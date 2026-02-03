【KiLEY】人気のアイライト・コインリフレクターを真鍮で製作。「真鍮コレクション」が限定生産で登場

株式会社GEEK TRADE

台湾発の自転車アクセサリーブランド「KiLEY」より、人気モデルのアイライトおよびコインリフレクターを真鍮素材で製作した「真鍮コレクション」が、今回限りの限定生産で登場。すべての個体に製造通し番号が刻印され、使い込むほど唯一無二の表情になる真鍮製のプレミアムモデルです。日本全国のKiLEY正規販売店にて販売を開始しました。

KiLEY 真鍮コレクション

対象モデル：アイライト／コインリフレクター（LM-016／017／019）

- 真鍮コレクションとは？

本コレクションでは、KiLEYを代表する以下のアイテムを真鍮仕様で展開します。

・アイライト 真鍮モデル（LM-016 / LM-017）

・コインリフレクター 真鍮モデル（LM-019）

光量、充電方法、取付方法などの基本仕様は従来のアルミニウム製モデルと同一です。日常使いのしやすさや実用性はそのままに、素材のみを真鍮へと置き換えています。

- なぜ今、真鍮だったのか

これらのアイテムを真鍮で生産するという構想自体は、数年前から存在していました。

時間とともに色味や質感が変化し、使い込むほどに表情が深まっていく真鍮は、完成された状態がゴールではなく、使い手とともに育っていく素材です。

一方で、KiLEYの主力製品であるライトは充電式です。バッテリーには寿命があり、いずれ交換や買い替えが必要になります。

「経年変化を楽しむ素材」と「寿命のある電子機器」。

この相反する2つの特性を同時に成立させることができず、長らく製品化には踏み切れずにいました。

転機となったのは、2025年より一部主要モデルにおいて、国内でのバッテリー交換対応が可能になったことです（対応モデル：LM-016 / LM-017 / V2F）。

筐体となるライトボディを長く使い続けるという前提が整ったことで、真鍮という「時間とともに育つ素材」をようやくプロダクトとして成立させることができました。

右：経年変化サンプル（約6年経過）- 時間とともに完成する、真鍮ならではの特別感

本コレクションの表面仕上げは、あえて経年変化を前提とした仕様としています。

使う人、使い方、使用環境によって真鍮の色味や質感の変化は異なり、同じものは二つと存在しない、唯一無二の表情を生み出します。

購入時が完成形ではなく、時間の経過とともに完成していく。

それこそが、真鍮という素材が持つ最大の魅力です。

こうした個体差を前提としたプロダクトだからこそ、今回限りの生産となる真鍮コレクションでは、すべての個体に製造通し番号となるシリアルNo.を刻印しました。

- 今回限りの限定生産モデル

真鍮は外観や質感に優れる一方で、素材管理に手間がかかり、製造工程や原料コストの面でも多くの制約を伴う素材です。

こうした背景から、本コレクション（LM-016 / LM-017 / LM-019）は、今回限りの限定生産としています。

- 「真鍮コレクション」取付けイメージロードバイクロードバイクtokyobiketokyobikeBROMPTONBROMPTON- 商品概要

LM-016（アイライト フロント用 真鍮モデル）

希望小売価格：8,580円（税込）

LM-017（アイライト リア用 真鍮モデル）

希望小売価格：8,360円（税込）

LM-019（コインリフレクター 真鍮モデル）

希望小売価格：5,500円（税込）

商品仕様

※最大使用時間、最大ルーメン、充電時間は、使用環境によって変動します。

- 販売情報

本コレクションは 1ロットのみの限定生産ですが、入荷は以下の2回に分かれます。

・初回入荷分：入荷済み、KiLEY正規販売店にて販売中。

・2回目入荷分：3月後半予定、こちらは通常販売分となり、KiLEYオフィシャルショップでもご購入いただけます。

「真鍮コレクション」 は日本全国約300店舗のKiLEY正規販売店にてご購入いただけます。

KiLEY正規販売店

KiLEYオフィシャルショップ

※オフィシャルショップは2回目入荷以降の3月後半の販売開始予定です。

- KiLEYについて

KiLEY（キーレイ）は、台湾発のオリジナルサイクルアクセサリーブランドです。ブランド名の由来は、日本語の「綺麗」。時代を超えて愛されるこだわりを追求しています。

そして、ブランドコンセプトは、"KiLEY dress up your cycle life."

自転車もライフスタイルを構成する一部であり、愛車を着飾りたいというサイクリストのためのブランドを目指しています。

- KiLEY（キーレイ）日本総代理店株式会社GEEK TRADEはKiLEYの日本総代理店です。

社名：株式会社GEEK TRADE

所在地：〒599-0211 大阪府阪南市鳥取中481-2

代表：島越亮輔

事業内容：自転車パーツ・アクセサリーの卸売小売