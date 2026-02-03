【豊橋市】無理のない脱炭素経営とは？地元中小企業の実践例に学ぶ「脱炭素セミナー」を開催！

豊橋市

昨今、脱炭素という言葉を耳にする機会が増えましたが、「自社にはまだ早いのでは？」、「何から手をつけてよいのか分からない」と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。本セミナーは、そんな経営者・担当者の方の「最初の一歩」を応援するために企画しました。

豊橋市で「無理のない」脱炭素経営を

脱炭素への取り組みは、実は「光熱費の削減」や「従業員の皆さんが快適に働ける環境づくり」にも繋がります。実際に豊橋市及び周辺エリアにて事業を営む企業が、実際に現場で行っている「無理のない」脱炭素への取り組み事例をセミナーにてご紹介します。

単なる座学で終わらない、充実のサポート体制

セミナー後半には、参加者同士の名刺交換会を実施します。同じ悩みを持つ地域の経営者・担当者同士のネットワークを構築することができます。

また、会場内には個別相談ブースを設置します。地元の企業・団体によって提供されるブースにて、その場で専門的なアドバイスを受けることが可能です 。

・温室効果ガス排出量の測定方法や削減計画の策定

・空調・照明・蒸気などの具体的な省エネ設備導入

・脱炭素経営を通じた自社のPR方法

など、お気軽にご相談ください！

１0年後も愛され続ける会社であるために、まずは一歩、無理のない取り組みから始めてみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【脱炭素セミナー開催概要】

日時：令和8年2月20日（金）10:00～11:30

会場：豊橋市役所 東86会議室（東館8階）

定員：70名（先着順・事前申込制）

参加費：無料

共催：豊橋商工会議所、サーラエナジー(株)、豊橋信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫

申込方法：あいち電子申請・届出システムにて申込(https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/surveys/8221553798673416536)

お問い合わせ先

豊橋市環境政策課

TEL：0532-51-2454

MAIL：kankyoseisaku@city.toyohashi.lg.jp