【新商品】地球の叡智でボディシルエットを整える。サロン専売ボディクリーム『DAPI シルエットデザイン』を発売

株式会社ダピ

【サロン専売化粧品メーカー】株式会社ダピ（本社：兵庫県神戸市）は、理想のボディシルエットを叶えるボディクリーム『DAPI シルエットデザイン』を発売いたします。 本商品は、選び抜かれた4大キー成分と、東洋の知恵に基づいて厳選された23種の有用成分が、理想のボディラインづくりをサポート。また、ベース基剤にはイオン化ミネラルが豊富な「能登海洋深層水」を100%採用。身体全体を土台*から整えます。

＊角質層まで

4大特徴キー成分が、理想のボディシルエットへ導く。

商品特徴ダピ独自の複合成分LIPOVANCE（リポヴァンス）*1

代謝の重要な役目を担うc-AMPに着目するなど、こだわり抜いた有用成分が理想のボディラインへと導く。

海洋性微生物成分ACTIGYM(R)（アクティジム）*2

バミューダ諸島に生息する微生物から抽出したバイオテクノロジー成分。肌をキュッと引き締める。

フランス発の特許取得成分PHYTOSONIC（フィトソニック）*3

ユーグレナエキスをベースとした複合成分が、超音波効果を発揮。

糖化・酸化メカニズムに着目UNIFINE(R) （ユニファイン）*4

イソフラボンを含む大豆エキスを麹菌で発酵した発酵素材。エイジングケア*6効果を持つ。

*1 センキュウ根茎エキス、ミシマサイコ根エキス、レシチン、ブクリョウエキス、スピルリナプラテンシスエキス、ダイズイソフラボン、カフェイン、カルニチン、コエンチームＡ、ＰＥＧ-８、ＢＧ（すべて整肌・保湿成分）*2 バチルス／ダイズ発酵エキス（整肌成分）*3 ユーグレナエキス、カフェイン、エタノール、水、ツノゲシ葉エキス（すべて整肌成分）*4 アスペルギルス／ダイズ種子エキス発酵エキス液（整肌成分）

厳選された23種の有用成分配合

東洋の知恵に着想を得て、身体をケアする23種の有用成分を厳選。その中には8種の和漢植物エキスも配合。マッサージにより巡りを良くし、身体全体の調和をサポートします。

下記◎マークがついているものは和漢植物エキス

引き締めに作用する７つの有用成分

血行促進*をサポートする５つの有用成分

巡りに作用する４つの有用成分

エイジングケア*に作用する７つの有用成分

左上から、◎ショウガ根茎エキス、カフェイン、ビターオレンジ花エキス、グラウシン、α-リポ酸（チオクト酸）、カルニチン、コエンザイムQ10（ユビキノン）（すべて整肌成分）左から、フランスカイガンショウ樹皮エキス、ローズマリー葉エキス、◎アヤカジオウエキス、◎トウキ根エキス、ユズ果実エキス（すべて整肌成分）＊マッサージによる効果左から、◎ハトムギ種子エキス、ヤグルマギク花エキス、◎ユキノシタエキス、クダモノトケイソウ果実エキス（すべて整肌成分）左上から、◎リュウガン種子エキス、◎ナツメ果実エキス、◎クコ果実エキス、リンゴ酸、リンゴ果実エキス、カルノシン、α-アルブチン（すべて整肌成分）＊年齢に応じたケアのこと

海洋深層水と複合ミネラルが肌の土台*作りをサポート

ベース基剤には能登海洋深層水を100％採用し、複合ミネラルでさらに強化。イオン化濃度を飛躍的に高めた「攻めの水」が、成分を効率よく届け、理想のボディシルエットを叶えます。

土台*づくりの鍵は肌のミネラルバランス

美しさの鍵は、ミネラルの恵み。 肌との親和性に優れた独自基剤が、吸い付くように馴染んで浸透＊します。 不足しがちなミネラルを補い、肌のコンディションを整えることが、美しいボディライン作りの第一歩です。

香り&テクスチャ

レモングラス&シダーウッドの香り

TOPはフレッシュなシトラス。レモングラスとジュニパーベリーのMIDLEが続き、BASEのシダーウッドがまろやかに包み込む。マッサージの時間が楽しみになる、癒しの香りをご体感ください。

マッサージに最適なテクスチャ

塗り広げやすく、保湿力も高い。尚且つベタつかないテクスチャ。

商品情報

＜商品名＞DAPI シルエットデザイン

＜内容量＞250g（店販・業務用兼用）

＜価格＞16,500円（税込）

株式会社DAPI

サロン専売ボディケアブランド「DAPI」を展開する化粧品メーカーです。「脱皮するように、日々、美しさを更新する」をコンセプトに、永い年月をかけて育まれた地球の叡智を、独自の処方に宿した化粧品を開発しています。単なるメーカーにとどまらず、サロン様の伴走者として共に歩み、共に美を創り出すことを理念としています。

DAPI公式サイト

https://www.dapi.co.jp



【サロン様・お客様からのお問合せ先】

株式会社ダピ お客様相談室

メールアドレス：info@dapi.co.jp