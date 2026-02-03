40歳が主役のW成人式「40祭 」開催決定

ohpner株式会社

2026年3月28日(土)、セルリアンタワー東急ホテルにて40歳の同級生(1985.4.2-1986.4.1生まれの方)が全国から大集結するイベント、「40祭（ヨンジュッサイ）」を開催することをお知らせいたします。

W(ダブル)成人式の意義と目的

人生を遊び尽くし、私たちの「次」を共に創ろう！

私たちの40歳は、これまでの道のりを振り返りながらも、「もう半分終えた」ではなく、「ここから本当の冒険が始まる」と思える、人生の新たなスタートラインです。

それぞれが異なる「村」で経験を重ね、喜びも困難も乗り越えてきました。その一つひとつが、私たちにとってかけがえのない「宝物」になっています。この「W成人式」は、その宝物を胸に、これまでの仲間はもちろん、まだ交わらなかった仲間たちと出会い直し、互いの経験と視点を分かち合う場です。

異なる「村」の人々と交流し、多様な考えに触れることで、凝り固まった常識を打ち破り、まだ見ぬ可能性に気づくことができるかもしれません。

「40祭」は、単なる懐かしい顔ぶれとの同窓会ではありません。新たな「仲間」とつながり、これからの人生を最高に「楽しむ」ための、ワクワクする出発点となるはずです。

2026年3月28日。500人の40歳が一堂に会し、互いの人生を称え、刺激し合い、未来を語り合う。この特別な夜が、私たちにとって人生を最高に「遊び尽くす」ための、新たな「仲掛け」となることを願っています。

イベント内容(予定)

■様々な分野で活躍する40歳著名人によるトークショー

■各世代を代表する特別ゲストによるパフォーマンス

■同級生同士が人生経験を共有し、新たな交友を深める場の提供

イベント概要

■名称：W成人式「40祭」

■主催：W成人式実行委員長 土井 健

■協力：W成人式実行委員会

■開催日時：2026年3月28日(土) 開場17:00 / 開演18:00 終了21:00

■開催場所：セルリアンタワー東急ホテル ボールルーム

（東京都渋谷区桜丘町２６－１ セルリアンタワー東急ホテル 地下2階）

■出演者：スペシャルゲスト

■来場者数：300～500人

■参加条件：【1985.4.2-1986.4.1】生まれの同級生であれば、誰でも参加可能。

※お子様の同伴はご遠慮させていただいております。予めご了承くださいませ。

■入場料：早期割引チケット→男性19,000円 女性13,000円

一般チケット→男性20,000円 女性14,000円

■チケット購入：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/028qh8a56yr41.html

※なお、本イベント開催に伴う収益は、社会貢献活動として日本国内及び、世界の子供達に全額寄付いたします。

■ドレスコード：フォーマル推薦

〈男性〉スーツ / タキシード / 袴着物 / ジャケット など

〈女性〉ワンピース / ドレス / お着物 など

※基本的に自由となりますがオシャレをしてご来場ください。なお、ビーチサンダルなどはNGです。

お問い合わせ先

W成人式実行委員長 土井 健

〒150-6019

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

MAIL：w_seijin@ohpner.com

公式LINE：https://lin.ee/pZjSgfgX

※最新のご案内や出演者発表などは、W成人式「40祭」公式LINEにて順次お知らせいたします。ご参加をご検討の方は、ぜひ公式LINEへご登録ください。