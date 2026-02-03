熊本県天草市とテンフィールズファクトリー株式会社のEV充電インフラ事業に関する協定締結式を開催【天草市内にEV急速充電器FLASHを3基設置へ】

テンフィールズファクトリー株式会社

テンフィールズファクトリー株式会社（本社：京都府相楽郡精華町光台1-7けいはんなプラザ9F、代表取締役：市川 裕、以下「当社」）は、2026年1月28日、熊本県天草市役所にて、天草市の市長である馬場 昭治様と、天草市と当社における「EV急速充電器の設置及び運営に関する協定」の締結式を執り行いました。

本協定により、当社は天草市内3箇所に、最新型EV急速充電器「FLASH」を設置し、今後その管理および運用を担ってまいります。

地域とともに築く、次世代EVインフラ

熊本県天草市役所

当社はこれまで、岐阜県高山市や大阪市、神戸市、宇陀市など、さまざまな自治体と連携し、EVインフラの整備・拡充に取り組んでまいりました。 雲仙天草国立公園を擁し、多くの観光客が訪れる天草市において、EV充電環境の整備は、観光客の利便性向上（「充電不安」の解消）のみならず、地域全体の脱炭素化（ゼロカーボンシティの推進）に大きく寄与するものです。 今回の協定を通じて、地域ニーズに即した持続可能な充電ネットワークを提供し、環境に優しい観光地づくり（サステナブルツーリズム）の実現に貢献してまいります。

設置するEV急速充電器FLASHに関して

前面にサイネージがあるFLASH Mark.6

「FLASH」は高出力で短時間充電を可能にする急速充電器です。 今回設置するモデルは、日本国内で流通するほぼすべてのEV充電を可能とする、CHAdeMO規格とTESLA規格（NACS）の2つの充電規格をカバーしており、アダプターなしで充電できるため、利便性が高く、スムーズな充電体験を提供いたします。

また、最大出力240kWの急速充電器FLASHを導入することで、従来の低出力充電器に比べて大幅な充電時間の短縮を実現いたします。 さらに、非会員制（会員登録不要）の採用により、クレジットカードや各種QRコード決済が利用可能であるため、アプリ登録の手間なく、普段EVを利用しない観光客の方でも手軽に利用が可能です。

EVが果たす役割

当社のEV急速充電器「FLASH」は、OTA（Over-the-Air）システムを導入しており、遠隔操作による価格改定や無料開放が可能です。これにより、災害発生時には即時に充電料金を無料化し、被災地の電力支援を行うことができます。

過去にも愛媛県今治市や及び岡山県岡山市の山林火災を受け、EV急速充電器FLASHを無料開放することで支援してまいりました。

近年、日本各地で自然災害が多発し、電力供給が途絶えるケースが増えています。EVは、車両に蓄えた電力を家庭や施設へ供給できる「移動可能な電源」としての役割を担い、災害時のライフラインの確保に貢献できます。

EVには「V2H（Vehicle to Home）」という技術があり、車に蓄えた電力を家庭に供給することで、停電時でも最低限の生活を維持することが可能です。今回の無料開放では、被災地の方々がEVを活用し、電力を確保できる環境を提供することを目的としています。

協定の概要と今後の展開

協定名称： 天草市EV急速充電器の設置・運営に関する協定

対象箇所： 天草市内に計３箇所

導入機種： EV急速充電器 FLASH Mark.6（CHAdeMO規格とNACS規格対応・240kwモデル）

主な設置予定先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92280/table/71_1_1803df2dead7b8057f9840a0d580bc95.jpg?v=202602031151 ]

稼働予定：2027年1月までに順次稼働開始予定

協定締結を受けて、当社は今後、現地調査・施工・各所調整を経て、地域のEVユーザーおよび天草を訪れる観光客の皆様が快適に利用できる充電インフラを構築してまいります。

テンフィールズファクトリー株式会社について

テンフィールズファクトリー株式会社は、EV充電インフラ「FLASH」および再生可能エネルギー関連事業を軸に、全国の自治体・企業・地域とともに持続可能な社会の実現に向けた取り組みを行っています。「FLASH」は、ユーザー利便性と高度な運用性を兼ね備えた次世代型EV急速充電インフラとして、全国で導入が進んでいます。

【会社概要】

社名：テンフィールズファクトリー株式会社

本社所在地：京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ9F

代表取締役：市川 裕

URL：https://10-ff.com/