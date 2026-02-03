新NISA時代に求められる「商品を売らない」専門家。金融教育学会、真の金融リテラシーを指導する「資産形成のコーチ」第12期生を募集開始～金融機関に属さない中立的なアドバイザー育成を強化～

合同会社FITアソシエイツ学長・上地先生から、「まず、我々自身が深く学び、進化していかなければいけない“覚悟の時代"を迎えている」とのメッセージ。

上地ゼミ金融教育学会（学長：上地明徳、運営：合同会社FITアソシエイツ）は、2026年4月より開講する「第12期 金融教育学会本講座」の受講生募集を開始いたします。それに伴い、2月および3月に無料プレセミナーを開催。NISAの普及やAIの進化、そして金利上昇により、従来の保険営業モデルが転換期を迎える中、顧客と二人三脚でファイナンシャルゴールを目指す「資産形成のコーチ」を育成します。



■ はじめに：保険営業の現場で起きている「構造的な変化」への問題提起

今、生命保険募集人は資産形成ビジネスにおいて、かつてのメインプレーヤーとしての地位を失いつつあるのではないでしょうか。その背景には、個人の努力だけでは抗えない、社会インフラの劇的な変化による構造的な課題があります。

1. 情報の民主化とAIの台頭による「提案の即時検証」

かつては「情報の非対称性」により、募集人が持つ知識そのものに価値がありました。しかし現在は、AIの普及により、顧客は高精度な情報を瞬時に収集できます。顧客との面談の現場では、募集人の提案がAIやSNSを使ってリアルタイムで検証され、例えば「資産運用はNISAの方がコストが安い」といった手厳しい指摘や反論が即座に飛んでくる時代です。もはや、単なる「商品知識の提供」だけでは、顧客が自ら手に入れた情報との差異を埋められなくなっています。

2. NISAによる比較の常態化と「本質」への問い

NISAを活用した運用について、巷には、「オルカン（全世界株式）で十分」「S＆P（米国株式）が最強」といった声が広がっています 。ネット上の「コスト最優先」「インデックス最強」という言説に対し、自らの明快な考えを示すことができない金融リテラシーでは、顧客から選ばれる存在であり続けることは困難な時代と言えます。現代を取り巻く偏重した情報の渦に巻き込まれ、自らの立場を見失うのではなく、顧客の資産形成に向き合うプロフェッショナルとして、自らの金融リテラシーを高め、資産形成の本質を捉え、胸を張って顧客を導くことができる存在となることが求められています。

3. ニーズのシフト：保障から「資産形成の継続サポート」へ

日本では少子高齢化と人口減少が進み、死亡保障の需要が減る一方、インフレや金利上昇への不安を背景とした「老後資金」「資産形成」への関心はかつてないほど高まっています 。いわゆる「保険屋さん」の枠を超え、「資産形成のコーチ」として、保険の枠を超えた、株式市場の成長原理などを深く理解し、顧客が理解できる言葉で伝えていくスキルが不可欠となっています 。この変化に対応できない「保険屋さん」のままでは、ビジネスとしての存続が困難な時代を迎えています。

今、求められているのは、これまで顧客を守ってきた「保障」の知識に加え、金融経済学や行動経済学に裏打ちされた、顧客の人生に寄り添う「資産形成のコーチ」としての専門性です。

■ 生命保険募集人が持つ「唯一無二の強み」を再定義する

資産形成ビジネスにおいて、実は最も顧客の力になれるのは、「想いをもって顧客と向き合うことが出来ている生命保険募集人」であると、私たちは確信しています。

物売り営業ではなく、顧客の人生の本質的な課題解決を実現できる募集人は、以下の様な強みを持っています。

顧客の人生への深い理解：単なる商品販売ではなく、その顧客との対話のプロセスの中で、顧客の人生の目標や夢、家族構成、価値観…など、様々な想いを深く理解することができます。

潜在的リスクの把握： 万が一の事態から教育資金、老後まで、顧客の人生に潜むリスクを包括的に把握しています。また、表面に顕在化したリスクだけでなく、顧客との対話の中で、顧客自身が気付いていない潜在的リスクを捉えることができます。

長期的な伴走関係： 保険の商品を売って終わり、という短期的な関係性構築ではなく、数十年というスパンで中長期の信頼関係を築いていくことを前提として顧客と向き合っているため、顧客と同じ目線で、中長期的な資産形成を継続的にサポートしていくことができます。

これらの強みはAIやネット証券、SNSインフルエンサーには決して真似できない領域です。投資信託も変額保険も、成功の鍵はコスト以上に「投資の継続」にあります 。市場の暴落、病気、家族の不幸。人生の荒波で投資が難しくなる局面こそ、保険の保障機能と資産形成面での最適なアドバイスが真価を発揮します 。 「なぜ今、万難を排して継続すべきか」を説き、ファイナンシャルゴールまで送り届けるコーチとしての関係を築けるのは、人生のパートナーである募集人だけなのです 。

