ジェイック主催『プレミアム交流会』開催決定！～ 洗練されたビジネスリーダーのための集い ～

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開する株式会社ジェイックは、経営層や人事責任者を対象とした『ジェイック プレミアム交流会』を開催します。

■ジェイック主催『プレミアム交流会』について

価値観の多様化やVUCA時代の到来、AIの急速な進展などを背景に、企業経営やマネジメントを取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中、経営層や人事責任者には、従来の延長線上ではない新たなマネジメントの視点や、組織と人をつなぐ在り方が求められています。『ジェイック プレミアム交流会』は、こうした課題意識のもと企画した交流会です。

本交流会は、毎回テーマを設けたセミナー形式で開催し、取締役・教育事業部長の近藤浩充が全ての回に登壇します。近藤は、ジェイックのNo.2として経営に携わる立場から、令和時代に求められるマネジメントや管理職の役割、リーダーシップ、エンゲージメントなどをテーマに、経営視点で問題提起を行います。セミナー後は、参加者同士が少人数で率直に意見を交わし、自社の課題や打ち手を整理する場としてご活用いただけます。

■『プレミアム交流会』の特徴

・取締役・教育事業部長 近藤浩充が全回登壇・ファシリテート

ジェイックNo.2でもある近藤浩充が、全ての回に登壇します。企業の採用・育成課題に長年向き合ってきた立場から、令和時代に求められるマネジメント、管理職の役割、リーダーシップ、エンゲージメントなどをテーマに、毎回異なる切り口でセミナーを実施します。参加者同士の議論も交えながら、交流全体をファシリテートします。

・経営層・人事責任者による少人数制の交流

各回20名前後の少人数制で開催し、他社の経営層や人事責任者同士が90分間じっくりと意見交換できる時間を設けています。単なる情報収集にとどまらず、自社の課題と向き合い、具体的な示唆を持ち帰ることができる交流の場を目指しています。交流会では、料理やお酒をご用意し、リラックスした雰囲気の中で率直な情報交換が可能です。初めての方もお気軽にご参加ください。

■『プレミアム交流会』開催概要

【開催スケジュール】

第1回 ：2026年2月12日(木)

第2回 ：2026年3月12日(木)

第3回 ：2026年4月16日(木)

第4回 ：2026年5月15日(金)

第5回 ：2026年6月12日(金)

第6回 ：2026年7月9日(木)

第7回 ：2026年8月6日(木)

第8回 ：2026年9月10日(木)

第9回 ：2026年10月8日(木)

第10回 ：2026年11月12日(木)

第11回 ：2026年12月11日(金)

第12回 ：2027年1月14日(木)

【当日の流れ】

第1部 18:00～19:30 セミナー

第2部 19:30～21:00 プレミアム交流会

※立食形式の懇親会では、お食事・お酒をご用意しております

※19:30以降は入退室自由です

【会場】

東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル8階

株式会社ジェイック本社8階 セミナールーム・オープンスペース

【費用】

無料

【お問合せ先】

ジェイック プレミアム交流会事務局／E-mail：seminar@jaic-g.com

2026年2月12日(木) 第1回プレミアム交流会について

【テーマ】 人事・営業セクションの責任者も組織のNO.2！

～「俺の背中を見ろ」はもう古い？ 令和のマネジメントは“共創”がカギ～

【定員】 20名（定員に達し次第、申込は終了します）

【詳細・申込】 https://www.hr-doctor.com/seminar/tokyo/hrdc260212cxo

株式会社ジェイック 取締役 教育事業部長 近藤浩充

獨協大学 経済学部卒業後、情報システム系の会社を経て入社。IT戦略事業、全社経営戦略、教育事業、採用・就職支援事業の責任者を経て現職。企業の採用・育成課題を知る立場から、当社の企業向け教育研修を監修するほか、一般企業、金融機関、経営者クラブなどで、若手から管理職層までの社員育成の手法やキャリア形成等についての講演を行っている。デール・カーネギー・コース認定トレーナー。昨今では管理職のリーダーシップやコミュニケーションスキルをテーマに、雑誌『プレジデント』(2023年)、TBS「THE TIME,」(2025年)ほか人事メディアからの取材も多数実績あり。

■教育支援サービス（教育事業部）概要

当社にて25年以上続いている事業で、受講者の“マインド面”を重視して行動変容を促す研修を得意としています。主な研修としては、『人を動かす』等で有名な「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした「7つの習慣(R)」研修や、目標達成メソッドとして著名な「原田メソッド(R)」の研修、その他顧客企業のニーズに合わせた各種カスタマイズ研修を提供しています。

▶サイトURL：https://www.jaic-g.com/service/education/

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック（https://www.jaic-g.com/）

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,277万円（2025年7月末現在）

事業内容 ：教育研修サービス、採用支援サービス、就職支援サービス

既卒向け就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」https://www.hr-doctor.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-760