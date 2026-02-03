TVアニメ「メダリスト」のトレーディンググリッター缶バッジ vol.2、ホログラム缶バッジ2個セットの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「メダリスト」の商品の受注を1月29日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1612?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディンググリッター缶バッジ vol.2

結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「結束いのり グリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ホログラム缶バッジ2個セット

※画像は「結束いのり ホログラム缶バッジ2個セット」を使用しております。

結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをホログラム加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,210(税込)

種類 ：全8種（結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

https://x.com/AMNIBUS

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会