上海発の人気コーヒーブランド「M Stand Coffee」から黒ごまとバスクチーズケーキ風味のカフェラテ「黒ごまバスクラテ」登場！

スペシャルティコーヒーブランド「M Stand」（日本法人：京都府京都市左京区南禅寺草川町69-1、代表取締役：山崎豊）は、海外初進出の地として日本・京都を選定。2025年7月に1号店となる南禅寺店をオープンしました。その後、三条鴨川に2号店、四条河原町に3号店を相次いで開業し、京都市内での出店を拡大しています。

人気スイーツのバスクチーズケーキ×黒ごま×エスプレッソを合わせた進化系のヒュージョンドリンク登場！

コーヒーをベースに、スパイスやフルーツなどを掛け合わせて新しいコーヒーの世界を広げているヒュージョンドリンクがいま世界的にブーム！ そこで「M Stand」が目をつけたのは、栄養豊富な「黒ごま」です。スイーツの材料としても愛される黒ごまペーストをドリンク開発に取り入れることで、コクと香ばしさに溢れる豊かな味わいの「黒ごまラテ」「黒ごまミルク」が誕生しました。ただ、フュージョンはここで終わりません。さらに……。

黒ごまラテ 880円（構成：黒ごま｜バスクチーズ｜ナッティエスプレッソ）／ 黒ごまミルク（構成：黒ごま｜ミルク｜バスクチーズ） 780円／黒ごまチーズケーキ 980円（構成：黒ごま｜チーズ｜ビスケット）

黒ごまと一緒に加えたのが、スペイン発祥の「バスクチーズケーキ」。黒ごまとバスクチーズケーキのフレーバーを大胆に融合させ、香ばしい「ナッティエスプレッソ」を加えた革新的なドリンクが「黒ごまラテ」です！

とろりとした口当たりは、ムースのようになめらか。ひとくち目に黒ごまの濃厚な香ばしさが広がり、ほろ苦いエスプレッソが味を引き締め、バスクチーズのほのかな塩味とミルキーなコクが奥行きのある味わいを生み出します。噛めばごまの粒感が感じられ、なめらかな口当たりとのコントラストが楽しめるスペシャルな1杯です。

バターラテ（構成：バター｜バスクチーズ｜ナッティなエスプレッソ） ／ バターフレッシュミルクティー（構成：バター｜ミルク｜バスクチーズ）

もうひとつのフュージョンドリンクはバターラテ。こちらにもバスクチーズケーキのフレーバーが入っています。 濃厚なコクと深みのある風味が魅力のフュージョンラテで、味覚の新境地を開いてみて。

店舗紹介１.南禅寺店―古都・南禅寺に現れたモノクロームの世界―

店内を白と黒に分けた斬新なデザイン。モノトーンのカラーが南禅寺の緑をひき立てる

M Stand Coffee 南禅寺店

白い壁に黒い瓦屋根、白い窓と黒い窓。店内に足を踏み入れると、床からテーブル、天井までのすべてが真二つに白黒で分けられた圧倒的なモノトーンの世界。白と黒、それぞれの壁にはめこまれた窓から見える南禅寺の景色は、額縁に飾られた美しい絵はがきのようです。



住所：京都府京都市左京区南禅寺草川町69-1

営業時間：9:00～18:00

アクセス：京都市営地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩3分

２.【M Stand Coffee 三条鴨川店】―驚きの穴場！知られざる鴨川ビューの屋上カフェ―

【M Stand Coffee 三条鴨川店】3方向から光が差し込む悠々とした店内。窓からは京都市街を一望開放的な屋上席。注文して自由に席を行き来できる

市内を南北に流れる鴨川は、京都の人々の生活を彩るアイコン的存在。市街地に位置する三条鴨川の橋の袂に立つビルの4階と屋上が「M Stand Coffee 三条鴨川店」です。店内は空間を贅沢に使ったパノラマビュー。一面の窓から京都の市街地を一望できます。そして、天気の良い日は、注文したドリンクを持って階段で屋上へ。山紫水明といわれる京都の美しい景色が広がり、清水寺の八坂の塔や五山の送り火の大文字を見つけることができます。

M Stand Coffee 三条鴨川店

住所：京都府京都市中京区中島町110 フォーラム三条ビル 4F

営業時間：8：00～20：00

アクセス：京阪電車「三条京阪駅」から徒歩2分

３.【M Stand Coffee 京都四条河原町店】―四条河原町の一等地のテイクアウト専門店―

【M Stand Coffee 京都四条河原町店】

2025年10月24日（金）にオープンしたテイクアウト専門店。阪急 京都河原町駅と京阪 祇園四条駅のどちらからも徒歩1分圏内の好立地です。おすすめなのは、鴨川の河川敷でのプチピクニック。さらさらと流れる鴨川の水面、羽を休める水鳥たちの姿を眺めつつ、丁寧に淹れたコーヒーを片手に、ゆったりとした京都時間を過ごしてみてください。

M Stand Coffee 京都四条河原町店

住所：京都府京都市下京区真町91

営業時間：8：00 ～ 22：00

アクセス：阪急京都線「京都河原町駅」から徒歩1分



