【シーホース三河U18】高島一貴HCが「B.LEAGUE U18選抜」のヘッドコーチに就任！三上寛太選手と共に世界の強豪に挑む国際大会出場のお知らせ
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026年2月10日(火)～2月15日(日)にかけて国立代々木競技場 第二体育館にて開催される「インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026」に出場する『B.LEAGUE U18選抜チーム』にシーホース三河U18・三上寛太選手、高島一貴ヘッドコーチが選出されました。
三上選手は初選出となります。高島一貴ヘッドコーチは、『B.LEAGUE U18選抜チーム』のヘッドコーチを務めます。ご青援よろしくお願いいたします。
#10 三上寛太(『B.LEAGUE U18選抜チーム』#8)
＜プロフィール＞
生年月日：2009年05月20日
在学校：愛知県立大府東高等学校
前所属：ピュア・チャンプス
高島一貴 U18ヘッドコーチ(『B.LEAGUE U18選抜チーム』ヘッドコーチ)
＜プロフィール＞
生年月日：1984年2月25日
出身地：茨城県
出身校：土浦日本大学高等学校-早稲田大学
資格：日本バスケットボール協会公認 A級コーチライセンス
経歴
2006 アイシンシーホース
2013 アイシンシーホース三河
2014 つくばロボッツ
2014 和歌山トライアンズ
2015 熊本ヴォルターズ
2016～2018 横浜ビー・コルセアーズ
2019～ BEEFMAN.EXE 3×3
開催概要
●開催日程
予選リーグ
2026年2月10日(火)～2月12日(木)
決勝トーナメント / 順位決定トーナメント
2026年2月14日(土)～2月15日(日)
●会場
国立代々木競技場 第二体育館
〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1-1
●出場チーム
グループA
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18
大阪エヴェッサU18
B.LEAGUE U18選抜チーム
Victoria州選抜 U18(オーストラリア)
グループB
レバンガ北海道U18
サンロッカーズ渋谷U18
八王子学園八王子高等学校
ALBA Berlin U18(ドイツ)
●大会形式
・2グループ(1グループ4チーム)に分かれて予選リーグを開催
・予選リーグの順位をもとに決勝/順位決定トーナメントを実施
●配信
B.LEAGUE 公式 YouTube
B.LEAGUE U18選抜チーム 試合スケジュール
●予選リーグ
2026年2月10日(火)13:00 TIP OFF
vs.Victoria州選抜 U18
2026年2月11日(水・祝)9:30 TIP OFF
vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18
2026年2月12日(木)13:00 TIP OFF
vs.大阪エヴェッサU18
●決勝トーナメント / 順位決定トーナメント
予選リーグの結果により、2月14日(土)・15日(日)に行われる決勝トーナメントもしくは順位決定トーナメントの対戦相手ならびに試合時間が決定されます。