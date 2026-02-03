株式会社HRイノベーション

株式会社HRイノベーション（いろは事業本部：埼玉県飯能市、代表取締役：三谷 博）は、障害者雇用の導入から定着までを支援する在宅障害者雇用支援サービス「いろは」において、定着支援を軸とした新プランを、2026年2月3日より提供開始いたします。

本プランでは、障害者雇用を検討する企業が最初の一歩を踏み出しやすいよう、初期費用および採用決定時の人材紹介手数料を不要としています。

障害者雇用が思うように進まない理由

障害者雇用を「始める」から「続ける」へ。定着支援を軸とした紹介料0円の新プランを提供開始

― 障害者雇用は「最初の一歩」で止まりやすい ―

年々右肩上がりで法定雇用率の引き上げが決定している中、多くの企業が障害者雇用への対応を求められています。

一方で、実際の現場では、

- 何から始めればよいか分からない- 業務の切り出しが難しい- 採用後の教育やサポート体制に人員が割けない- バリアフリー化の対応が難しい

といった理由から、障害者雇用が思うように進まないケースが少なくありません。

すでに何らかの取り組みを行っている企業であっても、運用や定着の負担が大きく、結果として外部サービスに任せきりになってしまうこともあります。

つまり、障害者雇用が思うように進まない理由は社内の人的リソース・受け入れ対応にかかるコストの問題なのです。

アート雇用を入口に、二つのゴールへ導く設計

人的リソースと、受け入れ対応コストをかけない障害者雇用の設計として「いろは」では、どの業種でも現場負担無く導入できる「テレワーク」での「アート業務」を活用した雇用を提案しています。

このアート雇用は、障害者雇用を無理なく始めるための「入口」として位置づけた上で、本サービスは 二つのゴールを想定した設計を採用しています。

- アート業務を継続しながら、雇用を安定させていく形- 運用を通じて、将来的に自社業務への移行を検討する形

企業の状況や体制の変化に応じて、どちらのゴールも選択できる柔軟な設計とすることで、企業・求職者双方が安定して雇用を継続できる状態を支援します。

「いろは」が目指すのは、雇用を続けられる状態をつくること

「いろは」は、採用そのものをゴールとせず、雇用を継続できる状態をつくることに重きを置いて設計されています。

法定雇用率を維持しながら雇用を続け、その運用の中で業務の切り出しや体制づくりを進めていくことで、企業内に障害者雇用のノウハウが蓄積されていく。

それが「いろは」の考える、無理のない障害者雇用の進め方です。

なぜ、初期費用・採用手数料を0円にしているのか

「いろは」が初期費用および採用決定時の人材紹介手数料を0円としているのは、一社でも多くの企業に、障害者雇用を始めていただきたいと考えているからです。

採用コストが障壁となり、障害者雇用そのものが見送られてしまう状況を減らし、まずは一歩を踏み出していただく。

その上で、定着支援を通じて雇用を育てていくことが、結果として企業・求職者双方にとって安定した雇用につながると考えています。

採用から定着まで、運用を支える支援内容

- 日々の運用・コミュニケーション支援- 制作物の進行・納品サポート- 健康管理・メンタル面のサポート- 定着に向けたフォロー

担当者の負担に配慮しながら、運用が継続しやすい形での障害者雇用を支援します。

【料金体系】

初期費用：0円（※1）

採用決定時の人材紹介手数料：0円（※1）

月額サポート費：12万円（税別）／1名（※2 ※3）

【いろは事業本部について】

いろは事業本部のオフィスは、支援の質を安定して提供することを重視し、東飯能駅から徒歩3分（飯能駅から徒歩9分）の場所に設けています。

室内は段差のないフラットな設計を採用し、車椅子のまま面談スペースまでスムーズに移動いただけるほか、視覚的な負担を軽減するためのLED照明を導入するなど、障害特性を踏まえた環境整備を行っています。

日々の支援業務や企業様との打ち合わせは、在宅・オンラインを前提とした体制で行っており、場所にとらわれず、継続的な支援が行える運用設計としています。

【サービスサイト】在宅障害者雇用「いろは」：https://hrinnovation.jp/(https://hrinnovation.jp/)

ダウンロード用PDF資料「障害者雇用「いろは」企業人事担当者様へ」https://prtimes.jp/a/?f=d175973-1-204649ac59addb9b86e7deb087d81f3a.pdfダウンロード用PDF資料「障害者雇用「いろは」パンフレット」https://prtimes.jp/a/?f=d175973-1-cd1cc6cfd70d6be641c109f9dc856977.pdf会社概要

在宅障害者雇用「いろは」：https://hrinnovation.jp/

会社名： 株式会社HRイノベーション

代表取締役： 三谷 博

いろは事業本部： 埼玉県飯能市東町3-10 酒井ビル2F

本社所在地： 東京都西多摩区郡瑞穂町駒形富士山130-6

事業内容： 有料職業紹介事業（許可番号：13-ユ-318110）／定着支援事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HRイノベーション いろは事業本部

担当：三谷

TEL：042-978-7450（平日 10:00～17:00）

お問い合わせ：https://hrinnovation.jp/employers-contact/

【注釈】

※1 初期費用および採用決定時の人材紹介手数料について本プランでは、障害者雇用の導入を検討する企業の負担を軽減するため、導入時の初期費用および、弊社が提供する有料職業紹介における採用決定時の人材紹介手数料を無償（0円）としています。

※2 定着支援および月額サポート費について月額サポート費は、採用の対価（成功報酬）ではなく、雇用開始後の運用支援、定着支援、および就労環境の維持・管理に対する対価です。

※3 雇用形態および指揮命令系統について本サービスにおける対象者は、導入企業様の直接雇用となります。業務内容の指示、労務管理、評価等の指揮命令はすべて導入企業様が行い、弊社は雇用の定着および運用を支援する立場として関与いたします。



