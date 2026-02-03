「電車で読んじゃダメな本」誕生。小学生の“あるある”が笑いと涙を生んだ出版記念イベントレポート

ワクセル株式会社紀伊國屋書店新宿本店イベント風景

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力して出版した、Instagramフォロワー約15万人を持つ元保育士で3児の母・やまかな氏による書籍『小学生取扱説明書 「うちだけ？」が「うちも！」に変わる！あるある集』の出版記念トークイベントが、紀伊國屋書店新宿本店にて開催されました。

爆笑から涙へ。「今日も生きていればOK！」に込めた、すべての親へのエール

やまかな氏とワクセル総合プロデューサー住谷知厚

2026年1月23日、Instagramで14万人以上のフォロワーを持つ人気クリエイター・やまかな氏と、ワクセル総合プロデューサー・住谷知厚による出版記念トークイベントが行われました。

本イベントは、書籍『小学生取扱説明書』（理工図書）の刊行を記念して開催されたものです。

住谷がモデレーターとして、やまかな氏の創作背景やSNSでの反響を掘り下げ、やまかな氏は自身の子育て経験やフォロワーから寄せられた“あるある”をユーモアたっぷりに紹介。

会場は開始直後から笑い声が絶えず、終盤には涙がこぼれるほどの温かな空気に包まれました。

爆笑の連続。小学生の“謎行動”を語り尽くす

トークパートでは、書籍に収録された“あるある”を、実体験やフォロワーの声を交えながら紹介。

住谷とのテンポの良い掛け合いは漫才さながらで、会場は何度も笑いに包まれました。

● 傘は持っていくのに差さずに帰る

「“傘持っていきなさい”と言っても、なぜか濡れて帰ってくるんですよね」

「学校には傘が5本くらい溜まっていくんです」とやまかな氏。

住谷も「僕もやってました。傘の先を指に乗せてクルクル回すやつ」と共感し、会場は大きな笑いに。

● プリントはランドセルの底で“蛇腹”になる

「全員経験あるんじゃないかってくらい、あの形状になりますよね」

「社会人になってもリュックでやってます」と住谷が返し、再び爆笑。

● 靴下から大量の砂が出る“身から出た砂”

「靴を脱いだ瞬間にザザーッと出てくるんですよね」

「出し切った感じが嬉しいんでしょうね」と住谷。

やまかな氏も「砂場に潜ってるのかなって思うくらい」と笑いながら語りました。

● 消しゴムは穴が開き、最終的に消滅する

「鉛筆で刺して穴を開けて、ボロボロにして、最後は消えるんですよね」

「授業が退屈だとやりがちなんですかね」とやまかな氏。

● 作文は一向に書かない

「夏休みの宿題、最後まで残るのは作文」

● 女子の“うち呼び”が突然始まる

「ある日突然“うちね…”って言い出すんですよ」

笑いの裏にある“親の悩み”にも寄り添う

爆笑の合間には、子育ての悩みに関する真剣な話題も取り上げられました。

・怒りすぎてしまう

・忘れ物・壊し物へのイライラ



やまかな氏は「“普通のこと”と思えるだけで、心が軽くなる」と語り、

「怒った後のフォローが大事」「真ん中っ子は特にケアを」と、保育士経験を生かしたアドバイスも丁寧に伝えました。

そして訪れた、静かな感動の時間

トーク終盤、やまかな氏はふっと声のトーンを落とし、会場の空気が静かに変わっていきました。

「毎日いろんなことが起きるし、イライラすることもあるけど…

でもね、子どもって、本当にかわいいんです」



「小学校の6年間って、思っているよりずっと早く終わっちゃう。

“なんでできないの？”って思う日もあるけど、振り返ると全部が宝物みたいな時間なんですよね」



「だから、どうか子育てを楽しんでほしい。

完璧じゃなくていいし、うまくいかない日があって当たり前。

今日も生きていればOK！なんです。」



その言葉は参加者の胸に静かに染み込み、笑いと涙が同じ温度で混ざり合う、やまかなワールドらしい温かなフィナーレとなりました。

サイン会では“電車で読んじゃダメな本”という声が続々

イベント後のサイン会では、参加者が本を手にやまかな氏へ思いを伝えていました。

・「電車で読んだら吹き出しちゃって。電車で読んじゃいけない本だね」と笑う男性

・「電車の中でポエムを読んで泣いちゃって…」と照れながら話す3児の母

・姪の入学祝いにと購入する女性

・「友達に渡したい」と話す30代男性

笑えるのに泣ける。そして“誰かに贈りたくなる”。

そんな本として、多くの人の手に渡っていく光景が印象的でした。

■書籍概要

書名： 小学生取扱説明書

サブタイトル： 「うちだけ？」が、「うちも！」に変わる！予測不能な日々を、笑いに変えるあるある集

著者： やまかな（元保育士・インスタグラマー）

https://www.instagram.com/yamakana.co/

出版社： 理工図書

発売日： 2025年12月15日

仕様： 四六判／128ページ

定価： 1,600円＋税

ISBN： 978-4-8446-0987-2

協力： ワクセル（主催：嶋村吉洋）

■実績

発売直後から各種メディアで取り上げられ、「ひるおび」「アッコにおまかせ」でも紹介。

発売1か月で重版が決定し、そのわずか2週間後には再重版も決定。

今、非常に注目されている1冊です。

本書をきっかけに、小学生期の子育てについて「話せる」「笑える」空気を広げ、保護者が孤立しない社会を目指します。

今後もSNSやイベントを通じて共感し合える場づくりを継続し、図書館・学校・地域での活用も視野に入れながら、子育て世代を支える取り組みを進めていきます。

■理工図書株式会社

理工図書株式会社は、創業120年以上にわたり、建築・土木・理工系分野の専門書や大学教科書を中心に出版してきた老舗出版社です。

長年培った編集力と専門家ネットワークを活かし、教育機関・研究者・技術者から高い信頼を得ています。

近年は専門書に加え、

・里親制度・児童福祉に関する書籍

・「小学生取扱説明書」など教育・子育てジャンル

といった社会課題に寄り添う一般向け書籍にも積極的に取り組んでいます。

これにより理工図書は、「専門知識を届ける出版社」から、

“社会の学びを支える総合的な知のプラットフォーム”へと進化しています。

理工図書HP：https://www.rikohtosho.co.jp/

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/



ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を販売。



嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura(https://x.com/yoshi_shimamura)

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/



ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。



住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/