■ 金融教育学会が提供する「資産形成のコーチ」への進化を支える4つの価値

金融教育学会は、単なる営業ノウハウの伝達の場ではありません。2019年の設立以来、400名を超える卒業生と共に、真に頼られるアドバイザーの在り方を追求してきました 。

1. 本質的な金融知識を「体系的に」学ぶ

「何（What）をどう（How）売るか」という表面的なテクニックではなく、「なぜ（Why）」を重視します。

株式の本質や、世界の株式市場が長期的に成長する原理

長期的な利益成長を支える企業を見極める運用会社の投資哲学への理解

金融経済学、行動ファイナンスに基づいた学び

上記を深め、根拠を持って自らの言葉で「本質的な資産形成」を語れるようになることで、「資産形成のコーチ」として顧客から信頼を獲得すること存在へと進化することができます。

2. 顧客の行動変容を促す「伝える技術」と実践コンテンツ

専門知識を分かりやすく伝える「メタファートーク」や、顧客の自発的な行動を促すナッジ理論を学びます。また、受講・習熟度に合わせ、現場で即活用できる以下の武器を提供します。

10種以上のセミナーコンテンツ： 日々の顧客との面談は勿論、マネーセミナーや職域での活動のバージョンアップに直結。

ライセンス付きマーケットデータ： 著作権の不安なく使用できる、顧客の理解を深める具体的なデータ資料。

先輩受講生や現役ファンドマネージャーからのレクチャー：講座の卒業生や現役のファンドマネージャーにご登壇いただき、実践的な「伝える技術」を学ぶ機会を提供。

3. AIを「能力拡張ツール」として味方につける

AIを敵対視するのではなく、補完的に活用します。顧客の本質的な資産形成への理解精度を高めるためのツールとしてAIを活用したコンテンツをご紹介。テクノロジーのもつ「客観性」や「具体性」と、人間ならではの「共感力」「伝達力」を掛け合わせ、圧倒的なブランド力を構築します。

4. 同じ志を持つ仲間との「持続的なコミュニティ」

FP・IFAへの転身を目指す方、代理店などに属し、本質的な活動を模索する方など、全国から意欲的な仲間が集まります。同じ志を抱いた方や、既に「資産形成のコーチ」として多くの顧客から信頼を獲得し、大活躍している先輩受講生と顔を合わせ、情報を交換し、切磋琢磨できる環境をご用意しています。資格更新中は「再受講無料」とし、常に時代に合わせたアップデートをサポートします。

圧倒的な参入障壁： 学会で得られる知識とコミュニティは他では得がたく、業界において、明確な差別化要因になります 。

再受講無料： 資格更新（年会費あり）を続ける限り、時代に合わせて最適化される講座を何度でも無料で受講可能。反復学習によるスキルの定着を支援します 。

■ 体系的に学べる3つのステップ

金融教育学会では、経験値を問わず、段階的に学びを深めることができるカリキュラムを設計しています 。

準会員コース： 「金融と経済の基礎」と「資産形成の本質」を理解します。全課程を修了し、認定試験に合格した方には「金融教育学会認定 準会員」資格を授与します 。

正会員コース： 金融経済学や行動ファイナンスを深め、より専門的な視点を養います。修了者には「金融教育学会認定 正会員」資格を授与します 。

金融教育インストラクターコース： メタファートークや行動コーチングを学び、顧客の行動変容を促す「伝える力（金融コミュニケーションスキル）」を磨きます。合格者には「金融教育学会認定 インストラクター」資格を授与。企業や学校教育の現場（お金の授業）への講師派遣など、活躍の場を広げるサポートをします 。

■ 無料プレセミナー開催概要

「生命保険募集人こそ、顧客の人生に寄り添い、本質的な資産形成を継続的にサポートできる存在である」という確信を、共に体現し、時代に求められる「資産形成のコーチ」へと進化していきませんか 。私たちの想いと学会の全容をお伝えするプレセミナーを開催します。

開催日時：

2月24日（火） 12:00～13:00

3月5日（木） 14:00～15:00

3月13日（金） 12:00～13:00

形式： オンライン（Zoom）

【組織概要】

団体名：一般社団法人 金融教育学会（代表：上地明徳）

運営会社（事務局）：合同会社 FITアソシエイツ（代表：古川大祐・萬實赳志）

事業内容：金融教育のプロフェッショナル育成、認定資格の発行、教材開発、講師派遣等

公式サイト：https://www.fit-edu2020.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

金融教育学会 事務局（公式サイト内お問い合わせフォームよりご連絡ください）