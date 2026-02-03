簡単操作ですぐ聴ける！快適にテレビ視聴ができるワイヤレスイヤホンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ペアリング不要でテレビの音を低遅延・クリアに楽しめるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTAD014」を発売しました。








【掲載ページ】


ワイヤレス テレビ用 イヤホン 簡単操作 ペアリング不要 置くだけ充電 耳を塞がない オープンイヤー型 手元スピーカー ヘッドセット 低遅延 高齢者 オーディオ送信機 トランスミッター


型番：400-BTAD014　販売価格：8,619円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD014




【おすすめポイント】

・ペアリング不要＆置くだけ充電で、誰でも迷わずすぐ使える


・約50msの低遅延設計で、映像と音が自然にシンクロ


・耳をふさがないオープンイヤー設計で、会話や環境音も聞こえる安心感



【動画で見る】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ZxQVh777zs ]



■電源を入れるだけ。迷わないテレビ用ワイヤレス

本製品は、面倒なBluetooth設定やペアリング操作が一切不要。ヘッドセットの電源を入れるだけで、すぐにテレビの音声がワイヤレスで楽しめます。機械操作が苦手な方や、ご高齢の方でも直感的に使える設計で、家族みんなが安心して使えるテレビ用オーディオ環境を実現します。





■置くだけ充電×送信機一体型のスマート設計

送信機は、ヘッドセットの充電クレードルとオーディオトランスミッターを兼ねた一体型。使い終わったら置くだけで充電でき、ケーブルの抜き差しも不要です。テレビとの接続も簡単で、日々の「ちょっとした手間」を減らすスマートな設計が光ります。





■耳をふさがないから、安心して使える

オープンイヤー型を採用し、耳をふさがずに音声を再生。テレビの音を楽しみながら、家族との会話やインターホン、周囲の音もしっかり聞こえます。夜間の視聴や一人暮らしの方にも安心で、生活リズムを崩さず自然に使えるのが特長です。






■音ズレを抑えた低遅延でストレスフリー

独自チューニングを施した内部ICにより、SBCコーデックながら約50msの低遅延を実現。映像と音のズレを感じにくく、ニュースやドラマ、映画も快適に視聴できます。セリフの違和感が少ないため、長時間の視聴でもストレスを感じません。





■古いテレビにも対応。幅広い接続性

3.5mm、光デジタル、RCA赤白端子に対応し、新旧さまざまなテレビや音響機器で使用可能。付属ケーブルも充実しているため、買ってすぐに使い始められます。リビングはもちろん、離れた場所での“ながら聴き”にも活躍します。







■製品仕様





社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


