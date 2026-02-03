シンガポール航空とマレーシア航空、戦略的事業提携を本格化

シンガポール航空

※本リリースはシンガポール現地時間2026年1月29日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。

すべての情報は、2026年1月29日時点のものとなります。

2026年1月29日、マレーシアのクアラルンプールで戦略的事業提携に署名するマレーシア・アビエーション・グループ プレジデント＆グループCEO イザム・イスマイル氏（左）とシンガポール航空CEO ゴー・チュン・ポン（右） 写真：マレーシア航空

シンガポール航空（本社：シンガポール、CEO：ゴー・チュン・ポン）とマレーシア航空（本社：クアラルンプール、CEO：イザム・イスマイル）は、2025年7月にシンガポール公正取引委員会、および2026年1月にマレーシア民間航空局（CAAM）から承認を取得したことを受け、両社の戦略的事業提携を正式に締結したことを発表しました。

これらの承認により、シンガポール航空とマレーシア航空は、シンガポール-マレーシア間を移動するお客様に対し、乗り継ぎ利便性の向上と、より柔軟な旅程の選択肢の提供を目的とした、商業面での連携強化に段階的に取り組むことが可能となります。想定される取り組みには、両国間におけるレベニューシェア便の設定、共同運賃商品の導入、フライトスケジュールの調整、ならびに両市場における法人向け旅行手配の共同展開などが含まれます。これらの施策については、今後詳細が順次発表される予定です。

マレーシア・アビエーション・グループのプレジデント＆グループCEO イザム・イスマイル氏は次のように述べています。

「シンガポール航空との戦略的事業提携の本格化は、当グループの『長期事業計画3.0』を前進させ、マレーシア航空を次なる成長段階へと位置付ける重要な一歩です。この提携により、両社の運航便数やスケジュールが補完され、マレーシアとシンガポール間の移動がより便利になります。長期的には、主要市場における規模や存在感、ネットワークの安定性を高めることで、マレーシア航空の競争力強化につながります」

シンガポール航空 CEO ゴー・チュン・ポンは次のように述べています。

「シンガポールおよびマレーシアの関係当局に感謝申し上げます。両当局の承認により、シンガポール航空とマレーシア航空のより深化した戦略的事業提携への道が開かれました。この双方にとって有益な提携は、両社の運航体制を強化するとともに、両社のネットワークを通じたお客様への提供価値を一層高めるものです。また、シンガポールとマレーシアの間に長年にわたり築かれてきた、人と人との結びつきや貿易関係をさらに強化し、両国に利益をもたらす経済成長と地域間の移動の利便性向上を支えるものでもあります」

2019年10月に協定を締結して以降、シンガポール航空とマレーシア航空はコードシェア提携を段階的に拡大してきました。現在、シンガポール航空は、クアラルンプール-シンガポール線、ロンドン（ヒースロー）線、およびマレーシア国内15都市[1]を結ぶマレーシア航空の運航便でコードシェアを実施しています。一方、マレーシア航空は、シンガポール-クアラルンプール線およびペナン線のほか、シンガポール-バルセロナ、ブリュッセル、ケープタウン、コペンハーゲン、イスタンブール、ヨハネスブルグ、ロンドン（ヒースロー）、ローマ、チューリッヒ線において、シンガポール航空の運航便でコードシェアを行っています。

さらに2024年2月には、両社のマイレージプログラム間での相互利用が可能となり、対象となる運航便において、マレーシア航空のエンリッチやシンガポール航空のクリスフライヤーマイルが獲得できるようになりました。詳細については、別添Aをご参照ください。

[1] アロースター、ビントゥル、ジョホールバル、コタバル、コタキナバル、クアンタン、クチン、ラブアン、ランカウイ、ミリ、ペナン、シブ、サンダカン、クアラトレンガヌ、タワウ

シンガポール航空について

シンガポール航空グループは、マラヤンエアウェイズ・リミテッドを前身に1947年に設立しました。その後、マレーシアエアウェイズ・リミテッド、さらにマレーシア・シンガポール航空（MSA）に社名を変更。1972年には、MSAがシンガポール航空とマレーシア航空に分離しました。当初は保有機10機で18か国22都市に運航をしていましたが、現在は世界的なインターナショナルエアライングループに成長しました。シンガポール航空は、そのブランドの果たすべき役割として3つの柱である「Service Excellence」、「Product Leadership」、「Network Connectivity」の向上に継続的に取り組んでいます。 シンガポール航空は世界で最も多くの賞を受賞している航空会社です。詳細はシンガポール航空公式ホームページ（singaporeair.com(https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/home#/book/bookflight)）をご覧ください。

マレーシア航空について

マレーシア航空は、マレーシアのナショナルキャリアとして、国内外を結ぶプレミアムかつフルサービスの旅行オプションを提供しています。アジア、そしてその先への玄関口として、毎日最大40,000名のお客様をお迎えし、マレーシアの多様な文化遺産にインスピレーションを得た忘れられない旅をお届けしています。また、マレーシアの豊かな伝統・文化・料理を体現し、すべてのタッチポイントにおいて「マレーシアン・ホスピタリティ」による比類なき体験を提供しています。

2015年9月以降、マレーシア航空はMalaysia Airlines Berhadによって所有・運営されています。同社はマレーシア・アビエーション・グループ（Malaysia Aviation Group, MAG）の一員であり、世界の航空需要に応えるため、幅広い航空およびライフスタイル旅行ソリューションを展開するグローバル航空グループです。

また、マレーシア航空はワンワールド(R)アライアンスのメンバーとして、世界170の地域に広がる900以上の目的地への便利な接続を提供しています。詳細は www.malaysiaairlines.com(https://www.malaysiaairlines.com/jp/ja/home.html) をご覧いただくか、マレーシア航空アプリをダウンロードして最新のプロモーション情報をご確認ください。

別添A

「エンリッチ」および「クリスフライヤー」マイレージプログラム相互利用対象都市一覧

エンリッチおよびクリスフライヤー会員は、両航空会社が運航する対象便において、エンリッチポイントまたはクリスフライヤーマイルを獲得および利用することができます。マイルの積算は対象となる予約クラスに限られ、積算率は予約クラスによって異なります。

2026年1月時点で、エンリッチ会員は以下の都市を結ぶシンガポール航空運航便の利用でポイントを獲得できます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43096/table/104_1_69bad8ffefd6300f187fc25b38fa1752.jpg?v=202602030221 ]

クリスフライヤー会員は、マレーシア航空が運航するクアラルンプールと以下の都市を結ぶ路線の利用で、マイルを獲得できます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43096/table/104_2_ec72bd7bcd8e70113f1597cfecdea69b.jpg?v=202602030221 ]

エンリッチ会員は、シンガポール航空が運航するシンガポールと以下の都市を結ぶ路線において、ビジネスクラスまたはエコノミークラスの航空券にポイントを利用できます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43096/table/104_3_c3e5142821f77aaa44efe91c23ba76ee.jpg?v=202602030221 ]

クリスフライヤー会員は、マレーシア航空が運航するクアラルンプールと以下の都市を結ぶ路線において、ビジネスクラスまたはエコノミークラスの航空券にマイルを利用できます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/43096/table/104_4_52161d01a10a8d750dc1b202c761efc8.jpg?v=202602030221 ]