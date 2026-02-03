医療従事者向け求人ポータルサイトの構築事例を公開 | 立ち上げから集客までの全体像を紹介

株式会社セルバ

株式会社セルバ（所在地：大阪市北区/東京都中央区、代表取締役：中山 健）は、求人メディア依存からの脱却や自社集客強化を目指す企業向けに、医療従事者向け求人ポータルサイト構築の事例を公開しました。企画・要件整理～設計～実装に加え、公開後の集客を見据えた考え方も含めて紹介することで、類似プロジェクト検討企業の不安解消を図ります。

背景

求人ポータルサイトの新規構築では、どのように要件定義を進めるべきか、リリース後にどのように集客していくかなどといった、不安な声が寄せられることが多くあります。

こうした課題に対応するため、実際の構築事例をもとに、導入前の課題・開発期間・開発会社の選定背景などを分かりやすく紹介するコンテンツを公開しました。

公開した事例のポイント

今後の展開

- 本プロジェクトが始動した理由- ユーザー体験を高めるために行った工夫- リリース後の集客の考え方- 求人サイトの立ち上げを検討されているお客様へのアドバイス

セルバは今後も開発事例を公開し、発注企業が「どのような開発会社なのか」を判断しやすい情報提供に取り組んでいきます。

また、ポータルサイト開発・業務システム構築・補助金を活用した開発支援など、幅広い業界の課題解決に寄与するシステム開発を続けていく予定です。

関連URL

【セルバ開発事例】医療従事者向け転職サイト（求人ポータルサイト）

https://www.selva-i.co.jp/portalsite/archives/1651

株式会社セルバについて

株式会社セルバは、WEBシステムの受託開発やWEBサイトの企画、補助金の申請サポートを中心に事業を行っています。

近年はHR領域での事業拡大にも力を入れており、人材会社の集客支援や求人サイトの開発・運営、キャリアに関するWEBメディアの企画・制作も行っています。

代表取締役社長： 中山 健

設立年月： 2003年7月17日

コーポレートサイト： https://www.selva-i.co.jp

所在地：

【東京本社】 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目3番3号 G1ビル7階

【大阪本社】 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目2-5 大阪JAビル 14階

