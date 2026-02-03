【開閉回数を90％削減した事例も】吉川工業、Wアラート技術を応用した「シートシャッター開閉ecoシステム」を発売。

吉川工業株式会社

吉川工業株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：花岡 浩）は、磁界×電波のハイブリッド検知技術「Wアラート」を応用した新製品『シートシャッター開閉ecoシステム』の販売を開始します。

近年、製造・物流拠点では空調エネルギーの削減と安全性向上の両立が大きな課題となっており、本製品はその解決策として多くの現場での活用が期待されています。

本システムは、シートシャッターの不要な開閉を自動的に抑制し、空調ロスを大幅に削減。先行導入した製造業大手工場では、開閉回数90％削減（導入施設内最大値）・メンテナンス契約/回数50％削減（導入施設実績値）など、工場の省エネと作業環境の改善、安全性向上を同時に実現しています。※

※効果は導入施設での実測値（先行導入のお客様調べ）です。条件により効果は異なります。

※本製品/システムは特許出願中です。

一般的なセンサーと許可車両のみ開閉するシートシャッター開閉ecoシステムの違い

■ 背景：カーボンニュートラル実現に向けた「工場の省エネ」が加速

工場内のシートシャッターは、フォークリフト・作業車・歩行者が頻繁に行き交うため、1日の開閉回数が数百回に及ぶことがあります。

この開閉に伴う冷気・暖気の流出入（空調ロス）は、現場の大きな電力消費要因でした。

また、頻繁な開閉による部品の摩耗・故障、歩行者通過による誤開閉など、安全・コスト両面の課題も指摘されてきました。

吉川工業は、安全ソリューション「Wアラート」の技術を活用し、許可車両だけを判別してシャッターを自動開閉する新たな制御方式を開発しました。

■ 製品特長：『シートシャッター開閉ecoシステム』

1．許可車両だけを検知し、自動開閉（歩行者では開かない）

車両に取り付けた「識別タグ」と、シャッター前に設置する「接近検知機」が連携し、許可車両のみを認識。歩行者や無許可車両は検知対象外となるため、誤開閉を大幅に抑制します。

2．開閉回数を最大90％削減した事例

不要な開閉がなくなることで、

・空調ロスが激減 → エネルギー費削減

・機構摩耗の軽減 → メンテナンス費削減

を同時に実現します。

3．作業環境の改善・安全性向上

空調の安定で夏場・冬場の温熱環境が改善。歩行者の誤検知がなくなり、シャッター前の安全性が向上。さらに、運転者のリモコン操作が不要になり、操作ミスや手間を削減します。

4．既存シートシャッターに後付け可能

検知機を既設シートシャッターの制御盤に接続するだけで導入可能。フォークリフト等の車両側には小型タグを装着します。（※制御盤への接続にはお客様または協力業者による工事が必要です。）

先行導入された製造業大手工場でのシステム利用イメージ

■ 想定される導入領域

自動車・半導体・食品・化学などの製造工場 物流センター・倉庫 冷凍・冷蔵エリア クリーンルーム前室など、特に空調負荷が大きいエリアでは高い効果が期待できます。

■ シートシャッター開閉ecoシステム

https://www.ykc.co.jp/product_technology/rfid/sheet_shutter_eco

■ 吉川工業株式会社について

吉川工業株式会社は、1920年に官営八幡製鉄所様のパートナーとして創業し、鉄鋼分野、エンジニアリング分野、表面処理分野、エレクトロニクス分野、ICTなどの様々な分野で事業を展開しています。

https://www.ykc.co.jp/

作業者接近検知システム「Wアラート」シリーズは、重機やフォークリフトなど産業車両の安全対策として全国の工場・倉庫で9000台以上の導入実績があります。

https://w-alert.net/

■ 本件に関するお問い合わせ先

ICTソリューション事業部 営業室 アラート機器営業グループ

TEL：093-244-6320

email：rfssk_eigyou@ykc.co.jp