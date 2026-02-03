【2026春夏コレクション】北欧バックパックブランドGASTON LUGAが全28シリーズの新作を発売！

写真拡大 (全9枚)

モダニティ株式会社

モダニティ株式会社(代表取締役：VERIN REGIS PIERRE、所在地：東京都港区東麻布1-23-5 PMCビル3階)は、スウェーデン・ストックホルム発バッグブランドGASTON LUGAの2026春夏新作を2月上旬より順次、正規販売店・Amazon公式ストア・楽天公式ストア・LOCONDO.jpで発売いたします。晴れやかな季節感を映したニュアンスカラーの新色「Lemonade（レモネード）」「Granite（グラナイト）」をはじめ、多彩なサイズ展開でビジネスシーンから日常使い、旅行まで活躍する全28シリーズの新作バッグが登場。新たな季節のお出かけシーンを軽やかに彩ります。



GASTON LUGA 2026年　春夏コレクション

2026春夏新作コレクション

2026年春夏コレクションでは、ブランドのシグネチャーモデルであり最も人気を誇る「Splash（スプラッシュ）」と、ミニマルかつ機能的な「Dash（ダッシュ）」シリーズを中心に、全28型の多彩なアイテムがラインナップ。


定番バッグの新色として登場した「Lemonade」と「Granite」は、春の陽だまりを思わせるやさしいイエローと、初夏の空気を映した爽やかな水色のニュアンスカラー。柔らかい季節感を演出し、春夏の装いをさりげなく引き立てます。



Splash Crossbody　Lemonade

Splash2.0-13"/14"　Granite

さらに、人気モデルのサイズバリエーションも新たに加わり、バックパック・クロスボディ・ダッフルバッグなど、ビジネスから旅行まで幅広いシーンに対応するラインナップを展開します。


すべてのアイテムには、リサイクル素材や撥水加工を施したヴィーガンレザーなど、環境配慮を重視したサステナブルな素材を採用しています。



Splash Bpro Backpack 14"

Splash Pix Crossbody


Splash Crossbody Large 14"

Dash weekender2.0 Medium

ジェンダーレスでタイムレスな美しさを軸に、春夏の季節感を映したニュアンスカラーと、日常から旅先まで活躍する機能性を兼ね備えたGASTON LUGAの2026年春夏コレクション。全28シリーズの新作バッグとともに新しい季節のお出かけをお楽しみください。



お買い求めはこちらまで

・楽天オンラインショップ(https://item.rakuten.co.jp/modernity/c/0000000157/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_1_2ndlevel_6)


・Amazon公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/7A89B3D6-78C2-421B-8D5E-80B3042EAB40)


・LOCONDO.jp


・ライフスタイルストア


・専門店


・量販店



ブランド情報

【GASTON LUGA】

2016年にスウェーデン・ストックホルムで設立されたサステナブルなアーバン・アクセサリ・ブランド。アートを根元に置くガストンルーガのバックパックは、北欧デザインの美学と機能性を兼ね揃え、エレガントなスタイルでありながら、通勤、通学、旅行、アウトドア、特別な日など、どのようなシーンでも使いやすく、世界中で愛用されています。



■サステナブルな取り組み


持続可能性を核心に据え、動物由来素材ゼロやリサイクル素材の積極的な活用、環境負荷を抑えた包装に加え、カーボンニュートラルを目指す活動を推進。ケニアの植樹プログラムへの寄付を通じて地域社会を支援しつつ、地球への負荷を最小限に抑える製品作りを実現しています。「環境に優しい旅の相棒」として、日常から旅先まで心地よく、そしてサステナブルな未来を共に歩む選択を提供します。





【モダニティ株式会社】

■モダニティ株式会社について
“DESIGN MEETS TECHNOLOGY” をコンセプトに世界中から先進的なデザインと機能を兼ね備えた製品をセレクトし、質の高いライフスタイルを提案しています。
HP: https://modernity.jp/


メディアサイト: https://media.modernity.jp/






■モダニティ公式SNS


Instagram: https://www.instagram.com/modernity_jp/


Facebook: https://www.facebook.com/modernity.jp/


X (旧Twitter): https://x.com/modernity_jp


YouTube: https://www.youtube.com/@ModernityChannel


Pinterest:https://jp.pinterest.com/modernitystore/