きせかえできる新感覚ランドセル「くるピタチェンジ」新モデル発表!

株式会社マツモト

ランドセルやバッグの製造・卸販売を手掛ける 株式会社マツモト（東京本社：東京都中央区／代表取締役社長：松本勝）は、2027年4月に小学校へ入学されるお子さま向けのランドセル「くるピタチェンジ」の新作を6種類発表しました。

くるピタ公式オンラインストア（2027年度入学向け２月上旬OPEN）(https://www.kurupita.jp/)

カタログ請求(https://www.kurupita.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000030)

錠前がきせかえできるくるピタチェンジ

くるピタチェンジは、錠前を自由にきせかえできる、新しいスタイルのランドセル。

かぶせの下部に錠前があるため、ランドセルを立てたままでも簡単に開閉できます。

ランドセル購入時にカスタマイズできる商品はありますが、購入後もきせかえを楽しめるのは「くるピタチェンジ」だけ。

唯一無二の個性を楽しめるランドセルとして、2027年度入学者様向けに7商品をご用意しました。

1つのランドセルに錠前は2つ付属。さらに、別売りの錠前を追加することで、どんどんカスタマイズできます。

ランドセルの新作は6種類・31カラー展開で登場

2027年度入学者様向けの新作として、全6種類・31カラー展開の「くるピタチェンジ」が新登場します。

くるピタランドセルで人気の女児向けモデル「花かざり」、男児向けモデル「レインボースパーク」が、

錠前をきせかえできる「くるピタチェンジ」版として新登場。

さらに、刺繍の美しさと柔らかな風合いが魅力の女児向けランドセル「リュミエール」、

かっこよさの中に品のあるデザインを取り入れた男児向けランドセル「クロスリンク」もラインナップ。

デザイン性と機能性を兼ね備えた新作がそろい、お子さま一人ひとりの「好き」に寄り添う選択肢が、さらに広がります。

新作ランドセル 左／女児向け「花かざりチェンジ」 右／男児向け「クロスリンク」新作ランドセル 左／女児向け「リュミエール」 右／男児向け「レインボースパークチェンジ」驚きの99種類！“好き”が見つかる、豊富な錠前デザイン

くるっと回して、ピタッと閉まる「くるピタ錠前」を、

お子さまの小さな手でも簡単に付け替えられるチェンジスタイル。

選べる錠前デザインは全99種類。

その日の気分や、成長とともに変わっていく“好き”に寄り添いながら、

飽きることなく、長く楽しむことができます。

くるピタチェンジ(R)の錠前は、子どもが自分できせかえできるカンタン設計。

裏側の左右にあるツマミを、カチッと音がするまで外側に倒すだけで、錠前を外すことができます。

錠前がかぶせの下部にあるため、

ランドセルを立てたままサッと開け閉めできる使いやすさはそのまま。

毎日の通学を、もっと楽しく、もっと自分らしく彩ります。

カンタンにきせかえできる子どもにやさしい設計

カタログ請求について

カタログ請求は無料です。

お申込みいただくと、2026年2月より順次発送いたします。

くるピタランドセルとは

株式会社マツモトは1948年創業。60年以上にわたりランドセルの製造・販売を行ってきました。

その中で独自に開発したのが、指一本で簡単に開閉できる「くるピタ錠前」です。

くるピタ錠前は、くるっと回して開き、近づけるだけでピタッと閉まるオリジナル仕様。

ランドセル本体が進化する一方、長く変わらなかった錠前に着目し、「デザイン性」と「遊び心」をプラス。

ランドセルを開くたびに、ちょっと楽しくなる。

そんな想いから「くるピタ」は誕生しました。

力の弱いお子さまでもラクに使える、うれしい機能

錠前の開け閉めは、力が弱かったり手先が不器用なお子さまにとって意外と負担になるものです。閉め忘れによって、かぶせが開き中身が落ちてしまうこともあります。

「くるピタ」は、指一本でくるっと開き、近づけるだけでピタッとロックできる簡単設計。お子さまの負担を軽減し、毎日の使いやすさをサポートします。

また「くるピタチェンジ」対応モデルなら、錠前のデザインを付け替えることも可能です（別売）。

耐久試験をクリアした安心の品質で、毎日快適にお使いいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7aMbLNtY3rc ]

※動画に出てくるランドセルのデザインは旧型になります。

「くるピタ」の機能をご覧ください。

子どもたちの未来を見据えた、マツモトのランドセルづくり

時代とともに子どもたちの個性が大切にされる今、ランドセルにも多様性と進化が求められています。

マツモトはこれからも「子どもファースト」のものづくりを大切にし、ランドセルを通して感受性や遊び心を育むお手伝いを続けていきます。

日本のランドセル文化を未来へつなぐため、これからも誠実なものづくりに取り組んでまいります。

株式会社マツモト 会社概要

会 社 名：株式会社マツモト

代 表：代表取締役社長 松本勝

所 在 地：東京都中央区日本橋馬喰町二丁目6番10号東京大和化成ビル6F

企業サイト： https://kk-matsumoto.co.jp

事業内容 ：ランドセル・鞄の専門卸／企画販売