します。

Day 2：リード育成編

～一方的な「傲慢」、届かない「憤怒」。顧客不在のナーチャリングを終わらせる～

獲得したリードに対し、自社の言いたいことだけを送りつける「傲慢」、反応がないことに焦りスパム的に配信を続ける「憤怒」。

多くの企業でナーチャリング（育成）が機能しない原因は、ツールや手法の問題ではなく、顧客への向き合い方（マインドセット）という根本的な部分に潜んでいます。

本カンファレンス「リード育成編」では、メールマーケティング、MA、データ活用のスペシャリストが集結。開封率50%を超える「信頼構築メール」の極意や、国内初のAIパーソナライズ、そして「釣り件名」に頼らない商談創出の再定義など、顧客の心を動かし、自然と商談が生まれる関係性の作り方を提示します。

＜こんな「罪」に心当たりがある方におすすめ＞

【傲慢】「売りたい」気持ちが先行し、一方的な情報を送り続けている

【憤怒】反応がないリードに対し、無機質な架電やメールを繰り返している

【怠惰】ナーチャリングの定義が曖昧で、ただリストを消化している

【強欲】タイミングを無視して、すぐに商談化しようとする

イノーバの登壇内容（11:55～12:20）

【傲慢】脱・メルマガ疲れ！イノーバ流「信頼構築」のメールナーチャリング 開封率50％を達成した、顧客起点のアプローチ

「売りたい」熱意だけが先走っていませんか？一方的な「言いたいこと」のアプローチは、相手に届きません。読者に喜ばれる情報提供に徹し、開封率50％超を実現した「イノーバ流」メール施策の裏側をお伝えします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54994/table/92_1_d848ad3fb8ae6c316ed9c71da092026f.jpg?v=202602030121 ]

イベント詳細・参加申込はこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sejEjsVgBref/b5f02962-9a75-4933-ac61-97e9bc25b46e

登壇者

株式会社イノーバ

代表取締役社長CEO

宗像 淳

福島県立安積高校、東京大学文学部卒業。ペンシルバニア大学ウォートン校MBA（マーケティング専攻）。1998年に富士通に入社、北米ビジネスにおけるオペレーション構築や価格戦略、子会社の経営管理等の広汎な業務を経験。

MBA留学後、インターネットビジネスを手がけたいという思いから転職し、楽天で物流事業立ち上げ、ネクスパス（現トーチライト、博報堂DYグループ）で、ソーシャルメデイアマーケティング立ち上げを担当。ネクスパスでは、事業開発部長として米国のベンチャー企業との提携をまとめた。

2011年6月にコンテンツマーケティング支援の株式会社イノーバを設立、代表取締役に就任。

株式会社イノーバについて

「マーケティングで日本を元気に」というスローガンのもと、日本におけるコンテンツマーケティングのパイオニアとして、業種業界を問わず多くの企業のマーケティング＆セールスを支援しています。戦略策定からコンテンツ制作、Webサイト構築・運用、MA（マーケティングオートメーション）運用まで、お客様の成果にコミットする「伴走型支援」を提供いたします。

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1

NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役社長CEO 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)