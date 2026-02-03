ヨツバ印刷のBtoB向け「オリジナル クリアポーチ・クリアケース」特設ページを公開！ノベルティ・物販に“小ロット～大口”で対応（2026/02/02）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、企業・店舗・団体のご担当者様に向けたBtoB向けオリジナルプリントサービスを展開しています。この度、ノベルティ・物販・記念品など幅広い用途に対応できる「オリジナル クリアポーチ・クリアケース」の商品案内ページを公開しました。

オリジナル クリアポーチ・クリアケースは、中身がひと目で分かり、実用性が高い収納アイテムとして、配布後も“使ってもらえる”点が強みです。ヨツバ印刷では、クリアポーチ／フラットケース／EVAケース／クリアマルチケース各種など、目的や価格帯に合わせて選べるラインナップをご用意。ロゴ・キャラクター・写真などをフルカラーでプリントでき、企業ノベルティからショップ物販まで幅広く活用できます。

また、クリア素材は発色や透け感が仕上がりを左右するため、白押さえ（下地の白）などデータ設計の注意点も含めてご案内。テンプレート入稿とデザインシミュレーターにより、データ作成～入稿～確認までオンライン完結で進めやすく、社内承認用の共有もしやすい運用をサポートします。小ロットでのテスト導入から、イベント配布の大ロット、複数拠点納品まで、法人案件の現場に合わせたご相談が可能です。

「どの形状が企画に合う？」「予算内でどの仕様が選べる？」「短納期で間に合わせたい」など、初期検討の段階からお気軽にご相談ください。

カラーファスナークリアポーチ

クリアポーチ

オーロラポーチ

フラットケース

EVAケース

クリアマルチケース

オーロラマルチケース

クリアマルチケースS

カラビナ付クリアマルチケース

オーロラマルチケースS

▽ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【サービスの特徴】

◆ 1個からの小ロット～大口注文まで相談しやすい

商品により最小ロットは異なりますが、1個から制作できるラインナップもご用意。小ロットで反応を見て、好評デザインのみ増産するなど、テスト導入にも最適です。まとまった数量は専用フォームで見積・提案が可能です。

◆ クリア素材の“透け感・発色”を踏まえたフルカラー印刷

ロゴ・写真・グラデーションなどの表現に対応。クリア素材は背景の影響を受けやすいため、白押さえなど仕上がりを整える設計も含めて案内し、狙い通りの見え方をサポートします。

◆ 用途で選べる豊富なラインナップ（ポーチ～各種ケースまで）

クリアポーチ、オーロラポーチ、フラットケース、EVAケース、クリアマルチケース各種（Sサイズ、カラビナ付など）まで幅広く展開。配布向け、物販向け、セット外装向けなど、目的別に“最適解”を選びやすい構成です。

◆ オンライン完結の入稿フローで進行がスムーズ

テンプレート入稿に加えて、ブラウザ上で簡単にレイアウトできるデザインシミュレーターも用意。ソフトがない場合でも進めやすく、確認・共有も含めてスムーズに制作できます。

◆ 法人運用にうれしい対応（短納期相談／複数デザイン一括／分納）

希望納期・数量・用途を踏まえた現実的なスケジュール提案が可能。キャラクター違い・色違い・店舗別など複数デザインの一括発注や、本社・店舗・倉庫・会場など複数拠点への分納にも対応します。

この新しい案内ページを活用して、ぜひ“使われ続ける”オリジナルプリントのクリアポーチ・クリアケース制作をご検討ください！

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225