【大阪開催】内見・媒介・営業改革をテーマに3セミナー集中開催

株式会社サマンサ・ホームステージング(東京都江東区、代表取締役 大西 真史)は、2026年2月18日(水)～21日(土)の4日間、大阪にて開催する体験型イベント「ホームステージング体験会 2026」 において、不動産実務者向けセミナー／トークイベントを2月20日(金)に集中開催いたします。

本リリースでは、不動産関連会社の皆様や、不動産業界メディアの皆様に向けて、内見体験の設計、媒介獲得戦略、営業の新しい役割をテーマにした3つの注目セッションをご紹介します。

2026年版不動産営業の変化に対応する“実践知”を大阪で共有

内見のDX化や一括査定が当たり前になった今、不動産会社には「物件を案内する」だけでなく、内見体験や媒介獲得を戦略的に設計する視点が求められています。

本イベントでは、現場で役立つ最新の実践知を、トークディスカッションやセミナーを通じてご提供します。

【2/20(金)開催】注目の3セミナー・トークイベント

１. 「良い内見体験を、どう作るか。」

内見のDX化や顧客行動の変化が進む中、「良い内見体験」とは何かをテーマにしたトークディスカッションです。

現地集合・現地解散の増加やセルフ内見の広がり、特に賃貸物件では非来店での仲介が浸透しつつあるなど、内見を取り巻く環境は大きく変化しています。

また、情報があふれる時代だからこそ、顧客が仲介会社に求めるのは「物件の魅力」だけでなく、住宅ローンや購入判断に関する不安を解消する“安心感”など、正確で透明性のある情報提供が求められています。

本セッションでは、

株式会社南勝 代表の印南氏と、ショウタイム24株式会社 取締役の市川氏をお招きします。

印南氏は一級建築士・宅地建物取引士・AFPとして活動しながら、住宅専門チャンネル「YouTube不動産」（登録者10万人超経験）の運営や著書『プロ建築士が絶対にしない家の建て方』などの実績をお持ちです。

市川氏はデジタルマーケティングと不動産営業の両面から、中小不動産会社の集客・成約率向上を支援しています。



・内見は入るのに申し込みが入らない理由

・顧客が求める安心感と情報の透明性

・仲介手数料が値引きされないための提供価値

・不動産営業はどこまでDX化できるのか

といった現場課題をもとに、内見歩留まり改善のヒントを議論します。

▶詳細：https://samantha-hs.com/information/8387/

２. 2026年最新版！ 一括査定・比較前提時代に「選ばれる」媒介獲得戦略

「査定は取れるが媒介につながらない」

そんな課題を抱える不動産会社様に向けた実践セミナーです。

価格競争に巻き込まれず、“選ばれる会社”になるための媒介獲得戦略を解説します。

▶詳細：https://samantha-hs.com/information/8591/

３. 内見は、勝手に行く時代 ― 営業担当者が本当にやるべきこととは ―

内見同行が常識ではなくなりつつある今、営業担当者の役割も変化しています。

無人内見・効率化が進む時代に、営業が“本当にやるべき仕事”とは何かを整理し、生産性向上のヒントを提示します。

▶詳細：https://samantha-hs.com/information/8603/

その他の日程でも多彩な体験・学びのコンテンツを実施

会期中、会場ではホームステージング体験ブースを複数展示いたします。

高級物件から賃貸物件、居住中物件の実演まで、多様な事例に触れていただきながら、最新トレンドや実践的なノウハウをお持ち帰りいただけます。

また、家具展示品のアウトレット販売や、サマンサ・ホームステージングが企画開発した「ホームステージング専用フレグランス」の体験・販売も実施予定です。

さらに、一般社団法人ホームステージング協会をお招きし、インテリア関係者向けのワークショップや海外の最新ホームステージング事例を紹介するレポート企画など、幅広いプログラムをご用意しています。

不動産会社の販促力向上や内見体験の質の改善につながる多彩なコンテンツを通じて、「選ばれる物件づくり」のヒントを持ち帰っていただける4日間となります。

イベント開催概要

メディア関係者の皆様へ

イベント詳細・申込み :https://samantha-hs.com/information/8262/

当日は、取材・登壇者インタビュー・会場撮影も可能です。

ご希望の際はお問い合わせください。

株式会社サマンサ・ホームステージングについて

サマンサ・ホームステージング

サマンサ・ホームステージングは、2011年に創業したホームステージング専門会社で、「ホームステージングを日本のスタンダードに」をミッションに掲げて全国でサービスを実施しています。

不動産物件の早期売却を目的とした「空室ホームステージング」や「居住中ホームステージング」をはじめ、引っ越しや整理・整頓などの暮らしをサポートするサービス全般を日本全国でワンストップでご提供しています。

株式会社サマンサ・ホームステージング 会社概要- 本社所在地： 東京都江東区富岡1丁目12-8 アサヒビル2F- 設立： 2011年8月- 代表者： 代表取締役 大西 真史- 事業内容： ホームステージング(家具小物レンタル、片付け・小物装飾)、バーチャルホームステージング、物件撮影、荷造り荷解き代行、整理収納代行、各種物販及びリサイクル業務- ホームページ： https://samantha-hs.com/