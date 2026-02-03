「CP+2026」にLUMIXが出展。最新のフルサイズ一眼カメラや交換レンズの体験をはじめ、クリエイターによる魅力的なステージも多数開催。

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、2026年2月26日（木）より開催のカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に出展します。

【パナソニック】CP＋2026 LUMIX出展

CP+2026 LUMIXブースのテーマは「DISCOVER YOUR COLOR あなたの色にきっと出会える」。

LUMIXは、初代G9 PRO以降、絵作り思想「生命力・生命美」に基づく表現を提供し、クリエイター、ユーザーの皆様から多くのご支持をいただいてまいりました。

加えて、昨今では、スマホアプリ「LUMIX Lab」との連携で、よりシームレスに、ユーザー自らの創意工夫を促す絵作り体験を提案し、好評いただいております。

LUMIXブースでは、LUMIXの特長である描写性能のご体感が可能なタッチ＆トライに加えて、豊富なフォトスタイルや、LUTを活用した撮影など、ユーザーご自身による絵作りのさらなる探求につながるようなセミナーを提供してまいります。

▼LUMIXサイト 「CP+2026」ページ

https://panasonic.jp/dc/event/cpplus2026.html

◇◆LUMIXブース◆◇

●タッチ＆トライ

実機体感をあらゆる側面で味わっていただける、4つのタッチ＆トライを準備しております。

（1）Touch & Try A -美しい色と出会う

机上に設置したカメラをゆっくりご体感いただけます。設置のオブジェや、モデル撮影などを通して、実際の描写もお試しいただけます。また動画制作のワークフローに貢献するアプリ「LUMIX Flow」も体験いただけます。

（2）Touch & Try B -好きな色をさがす

LUMIX独自の豊富なフォトスタイルに加え、LUTを適用した撮影体験をお楽しみいただけます。カラー系フォトスタイルはもちろん、LEICAモノクロームをはじめとする多彩なモノクロ表現や、世界各国のクリエイターによるLUTを適用した撮影体験もお楽しみいただけます。

（3）Touch & Try C -自分らしい色をつくる

簡単にLUT作成が可能な「Magic LUT」や色編集などが行える「LUMIX Lab」をお試しいただけます。アプリを通じた新たな絵作りの探求をぜひご体感ください。

（4）Lens Bar -光を捉える

交換レンズバーでは、 Sシリーズ／Gシリーズの現行交換レンズをほぼすべてご用意。LUMIXレンズの魅力を余すところなく、お試しいただけます。

※撮影用にSDカードなどをご持参いただくと、撮影データをお持ち帰りいただけます。

●セミナー

「DISCOVER YOUR COLOR」を統一テーマとしたバラエティ溢れるセミナーを、全４日間にわたり開催します。気鋭のクリエイターによる作品やインプレッションのご紹介から、機材軸セミナーに加えて、メーカー主催の技術者トークまで、LUMIXだから可能な、写真から動画まで広範囲に渡るタイトルでお送りします。

※後日、アーカイブの配信も予定しております

▼セミナーステージのスケジュール詳細についてはWebサイトよりご覧ください。

https://panasonic.jp/dc/event/cpplus2026.html

●ギャラリー

LUMIXの世界観をご体感いただける、気鋭のクリエイターによる作品ギャラリーを公開します。LUMIXだから実現できる階調表現、色再現性に優れた作品を大判プリントと有機ELモニターにてご覧いただけます。

●LUMIXクリーニングコーナー

会場にてLUMIXデジタル一眼カメラ、コンパクトデジタルカメラ、交換レンズのクリーニングサービスを即日・無料にてご提供致します。

LUMIX製品のみ対象とし、お一人様あたり最大で、一眼カメラ本体１台（またはコンパクトデジタルカメラ１台）と交換レンズ１本までご利用いただけます。

◇◆LUMIXブースを楽しみつくそうキャンペーン◆◇

LUMIXブースの各コーナーでLUMIXをご体験いただくと各コーナーの説明員よりオリジナルステッカーをプレゼント。さらに、ステッカーを３つ以上集めてアンケートのご回答でLUMIXオリジナルタオルをプレゼント。

※アンケート回答の際には、“CLUB Panasonic”への会員登録（無料）・ログインが必要です。

※スマートフォンの通信量はお客様負担となります。予めご了承の上ご参加ください。

※景品は予告なく変更される場合があります。

※景品は先着順でのご提供になります。景品がなくなり次第早期終了する場合があります。

※景品の交換はできませんので、お受け取り時に不具合がないかご確認をお願いいたします。

※アンケートの回答はCP+開催期間中、おひとり様1回までとなります。



