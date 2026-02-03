こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「DX総合EXPO」へ出展
〜UEBA運用監視サービス市場シェアNo.1（※1）のIRIと、「AIシールド」事業の新サービスを紹介〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2026年2月25日（水）〜27日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「DX総合EXPO」内の「AI業務改革EXPO」へ出展いたします。
ブースでは、組織の内部リスクを可視化するInternal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）に加え、1月20日に公開したAIリスク対策を支援するAIシールド事業の最新ソリューション（※2）を初めて出展いたします。
■概要
会期：2026年2月25日（水）〜27日（金）10：00〜17：00
会場：幕張メッセ1~3・9・10ホール
入場料：無料
申し込み：こちらから事前にお申し込みください
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo
■出展情報
出展場所：AI業務改革EXPO
小間番号：S25-41
取り扱いサービス：
Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）（※3）
AIシールド事業の新サービス
<参考情報>
※1 出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）
※2 AIシールド事業の新サービスの詳細はこちら
https://eltes.co.jp/news/20260120
※3 Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）の詳細はこちら
https://eltes-solution.jp/service/intenalriskintelligence
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260203
