【無料 2/17（火）】丸文テクニカルセミナー「LTspice基本講座（Spiceマクロモデル取り込み編）セミナー」を開催

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、丸文）は、2月17日（火）にLTspiceでSpiceモデルの取り込みからシミュレーションの実施までを解説する無料のオンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、アナログ・デバイセズ社が提供する無料のシミュレータソフトウェアでSpiceのマクロモデルをLTspiceに効率的に取り込み、回路シミュレーションを実施します。LTspiceは、回路図の作成、回路シミュレーションの実施、回路図キャプチャ、波形ビューアなど多岐にわたる機能を備えています。

オペアンプのMAX44267などの具体的なデバイスを例に、マクロモデルの入手からLTspiceへのインポート、そしてシミュレーション実行までの一連のプロセスを解説します。

LTspiceにSpiceのマクロモデルを取り込んでシミュレーションを行いたい方や、同マクロモデルの活用方法を習得したい方におすすめです。

※ディスプレイを2つ準備いただくと、よりスムーズに受講いただけます。

(1つはセミナー画面の視聴用、もう1つは受講者様ご自身がLTspiceを操作する画面用)

【タイムスケジュール】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/45_1_135ebf758a3cac7748faf0a39ebd887d.jpg?v=202602030221 ]

※当日の都合により時間が前後する可能性があります。

【セミナー概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/45_2_c511167eb0720dc79a35006017e34d1a.jpg?v=202602030221 ]

※Zoomを利用します。

※同業他社のご参加はお断りする場合がございます。

※1月20日（火）に開催したWebinarと同様の内容となります。

申し込みはこちら :https://intr.marubun.co.jp/l/536762/2025-10-31/3s5xpsk?Custom_URL=https://stg.marubun.co.jp/info/2026/74451/?preview_id=74451&preview_nonce=06e4f36ed4&preview=true&Custom_PageTitle=%E3%80%90%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%912%E6%9C%8817%E6%97%A5%E9%96%8B%E5%82%AC%20LTspice%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%AC%9B%E5%BA%A7(Spice%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E7%B7%A8)%20%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%20%7C%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20%7C%20%E4%B8%B8%E6%96%87%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&_gl=1*1u247gx*_gcl_au*OTUxNDc5NzkzLjE3Njc4NTUxNDY.*_ga*MTA5NzAwMDA4MC4xNzEyNTM1NDE1*_ga_4JZKX5B0LG*czE3Njg5NTcxMzEkbzE1NCRnMSR0MTc2ODk1ODM3OCRqNDIkbDAkaDA.?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

本セミナーに関するお問い合わせ先（テクニカルセミナー事務局）

Mail：ADI_DC@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp