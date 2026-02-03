「迷い」の多い20代に、10年後も生き残る「確実」なキャリアを。入社4年で「資金0で独立開業」の道を選べる新制度をスタート！

株式会社ダイキチ

西日本を中心に法人向け清掃FC事業「ダイキチカバーオール」を展開する株式会社ダイキチ（本社：大阪府貝塚市、以下ダイキチ）は、2026年1月より、入社4年後の社員が「正社員継続」「起業（独立）」を自由に選択できる「社員独立制度」を開始することをお知らせいたします。

特に「独立」を選択する場合、通常必要となる起業時の初期費用を「0円」とし、金銭的ハードルを排除して社員の新たな挑戦を全面的にバックアップします。

■導入背景：会社を「未来を選ぶプラットフォーム」へ

「転職の時代」と言われる昨今、若手社員にとって一つの会社に留まることはリスクと捉えられがちです 。さらに清掃業界では、若手が長期的なキャリアビジョンを描きにくいという構造的な課題もありました。

ダイキチはこれらの課題に対し、会社を単なる雇用の場ではなく「経営者として自立するためのプラットフォーム」と再定義しました 。すでに制度化前の事例として、弊社の事業モデルに魅力を感じた社員4名がFCオーナーへ転身し成功を収めています。今回、金銭的なハードルを完全に排除することで、意欲ある社員が「安定」と「挑戦」を自由に選べる環境を提供します。

■ 制度概要：入社4年後に訪れる「選択権」

入社後4年間、品質管理職として現場の最前線で経験を積んだ社員は、以下の2の道から自身のライフスタイルに合わせたキャリアの選択権を得ます。

・独立キャリア： ダイキチカバーオールのオーナーとして独立。初期費用を全額免除。

・社員キャリア： 社員としてさらなるキャリアアップを目指す。

■なぜ「入社4年後の独立」を推奨できるのか。一般的な起業との決定的な違い

１.「製販分離」による低リスク起業

一般的な清掃フランチャイズと異なり、顧客獲得と請求業務はすべて本部が代行します 。オーナーは「営業」をする必要がなく、磨き上げた技術による「サービス提供」に100%集中できるため、経営の安定化が早期に実現します。

２.圧倒的な事業継続率「85.8%」

中小企業白書（2016年版）によると創業10年後の中小企業生存率は72%、ベンチャー企業に至っては6.3%（日経ビジネスWeb版）というデータがあります。対して、ダイキチカバーオール加盟店の10年事業継続率は85.8% 。この高水準な実績が、社員の独立を後押しする最大の根拠です。

３.ビジネスへの理解

社員としてキャリアを積むことで、「どのような仕組みで利益が生まれるのか」という収益構造を熟知できます。そのため、独立後に確実性の高い経営判断を行うことができます。

■担当者コメント

人材開発部長 出口 智之さん

採用や社員教育を通して多くの20代と向き合う中で、「明確なキャリアビジョンを描けている人は決して多くない」と感じてきました。そこで私たちは、入社後の選択肢の一つとして「独立」という道を新たに用意しました。重要なのは、入社時点で将来のゴールを決める必要がないということです。若手が数年後に自ら選べる「選択肢」を手にした状態で働ける環境は、現代に求められるキャリア支援であると考えています。

■独立した元社員の声

フランチャイズオーナー 栄田 光博さん

20年間の社員経験を経て、定年後の生活設計を見据え独立しました。現在は『労働時間を半分に、収入を倍にする』目標を達成できています。社員時代に培った顧客視点や技術は、経営における最強の武器です。4年間はノウハウを吸収するのに十分な期間だと思います。この制度は、若手の夢の実現はもちろん、私のように定年を見越して老後資金やセカンドキャリアを確実に築きたい世代にとっても、人生の選択肢を広げる制度だと思います。

■会社概要

社名： 株式会社ダイキチ

本社所在地： 大阪府貝塚市二色南町２－１１

設立： 1976年1月5日

代表者：小田 吉彦

従業員数： 304名

事業内容： ビル・各種施設の総合管理業務（米国カバーオール社のシステムによるビルメンテナンス）、賃貸仲介全般、不動産売買、不動産管理全般、不動産コンサルティング

・ダイキチ企業サイト：https://www.daikichi-el.co.jp/

・ダイキチカバーオール フランチャイズサイト：https://www.coverall.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

担当部署：マーケティング部

担当者名：伊藤 綾音

TEL：020-5216-4604

Email：a-itou@daikichi.inc