インパクトサークル、「東京金融賞 2025」にて【金融イノベーション部門1位】を受賞

インパクトサークル株式会社

東京都（所在地:東京都新宿区、都知事 小池 百合子）主催の「東京金融賞 2025」にて、インパクトサークル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：高橋智志）が金融イノベーション部門

1位を受賞しましたのでお知らせいたします。

大手金融機関やFintechスタートアップ等が応募する中、金融機関・機関投資家等に対してインパクト指標の自動生成等を可能とするツールである「Impact Cloud IC」の提供を通じ、社会的インパクトの迅速な可視化により投資先の評価・選定を支援する取り組みが高評価され、第1位を受賞しました。

■東京金融賞 概要

東京都では、“サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブ”を目指し、2024年6月に認定された「金融・資産運用特区」を効果的に活用し、サステナブルファイナンスの先進都市やグローバルに活躍するスタートアップが生まれる都市等の実現に向けた取組を進めています。

この実現に向けて、金融分野のイノベーションの創出や、金融の力を用いた持続可能な社会の実現に資する取組を表彰する東京金融賞を実施。

■金融イノベーション部門 概要

「金融イノベーション部門」は、身の回りにある金融サービスについて、不満や要望、利用できたら嬉しいサービスなどを都民及び都内事業者の皆さまから伺い、東京都として解決すべきテーマを設定し、解決策を国内外の金融事業者から募集する部門です。

■受賞 概要

賞名：東京金融賞2025

部門：金融イノベーション部門

受賞：第1位

賞金：1,000万円

主催：東京都

公式サイト：https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/

■インパクトサークル株式会社 概要

インパクトサークルは、インパクト可視化サービスの提供を通じ、金融機関・事業会社・自治体等の社会的インパクト創出活動を支援すると共に、社会的課題解決事業に投融資が循環する社会の創造に向け、事業活動に取り組んでいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87589/table/33_1_f8388df8492f390a13632025cd25df16.jpg?v=202602031151 ]

＜お問い合わせ先＞

インパクトサークル株式会社

担当 ：大村、鈴木

TEL ：03-6757-4532

E-mail：info@impact-circle.co.jp

URL ：https://impact-circle.co.jp/