【シーホース三河U18】高島一貴HCが「B.LEAGUE U18選抜」のヘッドコーチに就任！三上寛太選手と共に世界の強豪に挑む国際大会出場のお知らせ

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2026年2月10日(火)～2月15日(日)にかけて国立代々木競技場 第二体育館にて開催される「インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026」に出場する『B.LEAGUE U18選抜チーム』にシーホース三河U18・三上寛太選手、高島一貴ヘッドコーチが選出されました。


三上選手は初選出となります。高島一貴ヘッドコーチは、『B.LEAGUE U18選抜チーム』のヘッドコーチを務めます。ご青援よろしくお願いいたします。


#10 三上寛太(『B.LEAGUE U18選抜チーム』#8)

＜プロフィール＞


生年月日：2009年05月20日


在学校：愛知県立大府東高等学校


前所属：ピュア・チャンプス








高島一貴 U18ヘッドコーチ(『B.LEAGUE U18選抜チーム』ヘッドコーチ)

＜プロフィール＞


生年月日：1984年2月25日


出身地：茨城県


出身校：土浦日本大学高等学校-早稲田大学


資格：日本バスケットボール協会公認 A級コーチライセンス


経歴


2006 アイシンシーホース


2013 アイシンシーホース三河


2014 つくばロボッツ


2014 和歌山トライアンズ


2015 熊本ヴォルターズ


2016～2018 横浜ビー・コルセアーズ


2019～ BEEFMAN.EXE 3×3








開催概要

●開催日程


予選リーグ


2026年2月10日(火)～2月12日(木)


決勝トーナメント / 順位決定トーナメント


2026年2月14日(土)～2月15日(日)



●会場


国立代々木競技場 第二体育館


〒150-0041　東京都渋谷区神南2丁目1-1



●出場チーム


グループA


名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18


大阪エヴェッサU18


B.LEAGUE U18選抜チーム


Victoria州選抜 U18(オーストラリア)


グループB


レバンガ北海道U18


サンロッカーズ渋谷U18


八王子学園八王子高等学校


ALBA Berlin U18(ドイツ)



●大会形式


・2グループ(1グループ4チーム)に分かれて予選リーグを開催


・予選リーグの順位をもとに決勝/順位決定トーナメントを実施



●配信


B.LEAGUE 公式 YouTube


B.LEAGUE U18選抜チーム 試合スケジュール

●予選リーグ


2026年2月10日(火)13:00 TIP OFF


vs.Victoria州選抜 U18



2026年2月11日(水・祝)9:30 TIP OFF


vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18



2026年2月12日(木)13:00 TIP OFF


vs.大阪エヴェッサU18



●決勝トーナメント / 順位決定トーナメント


予選リーグの結果により、2月14日(土)・15日(日)に行われる決勝トーナメントもしくは順位決定トーナメントの対戦相手ならびに試合時間が決定されます。