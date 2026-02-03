TVS REGZA株式会社 「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」に出展

TVS REGZA株式会社TVS REGZAブースイメージ

TVS REGZA株式会社は、2026年2月17日(火)～20日(金)に東京ビッグサイトで開催される外食・宿泊業界に向けた商談専門展「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展いたします。

本展示会では、新発売の液晶レグザ「V35Sシリーズ」「S25Sシリーズ」をはじめ、ホテル・宿泊施設向けのインフォメーションサービスやデジタルサイネージ、さらにMini LEDを採用した高画質テレビなど、“ホテル映像体験のアップグレード”をテーマに多彩なソリューションをご紹介いたします。

■主な出展内容

1. 新発売の液晶レグザ「V35Sシリーズ」「S25Sシリーズ」

小型から中型までをラインナップし、設置場所を選ばずホテル・旅館への導入に最適なモデルです。

用途に応じて柔軟に対応できる高い設置性と操作性を備え、さらに運用効率を高める多彩な機能を搭載しております。

レグザエンジンHRにより、細部の質感まで美しく描写し、暗部階調や文字周りのノイズも丁寧に抑制。地デジからネット動画（S25Sシリーズはネット配信動画非対応。V35Sシリーズのみ対応。）まで、クリアで自然な映像を客室で快適にお楽しみいただけます。

2. クラウド型ホテル客室インフォメーションサービス 「レグザ ウェルカムページ」、「ルーム コンシェルジュ(R)」＊

テレビの電源オンと同時に、ホテル独自のウェルカム画面や館内案内、観光情報を表示できるクラウドサービスです。

レグザが提供するコンテンツマネジメントシステムを利用し、ホテル担当者が表示コンテンツを簡単に作成・更新できるため、必要な情報を素早く安価に宿泊客へご提供いたします。

3. レグザ デジタルサイネージ

フロント・ロビー・エレベータ横などの館内の主要動線上で、ホテルのブランド価値を高めるサイネージ活用をご提案いたします。

高輝度・高画質ディスプレイを活かし、館内案内、朝食会場の混雑情報、プロモーションなどを洗練されたデザインで配信し、空間全体の“印象品質”を向上いたします。

■「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」 開催概要

開催日程 ： 2026年2月17日(火)～20日(金) 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

展示会名 ： HCJ 2026

開催場所 ： 東京ビッグサイト 東展示棟・西展示棟

ブース番号 : W4-C39

事前登録で入場料無料となりますので、来場者事前登録サイトよりお申し込みください

事前登録案内URL：

https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000489

【本商品についてのお客様からのお問い合わせ先】

https://www.digitaldoors.jp/sng/index_tv.php

【本資料についてのお問い合わせ先】

TVS REGZA株式会社 ビジネスソリューション部

TEL: 050-3131-2068

e-mail: zhangweiqing@regza.com

＊「ルーム コンシェルジュ(R)」は TVS REGZAの登録商標です。（登録商標第6368425号）



※本Webサイトの写真・画面・画像・動画はイメージです。

※レグザ、REGZA、ルーム コンシェルジュ(R)、Room Concierge(R)は、TVS REGZA株式会社の登録商標です。