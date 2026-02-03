TVアニメ「メダリスト」のトレーディンググリッター缶バッジ vol.2、ホログラム缶バッジ2個セットの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「メダリスト」の商品2種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「メダリスト」の商品の受注を1月29日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1612?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディンググリッター缶バッジ vol.2
結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「結束いのり グリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼ホログラム缶バッジ2個セット
※画像は「結束いのり ホログラム缶バッジ2個セット」を使用しております。
結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをホログラム加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,210(税込)
種類 ：全8種（結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
https://x.com/AMNIBUS
(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会