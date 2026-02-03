簡単操作ですぐ聴ける！快適にテレビ視聴ができるワイヤレスイヤホンを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ペアリング不要でテレビの音を低遅延・クリアに楽しめるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTAD014」を発売しました。
【掲載ページ】
ワイヤレス テレビ用 イヤホン 簡単操作 ペアリング不要 置くだけ充電 耳を塞がない オープンイヤー型 手元スピーカー ヘッドセット 低遅延 高齢者 オーディオ送信機 トランスミッター
型番：400-BTAD014 販売価格：8,619円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD014
【おすすめポイント】
・ペアリング不要＆置くだけ充電で、誰でも迷わずすぐ使える
・約50msの低遅延設計で、映像と音が自然にシンクロ
・耳をふさがないオープンイヤー設計で、会話や環境音も聞こえる安心感
【動画で見る】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ZxQVh777zs ]
■電源を入れるだけ。迷わないテレビ用ワイヤレス
本製品は、面倒なBluetooth設定やペアリング操作が一切不要。ヘッドセットの電源を入れるだけで、すぐにテレビの音声がワイヤレスで楽しめます。機械操作が苦手な方や、ご高齢の方でも直感的に使える設計で、家族みんなが安心して使えるテレビ用オーディオ環境を実現します。
■置くだけ充電×送信機一体型のスマート設計
送信機は、ヘッドセットの充電クレードルとオーディオトランスミッターを兼ねた一体型。使い終わったら置くだけで充電でき、ケーブルの抜き差しも不要です。テレビとの接続も簡単で、日々の「ちょっとした手間」を減らすスマートな設計が光ります。
■耳をふさがないから、安心して使える
オープンイヤー型を採用し、耳をふさがずに音声を再生。テレビの音を楽しみながら、家族との会話やインターホン、周囲の音もしっかり聞こえます。夜間の視聴や一人暮らしの方にも安心で、生活リズムを崩さず自然に使えるのが特長です。
■音ズレを抑えた低遅延でストレスフリー
独自チューニングを施した内部ICにより、SBCコーデックながら約50msの低遅延を実現。映像と音のズレを感じにくく、ニュースやドラマ、映画も快適に視聴できます。セリフの違和感が少ないため、長時間の視聴でもストレスを感じません。
■古いテレビにも対応。幅広い接続性
3.5mm、光デジタル、RCA赤白端子に対応し、新旧さまざまなテレビや音響機器で使用可能。付属ケーブルも充実しているため、買ってすぐに使い始められます。リビングはもちろん、離れた場所での“ながら聴き”にも活躍します。
■製品仕様
【サンワダイレクト各店掲載ページ】
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD014
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-btad014/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-btad014.html
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/769172749
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK57716N
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。