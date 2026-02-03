経口タンパク質およびペプチド市場は、2035年まで変革的な成長を遂げる見込み
薬剤送達におけるイノベーションと患者中心の治療法に牽引され、市場規模は5倍近くに拡大
世界の経口タンパク質・ペプチド市場は、薬剤製剤、送達技術における画期的な進歩、および非侵襲的治療法への需要の高まりに支えられ、決定的な成長期を迎えています。市場規模は2025年に95億米ドルと評価され、2035年までに473億3000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）17.42%という力強い成長を遂げる見込みです。この急速な拡大は、複雑な生物学的製剤が世界の医療システム全体でどのように開発、投与、そして採用されるかという根本的な変化を浮き彫りにしています。
非侵襲的生物学的製剤への需要の高まりが治療パラダイムを再構築
タンパク質とペプチドの経口投与は、従来の注射剤による生物学的製剤とは大きく異なり、患者の利便性、服薬遵守、そして長期的な治療継続性を向上させます。これまで、タンパク質とペプチドは酵素分解や消化管吸収の悪さから、経口投与が困難でした。しかし、製剤科学、透過促進剤、酵素阻害剤、ナノ粒子ベースの送達システムにおける進歩がこれらの障壁を克服し、経口投与を有効かつ効果的な代替手段として確立させています。
糖尿病、代謝性疾患、心血管疾患、自己免疫疾患などの慢性疾患が世界的に増加し続ける中、医療提供者と患者は注射への依存を軽減する経口治療法をますます好むようになっています。この傾向は、経口投与されるペプチドおよびタンパク質ベースの薬剤への需要を直接的に加速させ、市場の持続的な長期成長を支えています。
技術進歩が商業的実現可能性を促進
イノベーションは、経口タンパク質・ペプチド市場の成長の礎となっています。製薬会社は、活性分子を保護し、生物学的利用能を向上させる粘膜付着システム、脂質ベースの担体、透過促進賦形剤などの高度な薬剤送達プラットフォームに多額の投資を行っています。これらの技術は、治療効果を高めるだけでなく、これまで経口投与に適さないと考えられていた生物学的製剤のパイプラインを拡大しています。
同時に、バイオテクノロジーと組換えタンパク質工学の進歩により、経口投与に特化した、より安定したペプチドおよびタンパク質構造の開発が可能になっています。これらのイノベーションは、開発リスクを大幅に軽減し、規制当局の承認を加速させ、市場の商業的見通しをさらに強化しています。
治療用途の拡大が市場の勢いを加速
現在、経口タンパク質およびペプチド製剤の用途は糖尿病や代謝性疾患が大きな割合を占めていますが、治療範囲は急速に拡大しています。新たな研究により、経口生物製剤は腫瘍学、消化器疾患、ホルモン療法、希少疾患などの分野にまで応用が広がっています。この多様化は市場の回復力を高め、治療分野全体にわたって複数の成長機会を生み出しています。
さらに、世界的な高齢化の進展は、患者にとって使いやすい剤形への需要を高めています。経口タンパク質およびペプチド製剤は、注射療法に困難を抱える高齢患者にとって魅力的な解決策となり、市場拡大をさらに後押ししています。
製薬・バイオテクノロジー企業による投資がパイプライン開発を加速
世界の製薬およびバイオテクノロジー企業は、経口生物製剤への注力を強めており、研究開発費の増加、戦略的提携、ライセンス契約などにそれが表れています。医薬品開発企業、製剤技術プロバイダー、受託開発製造機関（CDMO）間のパートナーシップは、イノベーションサイクルを加速させ、新規経口タンパク質およびペプチド療法の市場投入までの時間を短縮しています。
