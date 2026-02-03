「DX総合EXPO」へ出展

〜UEBA運用監視サービス市場シェアNo.1（※1）のIRIと、「AIシールド」事業の新サービスを紹介〜

「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2026年2月25日（水）〜27日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「DX総合EXPO」内の「AI業務改革EXPO」へ出展いたします。

ブースでは、組織の内部リスクを可視化するInternal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）に加え、1月20日に公開したAIリスク対策を支援するAIシールド事業の最新ソリューション（※2）を初めて出展いたします。







■概要

会期：2026年2月25日（水）〜27日（金）10：00〜17：00

会場：幕張メッセ1~3・9・10ホール

入場料：無料

申し込み：こちらから事前にお申し込みください

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

■出展情報

出展場所：AI業務改革EXPO

小間番号：S25-41

取り扱いサービス：

Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）（※3）

AIシールド事業の新サービス

<参考情報>

※1　出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）

※2　AIシールド事業の新サービスの詳細はこちら

https://eltes.co.jp/news/20260120

※3　Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）の詳細はこちら

https://eltes-solution.jp/service/intenalriskintelligence

