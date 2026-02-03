福井県とTONOSAMA、官民一体となって1300団体をつなぐ「ふくいSDGsポータルサイト」を公開

株式会社TONOSAMA

株式会社TONOSAMAは、官民・企業・団体をつなぎ、SDGsパートナー同士の連携を促進する「ふくいSDGsポータルサイト」を公開しました。

本サイトは、県内1300以上のSDGsパートナーが抱える課題や取り組みを可視化し、「いま」求められている連携を共有することを目的としています。

Webマーケティング事業を展開する株式会社TONOSAMA（本社：福井県福井市、代表取締役：山本昌平）は福井県庁と連携し、ふくいSDGsパートナー同士の課題を可視化し、解決に繋げるマッチングサイト「ふくいSDGsポータルサイト」を2026年2月10日に公開します。

本サイトでは、企業・団体・学校などがSDGｓを推進していくための課題をリアルタイムで発信し、パートナー同士の自発的な繋がりを後押しすることで、課題解決に繋げていくことを目指しています。

また、困りごとやニーズをリアルタイムで共有し、共通点のある相手を見つけやすくする仕組みも備えています。

【サイトURL】https://fukui-sdgs.jp/

また同日に、サイトの公開にあたり、マスコミ向けに福井県未来創造部長との面談およびパートナー向けの説明会を開催します。

■ 業種を越えて、課題が動き出す「ふくいSDGsポータルサイト」

▎このサイトでできること

県内にいる1300以上の「ふくいSDGｓパートナー」同士の、業種の垣根を超えた連携で課題解決を促進するマッチングサイトを公開します。

本サイトは、業種や立場の垣根を越えたSDGｓ推進に関する協働を生み出すことを目的に、無料で登録できる県内初の仕組みです。例えば、A社で廃棄されていた素材をB社が活用して商品化したり、複数団体が協力してイベントを企画・開催したりするなど、具体的な連携が生まれる場として活用していただけます。

■ 背景：なぜ、SDGsパートナー同士の連携が生まれにくいのか

当社では、全国で延べ4000社以上のWebマーケティング支援を行う中で、企業からの

「何か取り組みたいがきっかけがない」「一緒に課題を解決できる相手を探している」

といった声をよく耳にしていました。

一方で、県内には1300以上のふくいSDGsパートナーが存在するにもかかわらず、それぞれの課題や取り組みをリアルタイムで共有する場がなく、お互いの状況が見えにくいのが現状です。

■ 目的：課題を「見える化」し、連携を生み出すために

こうした課題を解決するため、同じく「ふくいSDGsパートナー」である当社が、これまで培ってきたWebマーケティングの知見を活かし、

- 課題や取り組みを可視化- 「いま」求めている連携を共有

できる場として、本サイトを開設しました。

本サイトを通じて、県内に点在していた課題や取り組みが自然と共有され、立場や分野を越えた連携が日常的に生まれていく。

そんな、福井県ならではのSDGs推進の形を官民・企業・団体とともにつくっていきます。

■ふくいSDGsポータルサイト

https://fukui-sdgs.jp/

※パートナー企業・団体の登録、閲覧が可能です。

▎会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176257/table/6_1_682485478494d87d6c7f75e52dd74318.jpg?v=202602031151 ]