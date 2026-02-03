抹茶市場は、健康志向の消費者と機能性飲料の需要に支えられ、年平均成長率（CAGR）6.56％で2035年までに36億7,000万米ドルから69億3,000万米ドルに達する見込みである。
抹茶市場は、健康志向の高まりと食品・非食品分野への用途拡大を背景に、持続的な成長局面へと移行しています。市場規模は2025年の36億7,000万米ドルから、2035年には69億3,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.56％と見込まれています。抹茶は単なる伝統飲料の枠を超え、機能性素材として世界的に評価される存在となりつつあります。
抹茶の特性と市場価値の進化
抹茶は、特別な遮光栽培と精緻な加工工程を経たカメリア・シネンシスの葉を、石臼で微粉末化した高付加価値の緑茶です。一般的な浸出型の緑茶とは異なり、茶葉そのものを摂取するため、抗酸化物質であるカテキンやL-テアニンを高濃度で含有しています。これにより、代謝促進、集中力向上、ストレス緩和といった機能性が注目され、健康・ウェルネス市場との親和性が極めて高い素材として位置づけられています。
健康意識の高まりが需要構造を変革
世界的に健康志向が強まる中、栄養価と機能性を兼ね備えた食品への需要が拡大しています。抹茶は、天然カフェインによる持続的な覚醒効果と高い抗酸化力を併せ持つことから、合成添加物を避けたい消費者層に支持されています。特に、プラントベース食品やクリーンラベル製品を選好するライフスタイルの広がりが、抹茶の消費拡大を後押ししています。
さらに、フィットネス愛好家やウェルネス志向の若年層を中心に、抹茶が日常的な栄養補給素材として定着しつつあり、市場の需要基盤は着実に拡大しています。
食品・飲料分野での応用拡大が市場を押し上げる
抹茶は伝統的な茶飲用にとどまらず、スムージー、抹茶ラテ、焼き菓子、冷菓、デザートなど、幅広い食品・飲料製品に活用されています。特にプレミアムカフェ市場や外食産業において、抹茶フレーバーは差別化要素として機能しており、若年層や観光客向け商品としての採用が増加しています。これにより、従来接点のなかった消費者層へのリーチが拡大しています。
高価格構造が普及拡大の制約要因に
一方で、抹茶市場には価格面での課題も存在します。高品質な抹茶は、遮光栽培や手作業を含む工程負荷の高い生産プロセスを必要とするため、一般的な緑茶と比較して価格が高く設定される傾向にあります。このため、価格感応度の高い消費者層や新興国市場では、普及が限定的となっています。
また、低価格な緑茶や代替飲料の存在が、抹茶の購入障壁となり、市場浸透を抑制する要因として作用しています。
主要企業のリスト：
● AOI Tea Company
● AIYA America Inc.
● ITO EN Ltd.
● Marukyu Koyamaen
● PepsiCo Inc.
● Starbucks Corp.
● Breakaway Matcha LLC
● Matcha Maiden
● Mizuba Tea Co.
● DoMatcha
● Pique
● Midori Spring
● Ippodo Tea Co Ltd
● Cha Cha Matcha
● The AOI TEA Company
● Aiya America Inc
● Clearspring Ltd.
● Matcha.com
● MATCHA DNA
● Tenza Tea
機能性食品・美容分野への展開が新たな成長機会を創出
抹茶の用途拡大は、市場にとって大きな成長機会をもたらしています。近年では、機能性食品や栄養補助食品への採用が進み、抗酸化・抗炎症作用を訴求した商品開発が活発化しています。さらに、抹茶由来成分を活用したスキンケアや化粧品分野への展開も進んでおり、内外美容の両面から需要を取り込む動きが顕著です。
