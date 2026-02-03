愛知県半田市に6店舗目『家族葬のファミーユ 乙川ホール』が2/9(月)にオープン～ゆったりとした空間で大切な方を囲む家族葬を提供～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年2月9日（月）に「家族葬のファミーユ 乙川（おっかわ）ホール（所在地：愛知県半田市乙川新町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340569/images/bodyimage1】
（外観イメージ）大屋根が特徴的な「家族葬のファミーユ乙川ホール」
このたび、愛知県半田市で6店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 乙川ホール」がオープンします。
新ホールが立地する乙川地区は、衣浦湾に面する半田市の北東部に位置し、緑や水に恵まれたエリアです。自然豊かな一方で大型商業施設も集まり、人や車が行き交う街並みが特徴です。既存5ホールの中心となる乙川地区への出店で、これからも地域の皆さまにファミーユの家族葬を提供します。
ホール外観は、重厚感のある大屋根と、スギ材の風合いを再現した外壁が特徴です。会葬者が多くても柔軟に対応できるよう、十分な駐車場を確保しました。館内もゆったりとしたラウンジスペースを設けたエントランスや家族の控室を充実させました。
家族葬のファミーユは「お葬式を家族のものに。」がコンセプトです。「1日1組」で、大切な方との最後の時間を、家族や親しかったご友人で気兼ねなく過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340569/images/bodyimage2】
（地図）半田市内に展開中の店舗網のうち、中心地への新規出店となる
■「家族葬のファミーユ 乙川ホール」概要
所在地：愛知県半田市乙川新町1丁目65
建物構造：木造
敷地面積：1,510.72m2
建築面積：253.4m2
駐車場：34台
施設内容：式場36席、会食室36席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR武豊線「乙川駅」から徒歩約4分
＜バス＞ 半田市地区路線バス「パワードーム半田」停留所から徒歩約6分
＜ 車 ＞ 知多半島道路「半田中央IC」から車で約11分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/aichi/handashi/post-1712.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340569/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場9628）のグループ会社です
