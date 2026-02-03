空調省エネに関する情報を分かりやすく整理し、継続的に発信する情報ポータルサイト「空調省エネ.com」が正式オープン！空調省エネの「知る・測る・改善する・参加する」をワンストップで。

合同会社WATT

合同会社WATT（所在地：大阪府大阪市北区梅田、代表：谷津 亙）は、企業の空調コスト削減、省エネ、脱炭素経営をトータルで支援する総合情報ポータルサイト「https://空調省エネ.com」を、2026年2月3日（火）に正式オープンしたことをお知らせいたします。

現場の改善に直結する“使える情報”を蓄積し、必要なときに検索・参照できる情報基盤として運用してまいります。

▪️ サイト立ち上げの背景

電気代高騰が経営を圧迫する中、多くの企業が空調の省エネに取り組んでいますが、「何から始めればいいか分からない」「どの技術が自社に最適か判断できない」といった情報の不透明さが課題となっています。本日は2月3日は節分。季節の変わり目ということもあり、これから暖房から冷房への意識も向かい始める時期でもあります。

空調省エネの現場では、 課題の構造（温度ムラ、過冷・過熱、外気侵入、設備の劣化、運用のクセ等）が複雑で、「情報の散在」と「優先順位の誤り」が成果を左右しますが、対策の優先順位を誤ること等で「投資したのに効果が出ない」という事例も少なくありません。 また、有用な知見は現場ごとに散在し、担当者の異動や委託先変更により、ノウハウが引き継がれにくい課題もあります。

「空性省エネ.com」は、こうした企業の悩みを解消する情報を提供し、理論から実践、そして収益化（ネガワット）までを一気通貫でサポートします。

合同会社WATTはこれまで、空調省エネに関する知見をメルマガ等で発信してきましたが、情報が時系列に流れてしまい「必要なときに探しづらい」という課題がありました。そこで今回、情報を“蓄積型”に整理し、現場で使いやすい形で提供する取り組みと、AIを活用した空調最適化ソリューションの普及も同時に目的とした「空調省エネ.com」を正式オープンいたしました。

▪️空調省エネ.comで目指すこと

私たちが大切にしているのは、「電気を減らすこと」そのものではなく、現場で発生している“損失”を見つけ、止めることです。

空調省エネ.comでは、専門カテゴリーを通じ初心者から施設管理のプロフェッショナルまで満足いただける情報を提供し、順次拡充していきます。

【主な掲載コンテンツ】

１. 空調省エネの基礎・可視化（知る・測る）

・「空調省エネ入門」：基礎知識や最新トレンドを分かりやすく解説。

・「省エネ可視化ガイド」：データに基づいた電力消費の「見える化」手法を提示。

２. 改善設計と技術解説（計画する・比較する）

・「改善設計ガイド」：施設ごとの最適設計や運用改善のステップを公開。

・「空調メーカーの省エネ技術と取り組み」：主要メーカーの最新技術を中立的な視点で徹底比較。

3. ソリューションと実践事例（導入する・実績を見る）

・「マルシェ省エネ商品」：厳選された最新の省エネ機器やツールを直接確認・検討可能。

・「空調省エネ事例紹介」：実際の現場での成功/失敗事例を詳しく紹介。

4. 独自の次世代メソッド（進化させる）

・「HEEM空調省エネメソッド」：AI（SENSIBO等）とデータを融合させ、快適性を保ちながら

「ネガワット（節電価値）」を創出する当社独自の次世代運用手法を公開。

以上のように、

・失敗しない空調省エネの進め方（チェックポイント／考え方）

・課題別の改善アイデア（運用／制御／劣化改善／周辺対策 等）

・事例・学び（成功／失敗の両面）

・診断・改善に役立つツール／ソリューション情報（必要に応じて）

等の情報を整理し掲載し、順次拡充していきます。

■ サイトの特長：

【みんなで育てる情報基盤】

空調省エネ.com は、合同会社WATTが一方的に完成させるサイトではありません。 現場で得られた学び（成功も失敗も）、気づき、改善の工夫が少しずつ積み重なることで、より実務に効く情報基盤へ育っていきます。

【単なる情報サイトではない「実践型ポータルサイト」】

「空調省エネ.com」は、単なる 読み物としてのコンテンツだけでなく、「マルシェ（商品）」による具体的な解決策の提示や「HEEM メソッド」による運用後の”継続的な価値創出”までをセットで提供している点も最大の特徴です。

これにより、サイトを訪れたユーザーは「自社の課題特定」から「最適な機材選定」、そして「導入後の利益最大化」までをスムーズに完結させることが可能です。

▪️掲載内容運用に関して：

「空調省エネ.com」の掲載内容は継続的に更新し、現場で使いやすい形へ磨き込みながら、

以下のような知見を誰でも参照できる形で蓄積していきます。

・現場の“あるある課題”とその見立て

・ 効いた対策／効かなかった対策と条件

・運用・制御・劣化改善・周辺対策の整理

※掲載にあたっては、社名・個人名・機密情報に配慮し、必要に応じて匿名化等の措置を行います）

▪️今後の展開 ：

合同会社WATTは今後も、空調省エネの実務に役立つ情報を継続して発信し、以下の機能追加を予定しております。

・AIによる自動省エネ診断機能の強化

・ユーザー同士が成功事例を共有できるコミュニティ機能の追加

現場の改善につながる活動を推進し、「空調省エネ.com」を空調エネルギー課題を解決する「プラットフォーム」へと成長させてまいります。

▪️サイト情報

サイト名：空調省エネ.com

URL：https://空調省エネ.com(https://%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D.com)

正式オープン日：2026年2月3日（火）

運営会社名：合同会社WATT

所在地：大阪府大阪市北区梅田

代表者：谷津 亙

事業内容：空調省エネに関するコンサルティング／診断・改善設計支援／情報発信 等

▪️本件に関するお問い合わせ先

合同会社WATT

E-mail：info@heem.jp