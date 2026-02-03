【Androidスマホランキング】4社のフラッグシップモデルを集めて検証！ ベストバイ製品はカメラ・ディスプレイ・AI機能までウルトラ級!! （家電批評 2026年3月号）

株式会社晋遊舎iPhone乗り換え勢が選ぶべき1台は？各社の最上位モデルを検証

多彩な選択肢とカスタマイズの自由度が魅力のアンドロイドスマホ。iPhoneから乗り換える人も増えています。しかし、ラインナップが豊富な分、選び方に悩む声があるのも事実。そこで今回は、最高の1台を探すべく、進化の最前線にある最上位モデルとハイエンドモデル合計11製品を比較。スペック表だけでは決して見えてこないディスプレイの美しさや、スピーカーの定位感、カメラの描写力、そしてバッテリー持ちまで、専門家を交えた忖度なしのガチ検証で評価しました。

PR TIMESではフラッグシップ部門4製品の検証結果を発表します。

▼評価項目はこちら（150点満点）

- ベンチマーク：30点満点- カメラ性能：20点満点- ゲーム性能：13点満点- ディスプレイ：15点満点- スピーカー：5点満点- 使い勝手：22点満点- AI性能：10点満点- 発熱：5点満点- バッテリー：20点満点- コスパ：10点満点iPhone乗り替え勢も大満足！「Androidスマホ・フラッグシップ部門」TOP4優れた総合力で他社と差がついた、フラッグシップの完成形【ベストバイ・1位／124.8点】サムスン「Galaxy S25 Ultra」

実勢価格：19万9800円～

フラッグシップ部門で堂々の1位に輝いたのは、総合力に優れた「Galaxy S25 Ultra」。映画視聴も十分に楽しめるディスプレイや、人物から夜景までキレイに見せてくれるカメラ性能、さらには議事録の文字起こしなどに役立つAI性能まで。特化型の製品が目立つフラッグシップ機において、本機はほぼ全項目が高評価と、まさに「非の打ちどころがない」仕上がり。プライベートからビジネスシーンまで、あらゆる場面で活躍してくれる1台です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/423_1_89dadab59ec939a2f8dba1c3035b3cf8.jpg?v=202602031151 ]

スマホの中で最高峰の映像美！ エンタメを遊び尽くしたい人の最適解【2位／118.7点】ソニー「Xperia 1 VII」

実勢価格：18万9200円～

映像美とカメラ性能が光るソニーが2位にランクイン。「ディスプレイのチューニングには頭が下がる思い」「写真は適正な色温度にしてくれる」と、映像・カメラのプロが口を揃えて称賛するほど、色再現性に優れていました。また、上位機では珍しくイヤホンジャックやmicroSDスロットを搭載しているのもポイント。カメラ、映像美、音質の良さなど、エンタメを最大限に楽しめる1台です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/423_2_b31b28137adb4af73ca2145c026016f8.jpg?v=202602031151 ]

ゲーム仕様の特別装備は唯一無二【3位／116.4点】レッドマジック「REDMAGIC 11 Pro」

実勢価格：15万7800円～

ゲーミングスマホならではの強みを見せてくれたのがREDMAGICです。水冷システムをスマホで初めて採用。11製品中トップのベンチマークを記録した処理性能は圧巻のひとことです。物理ボタンのように機能するショルダートリガーは、操作性の向上に寄与してくれます。ディスプレイ・カメラなどの評価は低調ですが、ゲームをしない人は選ぶ理由がありません。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/423_3_0c19dcd26749551bdfea01fc1972a5d0.jpg?v=202602031151 ]

細部まで見える高倍率の望遠処理が強み！ カメラ性能だけでなく総合力も高い【4位／112.8点】シャオミ「Xiaomi 15 Ultra」

実勢価格：17万9800円

ツートンカラーが、カメラとしての存在感を際立たせているシャオミ。ライカと共同開発したカメラは、正確な色味と高倍率な望遠で持ち味を発揮します。AI機能では、ほとんどすべての言葉を拾う精度の高さには感動。ビジネスシーンでの活用も期待できそうです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/423_4_29582c726697c7257b2455b5b5ff3d80.jpg?v=202602031151 ]

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“消費者目線” の厳しいテストの結果、 編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に付与している認証マーク。 いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、 受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

（認証マークに関するお問い合わせは、 本リリース最下部に記載のマーケティング事業部まで）



さらに詳しい比較テスト結果やベストバイに選出した理由は誌面（家電批評26年3月号）をチェック！ 晋遊舎のプレスリリースでは、今後も『家電批評』発行日に合わせて「BEST BUY」受賞アイテムを発信します。 お楽しみに！

『家電批評』とは・・・

創刊15周年を迎えた日本で唯一の家電テスト専門誌。

商業媒体には珍しく広告ページを入れないことで、メーカーの意向に左右される他媒体が書けない本音も伝えます。専門家と編集部が消費者目線で商品を徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えします。

3月号は2月3日発売で特別定価880円（税込）



【媒体概要】

媒体名: プロが本音でテストする家電購入ガイド『家電批評』

発行日:毎月3日

発行元:株式会社晋遊舎 (東京都千代田区神田神保町1-12)

晋遊舎公式サイト: https://www.shinyusha.co.jp/

【公式アカウント】

家電批評「X」 :https://twitter.com/Kaden_Hihyou家電批評LINE :https://liff.line.me/1391620050-3rOkaMqp/channel/am/oa-khline?utm_source=oa-khline&utm_medium=banner&utm_campaign=none&oa_id=oa-khline360LiFE :https://360life.shinyusha.co.jp/list/kaden

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、下記マーケティング事業部までお願いいたします。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp