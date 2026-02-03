SNSマーケティング総合支援サービス『sorecoma（ソリコマ）』をリリース！認知から行動、ファン化までワンストップで実現

株式会社hedge

株式会社hedge（本社所在地:東京都港区）は、SNSを活用した総合マーケティング支援サービス「sorecoma（ソリコマ）」をリリースいたしました。

サービスリリースの背景

当社はこれまで、TikTokを活用した採用支援に特化したサービス「SociaRec（ソシャリク）」を提供し、多くの企業様の採用活動を支援してまいりました。

サービス提供を続ける中で、お客様から「採用だけでなく、集客やブランディングにもSNSを活用したい」「Instagram運用も一緒に任せたい」「リピーター獲得のためのLINE活用も検討したい」といったご要望を多数いただくようになりました。

また、SNSを活用したマーケティング施策は年々重要度を増しており、全年代のSNS利用率は70%以上、1日のSNS・動画視聴時間は平均117分に達しています。消費者の情報収集行動が「Google検索」から「SNS検索」へとシフトする中、SNS上での情報発信と顧客接点の構築は、あらゆる業種・業態にとって必須の施策となっています。

このような市場環境とお客様のニーズを受け、採用支援に特化していた「SociaRec」から、認知獲得・集客強化・ファン化促進まで、SNSマーケティング全般を支援する総合サービス「sorecoma（ソリコマ）」へと進化いたしました。

sorecomaの特徴

認知から行動、継続的な繋がりまでワンストップで実現認知から行動、継続的な繋がりまでワンストップ

従来のSNS運用代行やインフルエンサー施策だけでなく、認知獲得から来店・購入、さらにはリピート・ファン化まで、顧客体験全体を設計します。Instagram運用、インフルエンサーキャスティング、SNS広告、LINE公式アカウント運用、Googleマップ最適化など、複数のSNS施策を組み合わせた総合的な支援を提供します。

2.AISASモデルに基づく戦略設計AISASモデル- 認知・集客向上フェーズInstagramアカウント運用、インフルエンサーキャスティング、プレスリリース配信、SNS広告運用により、「知ってもらう」「気になる」「行ってみたい」を創出。- ファン化・リピート獲得フェーズLINE公式アカウント運用による再訪促進、ステップ配信、クーポン設計で「また行きたい」「人に紹介したい」を自然に引き出す。3.豊富な実績と高い成果

リニューアル前から含め、以下のような成果を出しています。

- 飲食店様：リール閲覧数55倍、予約数800％増を実現（インフルエンサー×UGC広告施策）- 通販サイト様：売上760％増加・販促費率10%を達成（UGC広告×LPO）- 移動スーパー様：新規事業で1,582人のLINE友だち獲得、獲得単価125円を実現- 飲食店様：リピート率20％→32％へ改善（LINE運用改善）- 整体院様：運用2ヶ月で休眠顧客5名が再来院4. すべて丸投げ可能な運用体制

企画立案から撮影・編集、投稿、効果検証、改善提案まで、専任のマーケター・クリエイターチームがワンストップで対応。お客様の工数は月数回の確認作業のみで、本業に集中しながら成果を最大化できます。

提供サービス

- sorecoma for Instagram Business戦略的なアカウント運用で"見られて選ばれる"アカウントへ- sorecoma x UGC Ad第三者の声を活かした自然で効果的な広告運用- sorecoma for LINE国内利用率90%以上のLINEを「届けて終わり」にしない販促チャネルへ- sorecoma for Google Map情報整備で来店につなげる、検索結果から選ばれる店舗へ

採用、集客、ブランディング、リピート促進など、あらゆるマーケティング課題の解決をSNS活用で支援し、お客様のビジネス成長に貢献してまいります。

会社情報



「マーケティングとデザインで、もっと上手くやれる」

hedgeがビジネスを加速する。バイラルマーケティングを含むwebマーケティング、デザイン、ブランディング、webメディアの運営等により、顧客のビジネスの安定を『hedge』すると同時に、『垣根』を飛び越えるお手伝いをします。

■会社名 ： 株式会社hedge

■事業内容 ： バイラルマーケティングを含むwebマーケティング、デザイン、ブランディング、webメディアの運営等

■お問い合わせ： info@hedge-h.com

■URL ： https://hedge-h.com/