「人」と「AI」で「ひとりじゃない、確定申告」へ　freee会計 確定申告機能、2025年度（令和7年度）版に対応















【寄り添い型AIチャット】入力画面に合わせて専門用語も個別サポートAIが実際の操作画面に沿ってナビゲートし、難しい専門用語も噛み砕いてわかりやすく解説します。まるで家族や友人に相談するような感覚で、いつでも気軽に頼ることができるサポートを実現します。一人で抱え込む不安を解消し、迷いのないスムーズな操作を実現します。