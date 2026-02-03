【シーホース三河U18】高島一貴HCが「B.LEAGUE U18選抜」のヘッドコーチに就任！三上寛太選手と共に世界の強豪に挑む国際大会出場のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年2月10日(火)～2月15日(日)にかけて国立代々木競技場 第二体育館にて開催される「インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026」に出場する『B.LEAGUE U18選抜チーム』にシーホース三河U18・三上寛太選手、高島一貴ヘッドコーチが選出されました。

三上選手は初選出となります。高島一貴ヘッドコーチは、『B.LEAGUE U18選抜チーム』のヘッドコーチを務めます。ご青援よろしくお願いいたします。

#10 三上寛太(『B.LEAGUE U18選抜チーム』#8)

＜プロフィール＞

生年月日：2009年05月20日

在学校：愛知県立大府東高等学校

前所属：ピュア・チャンプス

高島一貴 U18ヘッドコーチ(『B.LEAGUE U18選抜チーム』ヘッドコーチ)

＜プロフィール＞

生年月日：1984年2月25日

出身地：茨城県

出身校：土浦日本大学高等学校-早稲田大学

資格：日本バスケットボール協会公認 A級コーチライセンス

経歴

2006 アイシンシーホース

2013 アイシンシーホース三河

2014 つくばロボッツ

2014 和歌山トライアンズ

2015 熊本ヴォルターズ

2016～2018 横浜ビー・コルセアーズ

2019～ BEEFMAN.EXE 3×3

開催概要

●開催日程

予選リーグ

2026年2月10日(火)～2月12日(木)

決勝トーナメント / 順位決定トーナメント

2026年2月14日(土)～2月15日(日)

●会場

国立代々木競技場 第二体育館

〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1-1

●出場チーム

グループA

名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18

大阪エヴェッサU18

B.LEAGUE U18選抜チーム

Victoria州選抜 U18(オーストラリア)

グループB

レバンガ北海道U18

サンロッカーズ渋谷U18

八王子学園八王子高等学校

ALBA Berlin U18(ドイツ)

●大会形式

・2グループ(1グループ4チーム)に分かれて予選リーグを開催

・予選リーグの順位をもとに決勝/順位決定トーナメントを実施

●配信

B.LEAGUE 公式 YouTube

B.LEAGUE U18選抜チーム 試合スケジュール

●予選リーグ

2026年2月10日(火)13:00 TIP OFF

vs.Victoria州選抜 U18

2026年2月11日(水・祝)9:30 TIP OFF

vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18

2026年2月12日(木)13:00 TIP OFF

vs.大阪エヴェッサU18

●決勝トーナメント / 順位決定トーナメント

予選リーグの結果により、2月14日(土)・15日(日)に行われる決勝トーナメントもしくは順位決定トーナメントの対戦相手ならびに試合時間が決定されます。