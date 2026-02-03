「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」15ギガプランの月額基本料金を改定

株式会社インターネットイニシアティブ

当社は、個人向けMVNOサービス「IIJmio（アイアイジェイミオ）モバイルサービス ギガプラン」の15ギガプランの月額基本料金を改定し、2026年3月1日より新たに1,600円（税込）で提供いたします。新規お申し込みのお客様だけでなく、現在ご利用中のお客様もお手続き不要で新料金が適用されます。

IIJmioモバイルサービス ギガプランは2025年のプラン改定（※）以降、5ギガプランや10ギガプランを中心に、多くのお客様からご好評をいただいていますが、昨今では動画や音楽、ゲームなど大容量のコンテンツをスマートフォンで利用する機会がますます広がり、データ利用量は引き続き増加傾向にあります。当社は、こうした大容量化のニーズへの対応の一環として15ギガプランをよりお手頃な価格に改定し、お客様の自由で快適なモバイルライフをこれまで以上に支援してまいります。

（※）2025年2月4日付報道発表資料：「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」一部プランを改定し、データ容量の増量と月額基本料金値下げを実施

https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2025/0204.html

なお、料金改定に加え、本日よりIIJmioモバイルサービスギガプランをお申込みいただくお客様を対象に、月額料金割引、データ量増量、通話定額オプション割引の特典を提供する「IIJmioハッピープライスキャンペーン」を実施いたします。今回改定されるプランに本キャンペーンが適用されることで、「月間25ギガ＆10分かけ放題付き」が最大6カ月間、月々700円からご利用いただけます。

また、本改定を記念して本日よりIIJmio公式Xアカウント（@iijmio）において、フォロー＆リポストで人気のハイエンドスマートフォンが当たる「IIJmio新料金！発表記念 Xフォロー＆リポストキャンペーン」を実施します。

料金改定概要

改定日

2026年3月1日（日）

対象サービス

IIJmioモバイルサービス ギガプラン 15ギガプラン

月額基本料金（税込）

料金改定の詳細については以下サイトをご覧ください。

https://www.iijmio.jp/gigaplan/202603.html

キャンペーン概要

IIJmioハッピープライスキャンペーン

期間

2026年2月3日（火）～2026年3月31日（火）

内容- 月額料金割引キャンペーン期間中にIIJmioモバイルサービス ギガプラン「音声通話機能付きSIM/eSIM」をキャンペーン対象プランにて新規でお申し込みいただくと、利用開始月から最大6ヵ月間、割引価格でご利用いただけます。【対象プランと割引後価格】5ギガプラン：利用開始月から最大6ヵ月間、月々500円10ギガプラン：利用開始月から最大6ヵ月間、月々1,250円15ギガプラン：利用開始月から最大6ヵ月間、月々700円（※）初月の料金は、利用開始日ごとに異なります。（※）音声通話機能付きSIMの月額基本料金割引やデータ増量を行う「ハッピースマイルキャンペーン（2025年11月21日～）」が同時適用され、上記の価格となります。ハッピースマイルキャンペーンの詳細については以下サイトをご覧ください。https://www.iijmio.jp/campaign/mio.html- データ増量キャンペーン期間中にIIJmioモバイルサービス ギガプラン「音声通話機能付きSIM/eSIM」をキャンペーン対象プランにて新規でお申し込みいただくと、利用開始月から最大6ヵ月間、増量されたデータ量がご利用いただけます。【対象プランと増データ量】15ギガプランから55ギガプラン：利用開始月から最大6ヵ月間、10GB増量（※）初月のデータ量は、利用開始日ごとに異なります。（※）「ハッピースマイルキャンペーン（2025年11月21日～）」が同時適用され、上記のデータ量となります。- 通話定額割引キャンペーン期間中にIIJmioモバイルサービス ギガプラン「音声通話機能付きSIM/eSIM」にて通話定額オプションをお申し込みいただくと、利用開始月から最大6月間、割引価格でご利用いただけます。【対象プランと割引後価格】通話定額5分+： 利用開始月から最大3ヵ月間、月々0円通話定額10分+： 利用開始月から最大6ヵ月間、月々0円かけ放題+： 利用開始月から最大3ヵ月間、月々0円（※）「ハッピースマイルキャンペーン（2025年11月21日～）」が同時適用され、上記の価格となります。IIJmioハッピープライスキャンペーン イメージ（※）上記は「ハッピースマイルキャンペーン（2025年11月21日～）」が同時適用された料金です。

「IIJmioハッピープライスキャンペーン」の詳細については、以下サイトをご覧ください。

https://www.iijmio.jp/campaign/mio.html?cptype=simcp

IIJmio新料金！発表記念 Xフォロー＆リポストキャンペーン

期間

2026年2月3日（火） 10:00～2月10日（火）14:59

内容

IIJmioのX公式アカウント（@iijmio(https://x.com/iijmio)）をフォローし、指定の投稿をリポストいただいた方の中から抽選で3名様に、ハイエンド端末をプレゼントいたします。

賞品（各1名様）- AQUOS R10- motorola razr 60 ultra- Galaxy Z Flip7 RAM12GB/ ROM256GB

当社は今後も、お客様にご満足いただけるよう、MVNOサービスの改善を推進してまいります。