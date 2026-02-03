港町を起点に、都市と地域の未来を考える共創の夜

シビレ株式会社

東京にこだわらない生き方「OFF TOKYO」を全国各地の自治体・地域と連携しながら展開するシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木 翠）は、北海道函館市と山口県岩国市の受託事業として、2026年1月15日「OFF TOKYO GRANDE vol.3 ―港から未来は生まれる OFF TOKYO NIGHT 函館×岩国―」を開催しました。

本イベントは、東京・日本橋のローカルハブスペース「OFF TOKYO」にて開催され、都市部の経営者や起業家、地域での事業や活動に関心を持つ人々が集い、自治体担当者とフラットに語り合いながら、地域との新しい関わり方や共創の可能性を探る場として企画されたものです。

成熟と挑戦、異なる個性を持つ2つの港町が東京で交差

第3回目となる今回は、歴史と観光資源を背景に独自の文化を育んできた北海道函館市と、港湾や基地を起点に外部との接続を強みに発展してきた山口県岩国市を迎えました。

同じ「港町」でありながら異なる文脈と強みを持つ2都市を比較することで、地域が持つポテンシャルや、都市とつながることで生まれる新たな可能性について考える機会となりました。

食と会話から始まる、肩書きを越えた交流

イベント冒頭は、函館・岩国にゆかりのあるお酒や食を囲んだ交流タイムからスタート。

参加者同士が自然と会話を交わし、地域の話題やそれぞれの関心ごとについて、肩書きにとらわれないフラットな対話が生まれました。

名刺交換にとどまらず、「雑談」から関係性を築くOFF TOKYOらしい空気感が会場に広がりました。

自治体ピッチで語られる、地域のリアルとビジョン

中盤では、函館市・岩国市それぞれの担当者による自治体ピッチを実施。

地域の成り立ちや現在の取り組み、今後描いているビジョンについて、具体的な事例やユーモアを交えながら紹介されました。

リノベーションを起点に民間の挑戦が連鎖する函館市の事例や、基地・港湾を背景に外部と接続しやすい岩国市の都市特性など、地域の「現在地」がわかりやすく共有されました。

対話から生まれる、次のアクションへの種

後半の交流時間では、自治体ピッチで得た情報をきっかけに、より踏み込んだ質問や具体的な相談が行き交い、参加者同士・自治体担当者との対話は一層活発になりました。

名産品を楽しみながらの交流は非常に盛んで、会場は終始活気に包まれ、都市と地域のあいだに生まれる共創の可能性を実感できる時間となりました。

都市と地域をつなぐハブとして、次なる展開へ

「OFF TOKYO GRANDE」は、今後も都市と地域をつなぐハブとして、人とアイデアが交差し、新たな挑戦が生まれる場を継続的に創出していきます。

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：崎田

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）