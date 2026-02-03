TVアニメ「夏目友人帳」の描き下ろし シャボン玉ver. トレーディングアクリルコースターなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「夏目友人帳」の商品の受注を1月29日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/210,1551?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし シャボン玉ver. トレーディングアクリルコースター

夏目貴志、ニャンコ先生、名取周一、田沼 要、的場静司の描き下ろしイラストをアクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ニャンコ先生 アクリルコースター AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \6,160(税込)

種類 ：全7種

サイズ：（約）80×80mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし シャボン玉ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 夏目貴志&ニャンコ先生 シャボン玉ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

夏目貴志、ニャンコ先生、名取周一、田沼要、的場静司の描き下ろしイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種（夏目貴志&ニャンコ先生、名取周一&ニャンコ先生、田沼要&ニャンコ先生、的場静司&ニャンコ先生）

サイズ：本体：（約）24×7cm 台座：（約）10×6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろしイラスト ニャンコ先生 シャボン玉ver. 缶ミラー

※画像は「描き下ろしイラスト ニャンコ先生 A シャボン玉ver. 缶ミラー」を使用しております。

ニャンコ先生の描き下ろしイラストを缶ミラーに仕上げました。

缶バッジのように見えますが、裏面がいろんなシーンで便利に使えるミラーになっております。

カバンに入れて携帯したり、お部屋に並べて飾ったりなど、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全4種（ニャンコ先生 A、ニャンコ先生 B、ニャンコ先生 C、ニャンコ先生 集合）

サイズ：（約）直径76mm

素材 ：ブリキ、PET、紙、ガラス

▼描き下ろし ニャンコ先生 冬の装いver. サラサクリップ ボールペン

ニャンコ先生の描き下ろしイラストをサラサクリップのボールペンに仕上げました。

サラサは、日本の文具メーカー「ゼブラ」が販売するゲルインクボールペンです。

2003年に発売したサラサクリップは、さらさらした書き心地と鮮やかな発色、豊富な色揃えで人気を博し、ジェルインク市場を牽引。

さまざまなコラボレーション商品にも発展しています。

顔料インクのため耐水性・耐光性に優れ、さらさらとした書き味が特徴のノック式ボールペンです。

可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

事務用やノート書きに最適で、様々なシーンでご使用いただけます。

お手元で作品の世界観をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全2種（ニャンコ先生A、ニャンコ先生B）

サイズ：（約）全長14.1×軸径1.1cm ボール径：0.5mm

重量 ：（約）10.9g

替芯 ：JF-0.5 ※替芯は付属しません。

素材 ：プラスチック、インク色：黒

▼サラサクリップについて

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。

可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

https://x.com/AMNIBUS

(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会