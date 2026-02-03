【BIC SIM】3月1日より「ギガプラン」15ギガプランの月額基本料金を1,600円に値下げ！先行割引で2月もお得に、 動画やゲームも安心の大容量プランが、さらにお求めやすい価格へ

株式会社ラネット

動画視聴やオンラインゲーム、SNS の普及により、スマートフォンのデータ通信量は年々増加傾向にあります。 ビックカメラグループが提供する「BIC SIM powered by IIJ（以下、BIC SIM）」は、こうした大容量データ通信のニーズにお応えし、より多くのお客様に快適な通信環境を提供するため、2026年3月1日より「ギガプラン」の15ギガプランの音声SIM・音声eSIMの月額料金を従来の1,800円（税込）から1,600円（税込）へ値下げいたします。進学や就職などでライフスタイルが変化する春の新生活シーズンに向け、通信費を抑えつつデータをたっぷり使いたいお客様をいち早くサポートいたします。

ギガプラン（音声SIM・音声eSIM） 15ギガプラン価格改定について

データ利用量の増加に伴う大容量化のニーズへの対応の一環として、15ギガプランをよりお手頃な価格に改定いたします。

■改定日

2026年3月1日（日）

※現在、対象プランをご利用中のお客様も、お手続き不要で2026年3月1日より自動的に新料金が適用されます。

■月額基本料金表（税込）

サービス詳細については下記「詳細を見る」からサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://bicsim.com/plan/gigaplan/?utm_source=referral&utm_medium=press&utm_campaign=store_cp&utm_content=_1_20260129

キャンペーン概要

キャンペーン期間中にBIC SIMギガプラン「音声SIM」または「音声eSIM」を新規お申し込みいただき、ご加入時に選択したプラン（および通話定額オプション）を特典満了月まで継続してご利用いただいた場合、月額基本料金の割引、データ容量の増量、および通話定額オプションの割引を、ご利用開始月から最大6ヵ月間(※1)適用します。

※1 「容量アップ！割引アップ！キャンペーン」および「ハッピープライスキャンペーン」を併用した場合の最大特典内容です。 「15ギガプラン先行特典」は、2月28日までに利用開始した場合に限り2月ご利用分の割引額を200円増額(15ギガプランのみ)いたします。

BIC SIM 容量アップ！割引アップ！・ハッピープライスキャンペーン

※本キャンペーンにお申込み後、その他のキャンペーンへ変更することはできません。

※本キャンペーンは、1回線につき1回のみ適用となります。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了させていただく場合がございます。

お申込みはこちら

※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。

※本情報は2026年2月3日(火)時点のものです。

