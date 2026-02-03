ダイナテック、『DYNA IBE』で連泊時に自動でプラン割引を行う「連泊値引き」機能をリリース

バリューコマース株式会社

宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』を提供するバリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁）は、2026年2月2日(月)に連泊時の割引を自動でプランに反映する「連泊値引き」機能をリリースいたしました。

【背景：手作業による値引き対応の負担を減らしたいという声から】

近年、宿泊施設では、連泊時に毎日の清掃を行わない、または清掃頻度を調整する運用が徐々に定着しつつあります。

特に観光地やリゾート地など長期滞在のゲストが多い、複数の施設を運営するチェーン展開の宿泊施設では、施設ごとに同様の対応を行うケースが少なくありません。

その際、例えば宿泊料金から清掃代相当を値引きする対応が行われてきましたが、多くの場合、精算時にスタッフが手作業で金額を調整するなど、運用負担が大きくなっていました。

また、施設や担当者によって対応方法が異なり、対応漏れが生じる可能性もありました。

実際に、チェーン展開する宿泊施設から、「連泊時の割引対応を、施設ごと・担当者ごとに行うのではなく、システム上で統一的に管理したい」という要望が寄せられていました。

こうした声を受け、連泊時の割引を自動で反映できる「連泊割値引き」機能の提供に至りました。

【新機能の概要：泊数を起点に自動で割引されるプランを作成】

専門的な設定は不要で、プラン登録時に2泊以上のあらかじめ指定した泊数と割引額を設定することで、連泊の予約を行った際に、自動で割引が反映されます。

これにより、予約後の個別対応や金額調整が不要になり、料金ルールや運用方針をシステム上で統一できる点が特長です。現場対応による属人化を防ぐことで、現場スタッフの負担軽減と対応漏れ防止、さらに安定した運用にもつながります。

活用例１.：清掃代分を割引する「エコプラン」として（主にビジネスホテル向け）

「連泊中は清掃不要でOK」

「連泊中は簡易清掃でOK」

「その分、宿泊料金がお得に」

⇒コスト削減とエコの取り組みを同時にアピールできます。

活用例２.：長期滞在でお得になるプランとして（リゾート・観光施設向け）

「3泊以上でお得」

「長く泊まるほど、料金面でメリットがある」

⇒長期滞在向けプランとしての活用も可能です。

連泊による清掃回数の削減を前提に、ゲストにとって分かりやすい“お得感”を伝えやすくなります。

【今後の展望】

本機能は、連泊時の割引をプラン設計の段階であらかじめ設定することで、これまで個別対応が必要だった運用を見直し、日々の運用負担の軽減を目指しています。

当社は今後も、実際の施設運用から生まれる課題に向き合いながら、省力化・業務効率化を促進する機能の開発を進めてまいります。

宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』について

国内最大級のシェア、累計8,300施設（※）の導入実績を誇る宿泊予約システムの当社最新モデルです。（初期費用0円／月額7,500円～）

自社HPプランをGoogle ホテル広告やYahoo!検索に自動で掲載できる「メタサーチ連携」に加え、日本最大級のアフィリエイトネットワークを誇るバリューコマースのノウハウを組み合わせたソリューションで、宿泊施設の自社集客強化に貢献します。

また、最短2ステップで予約できるシンプルな操作性と予約を後押しする多彩な機能により、自社サイトの予約完了率向上を支援。会員向けポイント・クーポンの活用により、自社リピーターの獲得も期待できます。

https://www.dyn.co.jp/service/ibe/

※2025年8月時点 予約システム累計導入数

バリューコマース株式会社について

バリューコマースは、ECサイトの「集客」と「販売促進」を支えるトータルソリューションを提供し、コマース事業者の収益最大化を支援します。2025年4月、宿泊施設向けソリューションを提供するダイナテック株式会社を吸収合併し、トラベルテック事業の「DYNATECH（ダイナテック）」としてブランドを刷新。バリューコマースが強みとするマーケティングノウハウに加え、AIやWeb3などの技術開発力を融合させることで、イノベーションを加速し、No.1トラベルテックの実現を目指します。

これからも宿泊業界の皆さまの課題に向き合い、集客力の向上と収益最大化をともに実現するパートナーであり続けます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

